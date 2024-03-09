CHP Milletvekili: Sağlıkta Dönüşüm Programı hekim kaybına yol açtı

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CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanlığı'nın verilerini değerlendirdi. İlgezdi, "Öve öve bitirilemeyen 'Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın yarattığı yıkım, her geçen gün derinleşiyor. Ülkeyi terk eden hekimlerin yeri doldurulamıyor, doldurulması da bu koşullarda mümkün değil. Kamudaki toplam hekim sayısında azalma yaşanıyor. Toplam hekim sayısındaki kayıp bir yılda bin 398'e ulaştı. Şehir hastanelerinin yapılması birilerini memnun etti, ama sağlık hizmetlerine ulaşımı zorlaştırdı, sağlık emekçilerine yük oldu" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada Sağlık Bakanlığı'nın verilerini değerlendirdi. "Giderlerse gitsinler, buralar boş kalmaz dendi ama boş kaldı ve bu şartlarda doldurulamaz. Hekimlerin gidişi sağlık sistemini çökertti" diyen İlgezdi, Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın yıkım yarattığını ve her geçen gün derinleştiğini söyledi.

Hastanelerde hasta yoğunluğu ve randevu krizi yaşandığını, kamudan ayrılan hekimlerin problemlerin artmasına neden olduğunu belirten İlgezdi, şunları kaydetti:

"AÇILAN KADROLARIN ANCAK YARISI DOLUYOR"

'Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) yurtdışına göç etmek için 2016'da 'iyi hal belgesi' alan hekim sayısı yalnızca 20, 2023 yılında bu sayı 3 bini geçiyor, yaşanan yıkımın özeti bu. Kamuda çalışma şartlarının zorluğuna değinen İlgezdi, "Kamuda çalışma şartları her geçen gün ağırlaşıyor. 2022 yılında bakanlığın yaptığı 'Beyaz Reform' adı altındaki uygulamasının çözüm getirmediği ortada. Kamuda şiddet var, ekonomik olarak yetersizlik var, özlük hakları yok. Bakanlık kadro açıyor, açılan kadroların ancak yarısı doluyor. Nasıl dolsun şartlar ortadayken? Hekimler canını ortaya koyarak çalışıyor, karşılığı yok.

Ülkemizde 100 bin kişiye düşen hekim sayısı 228, şaka gibi ama değil. AB'de bu sayı 402, OECD ortalaması ise 372. Kamudaki hekim kadroları boş. 2016'da aylık ortalama kamudan istifa eden hekim sayısı 136 idi, 2022'de bu sayı 419'a çıktı. 2023'te sadece tercih edenlerin sayısı 1.865 oldu. 2023'te uzman hekim branşlarında açılan her 4 kadrodan 3'ü boş kaldı. Hekim açığımız var, yaşanan randevu krizinin temel sebebi bu, sorumlusu da iktidar ve iktidarın çözüm değil sorun üreten reformları."

"ŞEHİR HASTANELERİ, SAĞLIK EMEKÇİLERİNE YÜK OLDU"

Bilkent Şehir Hastanesi'ne tanımlanan kadro sayısının 68 şehire ayrılan her bir uzman hekim kadro sayısından fazla olduğunu ifade eden İlgezdi, şehir hastanelerine yönelik şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sağlık hizmetleri kadrosunda 10 bin 432 bağımsız sağlık tesisine 588bin 993 sağlıkçı kadrosu tanımlanmış durumda. Bu kadroların yüzde 12'si 17 şehir hastanesine ayrılmış. Sadece Bilkent Şehir Hastanesi'ne tanımlanan kadro sayısı bütünüyle 68 ile ayrılan her bir uzman hekim kadro sayısından fazla. Şehir hastaneleri sağlık hizmetlerine zarar. Sağlık hizmetlerinde merkezileşme; hastalar için ek ulaşım ve konaklama maliyeti, sağlık emekçileri için iş yükünün artması demek, başlı başına trajedi. Yeterince sıkıntıları ve iş yoğunluğu yokmuş gibi sağlık emekçilerine ek yoğunluk getirmek yalnızca iktidarın yapacağı işti. Şehir hastanelerinin yapılması birilerini memnun etti, ama sağlık hizmetlerine ulaşımı zorlaştırdı, sağlık emekçilerine yük oldu."