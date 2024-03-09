CHP Milletvekili: Sağlıkta Dönüşüm Programı hekim kaybına yol açtı

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanlığı'nın verilerini değerlendirdi. İlgezdi, "Öve öve bitirilemeyen 'Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın yarattığı yıkım, her geçen gün derinleşiyor. Ülkeyi terk eden hekimlerin yeri doldurulamıyor, doldurulması da bu koşullarda mümkün değil. Kamudaki toplam hekim sayısında azalma yaşanıyor. Toplam hekim sayısındaki kayıp bir yılda bin 398'e ulaştı. Şehir hastanelerinin yapılması birilerini memnun etti, ama sağlık hizmetlerine ulaşımı zorlaştırdı, sağlık emekçilerine yük oldu" dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada Sağlık Bakanlığı'nın verilerini değerlendirdi. "Giderlerse gitsinler, buralar boş kalmaz dendi ama boş kaldı ve bu şartlarda doldurulamaz. Hekimlerin gidişi sağlık sistemini çökertti" diyen İlgezdi, Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın yıkım yarattığını ve her geçen gün derinleştiğini söyledi.
Hastanelerde hasta yoğunluğu ve randevu krizi yaşandığını, kamudan ayrılan hekimlerin problemlerin artmasına neden olduğunu belirten İlgezdi, şunları kaydetti:
"AÇILAN KADROLARIN ANCAK YARISI DOLUYOR"
'Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) yurtdışına göç etmek için 2016'da 'iyi hal belgesi' alan hekim sayısı yalnızca 20, 2023 yılında bu sayı 3 bini geçiyor, yaşanan yıkımın özeti bu. Kamuda çalışma şartlarının zorluğuna değinen İlgezdi, "Kamuda çalışma şartları her geçen gün ağırlaşıyor. 2022 yılında bakanlığın yaptığı 'Beyaz Reform' adı altındaki uygulamasının çözüm getirmediği ortada. Kamuda şiddet var, ekonomik olarak yetersizlik var, özlük hakları yok. Bakanlık kadro açıyor, açılan kadroların ancak yarısı doluyor. Nasıl dolsun şartlar ortadayken? Hekimler canını ortaya koyarak çalışıyor, karşılığı yok.
Ülkemizde 100 bin kişiye düşen hekim sayısı 228, şaka gibi ama değil. AB'de bu sayı 402, OECD ortalaması ise 372. Kamudaki hekim kadroları boş. 2016'da aylık ortalama kamudan istifa eden hekim sayısı 136 idi, 2022'de bu sayı 419'a çıktı. 2023'te sadece tercih edenlerin sayısı 1.865 oldu. 2023'te uzman hekim branşlarında açılan her 4 kadrodan 3'ü boş kaldı. Hekim açığımız var, yaşanan randevu krizinin temel sebebi bu, sorumlusu da iktidar ve iktidarın çözüm değil sorun üreten reformları."
"ŞEHİR HASTANELERİ, SAĞLIK EMEKÇİLERİNE YÜK OLDU"
Bilkent Şehir Hastanesi'ne tanımlanan kadro sayısının 68 şehire ayrılan her bir uzman hekim kadro sayısından fazla olduğunu ifade eden İlgezdi, şehir hastanelerine yönelik şu değerlendirmeyi yaptı:
"Sağlık hizmetleri kadrosunda 10 bin 432 bağımsız sağlık tesisine 588bin 993 sağlıkçı kadrosu tanımlanmış durumda. Bu kadroların yüzde 12'si 17 şehir hastanesine ayrılmış. Sadece Bilkent Şehir Hastanesi'ne tanımlanan kadro sayısı bütünüyle 68 ile ayrılan her bir uzman hekim kadro sayısından fazla. Şehir hastaneleri sağlık hizmetlerine zarar. Sağlık hizmetlerinde merkezileşme; hastalar için ek ulaşım ve konaklama maliyeti, sağlık emekçileri için iş yükünün artması demek, başlı başına trajedi. Yeterince sıkıntıları ve iş yoğunluğu yokmuş gibi sağlık emekçilerine ek yoğunluk getirmek yalnızca iktidarın yapacağı işti. Şehir hastanelerinin yapılması birilerini memnun etti, ama sağlık hizmetlerine ulaşımı zorlaştırdı, sağlık emekçilerine yük oldu."
Son Dakika › Güncel › CHP Milletvekili: Sağlıkta Dönüşüm Programı hekim kaybına yol açtı - Son Dakika
Kars'ta son günlerde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen arazide, tilkiler yiyecek aramak için kar üstünde dolaştı. Susuz ve Arpaçay ovalarında kızıl tilkiler, avlarını yakalamak için dakikalarca beklerken kameralarla kaydedildi. Aynı şekilde Kağızman-Kars kara yolunda da tilkilerin yiyecek arayışı görüntülendi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Birecik Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyonda E.Ç. ve D.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Zonguldak'ta her hafta kurulan halk pazarında fiyatlar uygun olunca vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi. Sabah saatlerinden itibaren pazara gelen vatandaşlar, en uygun ve en ucuz ürünleri alabilmek için mücadele etti. Salatalık, havuç, marul, biber, domates, patlıcan, patates, soğan, elma, ıspanak ve portakal gibi ürünler uygun fiyatlarıyla dikkat çekti.
Kırşehir'de sosyal medyada satış ilanına konulan motosikleti çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı. Asayiş Şubesi ekipleri, çalınan motosikletin izini sürerek şüphelileri tespit etti. Motosiklet sahibine teslim edilirken, yaşları küçük olan şüpheliler ailelerine teslim edildi.
Elazığ'da 6 Şubat depremleri sonucu ağır hasar alan bir binanın yıkımı sırasında, yanında bulunan sağlam caminin duvarı zarar gördü. Bina sakinleri, yıkımların kontrolsüz ve denetimsiz yapıldığını belirterek yetkililerden soruna çözüm bulmalarını istedi.
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi dolayısıyla güvenliği toplantısı düzenlendi. Toplantıda adaylara seçim sürecinde uyulması gereken kurallar ve mevzuatlar hakkında bilgi verildi. Kaymakam Uludağ, adaylara başarı dileyerek seçim sonuçlarının Karakeçili'ye ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da yapılan çalışmalara destek isteyerek, bazıların koltuklarını korumanın derdinde olduğunu belirtti. Ersoy, turizm sezonunun 12 aya yayılması ve ilçelerin hak ettikleri payı alması için çalıştıklarını vurguladı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ve AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel de ilçeye yapılan yatırımları ve hizmetleri anlattı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde sağ kolunu ve sağ bacağını kaybeden fizyoterapist Zeynep Büyükardıç, Gaziantep'te ampute fizyoterapist olarak çalışmaya başladı. Büyükardıç, aynı olayı yaşayan deprem mağdurlarını tedavi ediyor.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarla bir araya geldi. Buluşmaya birçok alanda öncülük etmiş ve şehrin geleceği için önemli katkılar sağlayan kadınlar da katıldı.
Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Yüksel Yalova, kızı Melike İpek Yalova'nın oyunculuk kariyerinin nasıl başladığını anlattı. Yalova, kızına verdiği öğütte, ekip tarafından rol verildiğinde para konusunda babalık görevini yapacağını söyledi. Ayrıca, kızının iş ahlakını ve yeteneklerini takdir ettiğini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?