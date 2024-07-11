CHP Milletvekili Hasan Öztürk, Euro 2024'te Türk Milli Takımı ile birlikte Almanya'ya götürülen 680 kişinin kim olduğunu sordu - Son Dakika
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CHP Milletvekili Hasan Öztürk, Euro 2024'te Türk Milli Takımı ile birlikte Almanya'ya götürülen 680 kişinin kim olduğunu sordu

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Euro 2024'te Türk Milli Takımı'nın konakladığı otelde Türkiye'den misafir olarak giden 680 kişi hakkında bilgi istedi. Öztürk, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a sunduğu soru önergesinde, bu kişilerin kim olduğunu, masraflarını kimin karşıladığını ve futbolcular adına çıkarılan bedava biletlerin vatandaşa satılıp satılmadığını sordu.

11.07.2024 14:44
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(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verdi. Öztürk'ün soru önergesinde, "TFF'nin Türk Milli Takımı ile birlikte misafir olarak götürdüğü 680 kişi kimdir" ifadeleri yer aldı.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Euro 2024'te, Almanya'da Milli takımımızın konakladığı otelde Türkiye'den misafir olarak giden 680 kişi olduğu iddialarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanıtlaması için soru önergesi sundu. Öztürk'ün önergesinde şunlar yer aldı:

"Türk Milli Takımı'nın Hollanda'ya mağlup olarak elendiği Euro 2024'te, Almanya'da Milli takımımızın konakladığı otelde Türkiye'den misafir olarak giden 680 kişi olduğu iddia edildi. TFF'nin sadece 3 gazeteciyi ağırladığı da iddia edilirken, kafilenin VIP minibüsler ile taşındığı da ifade edildi.

Futbolcular adına çıkarılan bedava biletler vatandaşa mı satılmıştır?

TFF'nin Türk Milli Takımı ile birlikte misafir olarak götürdüğü 680 kişi kimdir?

680 kişilik kafile neye göre belirlenmiştir?

Söz konusu kafile ulaşım, konaklama, maç bileti vs gibi masraflarını kendileri mi karşılamıştır? Masraflarını kendileri karşılamadılarsa masraflar hangi kurum tarafından karşılanmıştır?

680 kişilik kafile toplam kaç gün ağırlanmıştır? 680 kişinin 1 günlük masrafı ve toplam masrafı ne kadardır?

Futbolcu Yunus Akgün'ün adına çıkarılan bedava biletin, para ile vatandaşa satıldığı doğru mudur? Futbolcular adına çıkarılan diğer bedava biletler de vatandaşa mı satılmıştır?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Hasan Öztürk, Euro 2024'te Türk Milli Takımı ile birlikte Almanya'ya götürülen 680 kişinin kim olduğunu sordu - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Hasan Öztürk, Euro 2024'te Türk Milli Takımı ile birlikte Almanya'ya götürülen 680 kişinin kim olduğunu sordu - Son Dakika
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