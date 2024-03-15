CHP Milletvekili Gülcan Kış, seçim sonrası ekonomik gelişmelere ilişkin soru önergesi verdi

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, seçim sonrasında ekonomide yaşanacak gelişmelere ilişkin soru önergesi verdi. Kış, Bakan Mehmet Şimşek'e "31 Mart Yerel Seçimleri sonrası, basında ve kamuoyunda düşünüldüğü gibi zam ve vergi artışlarına yönelik bir çalışmanız var mıdır? Enflasyonun acı gerçeği ile karşılaşılacağı yorumları doğru mudur" diye sordu.
CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, seçim sonrasında ekonomide yaşanacak gelişmelere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Kış, toplumda yerel seçim sonrası ağır bir ekonomik kriz paniği yaşandığını belirterek, hükümeti açıklama yapmaya davet etti.
Uluslararası ekonomistler başta olmak üzere, basında ve kamuoyunda seçim sonrasına ilişkin bir zam furyası yaşanacağına ilişkin yorumlar yapıldığına dikkati çeken CHP'li Kış, şu anda AKP hükümeti tarafından seçim ekonomisi uygulandığı ve seçimden hemen sonra bekletilen ağır ekonomi reçetesinin devreye sokulacağı uyarısını yaptı.
Kış, Merkez Bankası Başkanı'nın göreve gelir gelmez, seçim sonrası elektrik ve doğalgaz başta olmak üzere birçok kalemde zam yapılacağı açıklamasını hatırlatarak bunun seçim sonrasına ilişkin hükümetin niyetini ortaya koyduğunu belirtti.
CHP'li Gülcan Kış, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e şu soruları yöneltti:
"31 Mart Yerel Seçimleri sonrası, basında ve kamuoyunda düşünüldüğü gibi zam ve vergi artışlarına yönelik bir çalışmanız var mıdır?
Yabancı basında yer alan analizlerde, Türkiye'de yerel seçimler sonrası enflasyonun acı gerçeği ile karşılaşılacağı yorumları doğru mudur?
Sokakta, evde, televizyon programlarında seçim sonrası ekonominin ne olacağına dair endişe ve panik yaşanmaktadır. Bu korku havasının ve belirsizliğin tek sebebinin ekonomi politikalarında uyguladığınız yanlış kararlar olduğunu düşünüyor musunuz?
Hükümet olarak piyasayı ve kamuoyunu alt üst eden, paniğe, endişeye ve korkuya sevk eden bu gelişmelere karşı bir açıklama yapacak mısınız?
Yeni Merkez Bankası Başkanı yaptığı ilk basın toplantısında elektrik ve doğalgaz başta olmak üzere birçok kalemde seçim sonrası zam geleceğini söylemiştir. Bu açıklamadan yola çıkarak krizin faturasının yine vatandaşa kesileceği yorumları hakkında bir açıklama yapacak mısınız?"
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