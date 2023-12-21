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CHP Milletvekili Gürer, kürsüye gıda ürünleriyle çıktı - Son Dakika
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CHP Milletvekili Gürer, kürsüye gıda ürünleriyle çıktı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu'nda kürsüye içinde pirzola, pirinç ve fasulye gibi gıda ürünlerinin yer aldığı torbayla çıktı. Gürer, vatandaşların bu ürünleri alamadığına dikkat çekerek, AKP döneminde fiyatların artışını eleştirdi.

21.12.2023 - 21:29,
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu'nda kürsüye içinde pirzola, pirinç ve fasulye gibi gıda ürünlerinin yer aldığı torbayla çıktı. Vatandaşların bu ürünleri alamadığına vurgulayan Gürer, "Fakirin, fukaranın, garibin, gurabanın artık rüyasında gördüğü pirzola... 2002 yılında etin kilosu 8 lira, pirzola 11 liraydı. Bugün sabah pirzola alalım dedik, 90 gram pirzola 43 TL. Mukayese ettiğimiz zaman vatandaş eti gramla alacak duruma gelmiş. AKP döneminde kilo grama dönmüş adet de ürüne dönmüş" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bütçeleri görüşülüyor. Kürsüye içine pirzola, pirinç ve fasulye gibi ürünlerin yer aldığı torbayla gelen Gürer, bu ürünlerin 2002 yılı ve 2023 yılındaki fiyatını kıyasladı.

Torbadan ürünleri teker teker çıkararak fiyatlarını açıklayan Gürer, şunları söyledi:

"Bu bütçeyle ilgili mukayese yaparken sayın bakanlar buraya geliyorlar 2002 yılından bugüne yaptıklarını anlatıyorlar. Biz de vatanda yılışın halini, mutfağını gündem alarak durumu 2002 ile bu yıl için mukayeseli anlatalım istedik.

"90 GRAM PİRZOLA 43 TL"

Fakirin, fukaranın, garibin, gurabanın artık rüyasında gördüğü pirzola... 2002 yılında etin kilosu 8 lira, pirzola 11 liraydı. Bugün sabah pirzola alalım dedik, 90 gram pirzola 43 TL. Mukayese ettiğimiz zaman vatandaş eti gramla alacak duruma gelmiş. AKP döneminde kilo grama dönmüş adet de ürüne dönmüş.

"PİRİNÇ YÜZDE 20 ARTMIŞ"

Pirinç, pilav için vazgeçilmez. Pirinçte üretimiz 600 bin ton, ithalatımız 515 bin ton. 'Stok fazlası var' deniyor. 20 günde pirincin fiyatı da birden bire Yüzde 20 artmış. Geçtiğimiz mart ayında kilosu 13 lira 90 kuruşmuş tarım kredi marketlerinde. Bugün sordum 49 lira 90 kuruş.

"SAYIN BAKANLAR BİR DE FAKİRİN FUKARANIN MUTFAĞINA BAKIN"

Fasulye, 2002 yılında fasulye üretimi 250 bin tonmuş. Bu yıl fasulye üretimi 43 bin ton. Bu üç ürün mutfakların vazgeçilmesiyken bugün artık vatandaş kuru fasulye ve ete dahi ulaşamıyor. Anne çocuğu bir şey isterse 'alamam' diye markete götürmekten vazgeçmiş, emekli çarşı, pazara akşam karanlığında gitmek zorunda kalıyor. Sayın bakanlar da bize gelip burada yaptıklarını anlatıyorlar. Bir de fakirin, fukaranın, garibin gurabanın mutfağına bakın... Durum iyi değil.

"BAKAN 'EMEKLİNİN DURUMU İYİ' DİYOR BU NASIL BİR KAFA"

Emekliye verdiğiniz 7 bin 500 lira ile emekli geçinemezken, dün Hazine ve Maliye Bakanı buraya geliyor, 'emeklinin durumu iyi' diye anlatıyor. Bu nasıl bir kafa bunu anlamak mümkün değil."

CHP Milletvekili Gürer, kürsüye gıda ürünleriyle çıktı
Kaynak: ANKA
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