CHP Milletvekili Gürer, AKP Grup Başkanvekili Usta\'ya tepki gösterdi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "2002'den önce traktör yoktu bu ülkede, traktör üretimi yoktu bu ülkede" diyen AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'ya tepki gösterdi. Gürer, "2000 yılına geldiğimizde de Türkiye'deki traktör sayısı 941 bin 843. Bir tane, iki tane, beş tane, 10 tane değil ki… Neredeyse 1 milyon traktör var, 2000 yılında bu ülkede" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, dün TBMM Genel Kurulu'nda; Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında "Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatının 2002'den önce ve daha yüksek olduğunu iddia eden bir vekilimiz vardı, yüzde 6'larda olduğunu. Allah aşkına, 'yüksek teknoloji' dediğimiz şey bu ülkede ne zaman ve nasıl gelişti? Traktör yoktu bu ülkede, traktör üretimi yoktu bu ülkede" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP Grup Başkanvekili Usta'nın sözlerine tepki gösterdi. Gürer, şunları söyledi:

"Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili ve Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, TBMM'de yaptığı konuşmada; AKP'den önce traktörün dahi olmadığını söyledi. İnkarcılığın da bu kadarı fazla. Çünkü Osmanlı'da dahi dört adet traktör vardı. Cumhuriyet kurulduğunda Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk talimatlarından biri tarımda makineleşmenin gerçekleşmesi yönündeydi. Bu nedenle de 221 traktör ithal edildi. Atatürk'ün de üzerinde olduğu traktör resimlerini arşivlere girdiğiniz zaman görme olasılığınız da var. Ayrıca Atatürk askere giden köylü çocuklarına, traktör eğitimi verilerek; ileride köylerde traktör artacağı için, askerlikte bunun da sağlanmasını istedi.

Daha sonraki yıllarda traktör kullanımı giderek arttı. 1924 yılından sonra, 1944 yılında 956 traktör, 1960 yılında da 42 bin 136 traktör vardı ki Türkiye'de traktör üretimi de başlamıştı. 1980'lere kadar da traktör üretimi hızla gelişti. 1980'den sonra traktör fabrikalarından birinde, ben de müdür olarak görev yaptım.

Ama dün onu dinleyince, insan 'bu kadar da olmaz' diyor. Çünkü bir grup başkanvekilinin konuyu bilmeden konuşması olası değil. Öyle olunca traktörün olmadığını ifade etmek Türkiye'nin dününü hiç bilmemek.

Çünkü 2000 yılına geldiğimizde de Türkiye'deki traktör sayısı 941 bin 843. Bir tane, iki tane, beş tane, 10 tane değil ki… Neredeyse 1 milyon traktör var, 2000 yılında bu ülkede. ve Grup Başkanvekili Türkiye'de, 'traktör bizden önce yoktu' dedi."