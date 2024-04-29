CHP Milletvekili Gezi tutuklularını ziyaret etti: 'Bu adaletsizlik son bulmalı' - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Milletvekili Gezi tutuklularını ziyaret etti: 'Bu adaletsizlik son bulmalı'

CHP Milletvekili Gezi tutuklularını ziyaret etti: \'Bu adaletsizlik son bulmalı\'

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Gezi Parkı Davası tutukluları Mine Özerden ve Çiğdem Mater'i tutuklanmalarının ikinci yılında Bakırköy Cezaevi'nde ziyaret etti. Çakırözer, Anayasa Mahkemesi'ne çağrıda bulunarak Gezi tutuklularının derhal serbest bırakılmasını istedi.

29.04.2024 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Gezi Parkı Davası tutukluları Mine Özerden ve Çiğdem Mater'i tutuklanmalarının ikinci yılında Bakırköy Cezaevi'nde ziyaret etti. Çakırözer, "Gezi tutukluları hem Silivri'de hem Bakırköy'de haksız, hukuksuz özgürlüklerinden, ailelerinden mahrum bırakılıyor. Artık bu adaletsizlik, bu büyük ayıp son bulmalı. Anayasa Mahkemesi bu adaletsizliği ortadan kaldırmalı ve Gezi tutukluları derhal serbest bırakılmalı" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, hafta sonu Bakırköy Cezaevi'nde Mine Özerden ve Çiğdem Mater'i ziyaret etti. Çakırözer, ziyaretlerinin ardından Gezi Parkı Davası tutuklularının Anayasa Mahkemesi'nde bekleyen dosyalarını hatırlatarak, mahkemeye dosyanın bir an önce sonuçlandırılması çağrısını yeniledi.

"GEZİ DAVASI TUTUKLULARI DERHAL SERBEST BIRAKILMALI"

Çakırözer, ziyareti sonrası yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"25 Nisan Gezi Davası tutuklamalarının 2. yılıydı. Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden, Çiğdem Mater 2 yılı aşkın süredir, Osman Kavala ise Kasım 2017'den bu yana haksız, hukuksuz cezaevinde tutuluyor. Bu insanlar suç işledikleri için değil halkın çıkarlarını savundukları için cezaevindeler. Aileleri, meslektaşları, sivil toplum örgütleri, milletvekilleri her ziyarette bu hukuksuzluğun bitirilmesi için çağrımızı yeniliyoruz. Ama maalesef bu insanlara yaşatılan hukuksuzluğun bitirilmesi için bir adım atılmadı, atılmıyor! Artık haklı çağrılara kulak verilmeli ve bu hukuksuzluk sona ermeli. Anayasa Mahkemesi önünde bekleyen dosyayı derhal işleme koymalı. Gezi Davası tutukluları derhal serbest bırakılmalı."

Kaynak: ANKA

Bakırköy Cezaevi, Utku Çakırözer, Çiğdem Mater, Milletvekili, Eskişehir, İnsan Hakları, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Gezi tutuklularını ziyaret etti: 'Bu adaletsizlik son bulmalı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:42 Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar
15:25 TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı
14:09 İskoçya’nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti
14:02 IBAN’la vergi kaçıran esnaflara kötü haber Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek IBAN'la vergi kaçıran esnaflara kötü haber! Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek
13:31 Özgür Özel, Bakan Yerlikaya’yı aradı: 1 Mayıs kararını gözden geçirin Özgür Özel, Bakan Yerlikaya'yı aradı: 1 Mayıs kararını gözden geçirin
15:08 Türkiye’ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor Türkiye'ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor
15:00 Görenler tanıyamıyor Max Kruse’nin son hali ağızları açık bıraktı Görenler tanıyamıyor! Max Kruse'nin son hali ağızları açık bıraktı
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın! Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı
13:37 Türkiye NATO Genel Sekreterliği için kararını verdi Türkiye NATO Genel Sekreterliği için kararını verdi
13:37 Çocuğu yaralıyken TikTok’ta canlı yayın açan anneden pişkin savunma Çocuğu yaralıyken TikTok'ta canlı yayın açan anneden pişkin savunma
12:52 Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı
12:34 Beğeni almak uğruna yaptıkları ağızları açık bıraktı Kızının kıyafetlerini giyerek dans etti Beğeni almak uğruna yaptıkları ağızları açık bıraktı! Kızının kıyafetlerini giyerek dans etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 15:51:25. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Gezi tutuklularını ziyaret etti: 'Bu adaletsizlik son bulmalı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement