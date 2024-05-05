CHP Milletvekili Gürer, tarım sektöründe çalışan kadınların sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından karşılanması için kanun teklifi verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Milletvekili Gürer, tarım sektöründe çalışan kadınların sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından karşılanması için kanun teklifi verdi

Geniş Video İzle

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım sektöründe çalışan kadınların sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından karşılanması için kanun teklifi verdi. Gürer, tarımda yeniden kırsala dönüşün yolunu açmak için gençleri ve kadınları teşvik etmek gerektiğini belirtti. Kadınların tarımsal üretimdeki rolünün önemine vurgu yapan Gürer, kadın istihdamının azaldığına dikkat çekti ve kadınların tarım sektöründe daha fazla istihdam edilmesi için destekleyici politikaların geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

05.05.2024 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım sektöründe çalışan kadınların sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından karşılanması için kanun teklifi verdi. Gürer, "Tarımda yeniden kırsala dönüşün yolunu açmak için gençleri ve kadınları teşvik etmek gerekiyor. Bunun içinde kadınlar eğer kentten kırsala dönerse sosyal güvenlik kurumu primi devlet tarafından karşılanmalı ve teşvik edilmeli" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kadınların kırsal kalkınmanın sürdürülebilirliğinde oynadığı rol ve kadın istihdamının artırılması için tarım sektöründe çalışan kadınların sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından ödenmesi için hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduğunu açıkladı.

"KADINLARIN ELİNİN DEĞDİĞİ YERDE SORUNLAR AZALIR"

Gürer, "Tarım kesiminin çok yönlü sorunları var. Bunun yanı sıra kırsalda da boşalma devam ediyor. Özellikle köylerden kentlere göç sürdükçe de tarımda sorunlarda artıyor. Tarımda yeniden kırsala dönüşün yolunu açmak için gençleri ve kadınları teşvik etmek gerekiyor. Bunun için de kadınlar eğer kentten kırsala dönerse sosyal güvenlik kurumu primi devlet tarafından karşılanmalı ve teşvik edilmeli. Bunun için kanun teklifimi TBMM Başkanlığı'na sundum. Kadın eğer kırsala dönerse, köyde tarımla uğraşırsa sosyal güvenlik primi devlet tarafından karşılanması teşvik edici olur. Köy okulları yeniden açılmalı, her köyde tarım varsa mutlaka ziraat mühendisi ve veteriner bulunmalı. Bu arada kadınlarında tarımdaki istihdamının artırılmasını sağlayacak teşviklere yönelmeli. Kadınların elinin değdiği yerde sorunlar azalır" diye konuştu.

"KADINLAR TARIMSAL ÜRETİMDE ÖNEMLİ ROLE SAHİP"

Gürer, "Küresel ölçekte tarımsal üretim, gıda güvenliği ve ekonomik kalkınma için temel bir unsur olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, uluslararası toplumun ve devletlerin, tarımsal üretimi artırmaya yönelik çabaları her geçen gün daha da artmaktadır. Ayrıca, kadınların tarımsal üretimdeki rolü, tarımsal işlemlerin her aşamasında önemli bir iş gücü kaynağı olarak dikkate alınmalıdır. Kadınların tarımsal üretim süreçlerine aktif katılımı, ekimden hasada ve ürün işlemeye kadar olan süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayarak, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından hayati bir öneme sahiptir" dedi.

"10 YILDA 614 BİN KİŞİ AZALDI"

Ülkede istihdam edilen kadın sayısının giderek azaldığını belirten Gürer, "2014 yılında tarım sektöründe 2 milyon 533 bin kadın İstihdam edilirken, bu rakam 10 yıl içinde 614 bin kişi azalarak 1 milyon 919 bin seviyesine düşmüştür. Ayrıca, 2005 yılında toplam istihdam içinde tarım sektöründe istihdam edilen kadınların oranı yüzde 48,8 iken, bu oranın 2023 yılı sonunda yüzde 18,3'e kadar gerilediği görülmektedir. Bu da kadınların tarım sektöründe istihdam edilme oranının önemli ölçüde azaldığını göstermektedir. Bu süreler zarfında, tarım sektöründe kadın istihdamındaki düşüş düzenli bir trend halinde devam etmektedir" ifadesine yer verdi.

"EN ÇOK SOSYAL GÜVENLİĞE ERİŞİMDE ZORLANIYORLAR"

Gürer, "Kadınların tarımsal üretime katılımı, kırsal alanların kalkınmasını destekler ve kırsal bölgelerden kente göçü engeller. Ancak, kırsal kesimde yaşayan ve tarımla uğraşan kadınlar, bir dizi zorlukla karşı karşıyadır. Bu zorluklar arasında düşük gelir seviyeleri, sosyal güvenlik eksikliği ve İş güvencesi gibi faktörler bulunmaktadır. Kadınlar, düzensiz gelir ve güvencesiz çalışma koşullan nedeniyle sosyal güvenliğe erişimde zorluk çekmekte ve benzer birçok sosyoekonomik engelle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu engellerden belki de en önemlisi sosyal güvenliğe erişimin zorluğudur" dedi.

"TARIMDA KADIN İSTİHDAMI TEŞVİK EDİLMELİ"

Gürer, "Kadınların tarım sektöründe daha fazla istihdam edilmesini teşvik etmek için destekleyici politikalar ve programlar geliştirilmelidir. Bu politika ve programlar kadınların tarımsal üretime katılımını artıracak, böylece tarım sektörünün kadınlar için daha fazla fırsat sunmasını sağlayacak ve toplumun genel refahını artıracaktır. Kadın istihdamının tarım sektöründe artırılması sadece ekonomik kalkınma için değil, aynı zamanda gıda güvenliği ve kırsal kalkınma için de hayati bir öneme sahiptir. Bu nedenle, kırsal kesimde yaşayan ve tarımsal üretimle uğraşan kadınların sosyal güvenlik primlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından karşılanması, kadınların tarımsal üretimde daha fazla yer almasını teşvik etmek ve karşılaştıkları engelleri aşmalarına yardımcı olmak için önemlidir" ifadesine yer verdi.

CHP Milletvekili Gürer, tarım sektöründe çalışan kadınların sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından karşılanması için kanun teklifi verdi
Kaynak: ANKA

Ömer Fethi Gürer, Milletvekili, Niğde, Tarım, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Gürer, tarım sektöründe çalışan kadınların sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından karşılanması için kanun teklifi verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:35 Türkiye’nin ticareti kestiği İsrail harekete geçiyor İşte atmayı düşündükleri 4 adım Türkiye'nin ticareti kestiği İsrail harekete geçiyor! İşte atmayı düşündükleri 4 adım
08:47 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten iddianameye tepki: Faillerin korunup kollandığı açık, yazıklar olsun Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten iddianameye tepki: Faillerin korunup kollandığı açık, yazıklar olsun
03:29 Hayvanları Koruma Derneği’nde horoz dövüşü Baskınla yakalandılar Hayvanları Koruma Derneği'nde horoz dövüşü! Baskınla yakalandılar
02:54 Servis otoparkında yangın Minibüs ve otobüsler küle döndü Servis otoparkında yangın! Minibüs ve otobüsler küle döndü
00:21 Sinan Ateş iddianamesindeki tetikçiden tuhaf savunma: Bence onlar beni öldürmek için ateş etti Sinan Ateş iddianamesindeki tetikçiden tuhaf savunma: Bence onlar beni öldürmek için ateş etti
08:23 2 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon 16 şüpheli yakalandı 2 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon! 16 şüpheli yakalandı
02:55 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 38 kişi tutuklandı 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 38 kişi tutuklandı
01:37 Bingöl’de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı Bingöl'de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
00:05 Al-Nassr, Cristiano Ronaldo’nun hat-trick yaptığı maçta Al-Wehda’yı 6-0 yendi Al-Nassr, Cristiano Ronaldo'nun hat-trick yaptığı maçta Al-Wehda'yı 6-0 yendi
23:53 Kahire’den sonuç çıkmadı Hamas ve İsrail heyeti ateşkes için yarın bir kez daha masaya oturacak Kahire'den sonuç çıkmadı! Hamas ve İsrail heyeti ateşkes için yarın bir kez daha masaya oturacak
23:15 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş cinayeti iddianamesine tepki gösterdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş cinayeti iddianamesine tepki gösterdi
22:34 Meteoroloji’den 18 şehre sarı kod uyarısı Meteoroloji'den 18 şehre sarı kod uyarısı
22:04 Kara yolunda kimseye aldırış etmeden çırılçıplak yürüdü Kara yolunda kimseye aldırış etmeden çırılçıplak yürüdü
22:01 Sinan Ateş cinayeti iddianamesinin detayları ortaya çıktı Konum bilgisini komiser vermiş Sinan Ateş cinayeti iddianamesinin detayları ortaya çıktı! Konum bilgisini komiser vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 10:10:05. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Gürer, tarım sektöründe çalışan kadınların sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından karşılanması için kanun teklifi verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement