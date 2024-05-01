CHP Milletvekili Cumhur Uzun, ücretsiz doğal gaz uygulamasının süresinin uzatılması için kanun teklifi verdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Cumhur Uzun, ücretsiz doğal gaz uygulamasının süresinin uzatılması için kanun teklifi verdi

CHP Milletvekili Cumhur Uzun, ücretsiz doğal gaz uygulamasının süresinin uzatılması için kanun teklifi verdi

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, bugün itibarıyla sona eren konut, ibadethane ve cemevlerinin kullandığı ücretsiz 25 metreküp doğal gaz uygulamasının 1 Mayıs 2025’e kadar uzatılması için kanun teklifi verdi. Uzun, "Tasarruf vatandaşın tenceresini kaynatan, çocuklarını ısıtan doğal gazdan değil saraylardan ve şatafattan yapılmalıdır” dedi.

01.05.2024 10:22
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CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, bugün itibarıyla sona eren konut, ibadethane ve cemevlerinin kullandığı ücretsiz 25 metreküp doğal gaz uygulamasının 1 Mayıs 2025'e kadar uzatılması için kanun teklifi verdi. Uzun, "Tasarruf vatandaşın tenceresini kaynatan, çocuklarını ısıtan doğal gazdan değil saraylardan ve şatafattan yapılmalıdır" dedi.

Uzun, kanun teklifine ilişkin yaptığı değerlendirmede 1 Mayıs 2023'de bir yıllık süre için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla başlatılan 25 metreküp ücretsiz doğal gazın süresinin dolduğuna işaret etti. Uzun, aradan geçen bir yıllık sürede Türkiye ekonomisinde bir iyileşme sağlanamadığı gibi yurttaşların geçim sıkıntısını daha da fazla hissetmeye başladığını belirtti. Uzun, "Açıklamanın yapıldığı dönemde enflasyon yüzde 43,68 iken uygulamanın son bulacağı bu günlerde son açıklanan TÜİK Mart 2024 verilerine göre dahi yüzde 68,50 olarak hesaplanmıştır" dedi.

Uygulamanın maliyetinin katlanılmayacak düzeyde olmadığını kaydeden Uzun şunları söyledi:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ücretsiz doğal gaz uygulamasının devlete maliyetinin yaklaşık 8 milyar olacağını öngörüyordu. Ancak bu maliyetin 5,1 milyar lirada kaldığı görülüyor. Milyonlarca insanımıza verilen bu desteğin maliyeti bu yıl Cumhurbaşkanlığı için ayrılan bütçenin yarısından bile az. Devletimiz için katlanması mümkün olan bu maliyet ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlarımızın bir nebze de olsa rahatlamalarını sağlayacak.Tasarruf vatandaşın tenceresini kaynatan ve çocuklarını ıstan doğal gazdan değil, saraydan ve şatafattan yapılmalıdır. Ülkemizde her yıl yüzbinlerce abonenin borcu yüzünden doğal gazı kesiliyor. Milyonlarca vatandaşımız ağır enflasyon ve vergi yükü altında ezilirken bir nebze de olsa ekonomilerine katkı sunan ücretsiz 25 metreküp doğal gaz uygulamasına son vermek insanlarımızı daha da zor duruma sokacak.

Karadeniz'de bulunarak sisteme aktarılan doğal gazın kesintiye uğramadığı, aylık 25 metreküp olarak yurttaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtılmasının bulunan rezervin küçük bir kısmına tekabül ettiği ve ülkemizin ekonomik şartları düşünüldüğünde uygulama 1 yıl daha uzatılmalıdır. Bu sosyal devlet olmanın gereğidir. Tasarruf vatandaşın tenceresini kaynatan, çocuklarını ısıtan doğal gazdan değil saraylardan ve şatafattan yapılmalıdır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Cumhur Uzun, ücretsiz doğal gaz uygulamasının süresinin uzatılması için kanun teklifi verdi - Son Dakika

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