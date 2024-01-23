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CHP Milletvekili, Hazine ve Maliye Bakanı'na KİT'lerdeki zararları sordu - Son Dakika
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CHP Milletvekili, Hazine ve Maliye Bakanı'na KİT'lerdeki zararları sordu

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, KİT'lerdeki zararları sorgulayarak şeffaflık talep etti. Ateş, EÜAŞ ve BOTAŞ'ın görev zararlarının arttığını ve EİAŞ'ın özelleştirme sonrası zarar ettiğini belirtti. Ayrıca, bütçe açığını kapatmak için KİT'lerin elden çıkarılmasının planlandığını ifade etti.

CHP Milletvekili, Hazine ve Maliye Bakanı\'na KİT\'lerdeki zararları sordu
23.01.2024 - 15:52,
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CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, 'KİT'lerde şeffaflığı ve hesap verilebilirliği artırmak için başlattığımız bu reform çalışmalarımızın ilk aşamasını tamamladık' diyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, "Sayın Bakan KİT'lerde şeffaflık diyor ama iktidar kendi eliyle KİT'leri zarara uğratıyor. Daha önce hiç görev zararı ödenmemiş EÜAŞ'a bu sene 77 milyar lira görev zararı ödendi. BOTAŞ'ın görev zararı geçen yıla göre yüzde 1380 artarak 74 milyar liraya yükseldi. 2021 yılında 5 milyar lira kar eden EİAŞ, 2022 yılında özelleştirme kapsamına alındıktan sonra 10 milyar liraya yakın zarar etti. Önce tüm bu görev zararlarının gerekçesini Sayın Bakan şeffaf bir biçimde halka açıklasın. Bakan şeffaflığa kendinden başlasın" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün "KİT'lerde şeffaflığı ve hesap verilebilirliği artırmak için başlattığımız bu reform çalışmalarımızın ilk aşamasını tamamladık ve Ekonomi Koordinasyon Kuruluna çalışmalarımızı sunduk" ifadelerini kullandı. CHP Bolu Milletvekili ve Sanayi ve Enerji Komisyonu Üyesi Türker Ateş, Bakan Şimşek'in bu sözlerine tepki gösterdi. Ateş, şunları söyledi:

"SAYIN BAKAN KİT'LERDEKİ ZARARI ŞEFFAF BİR BİÇİMDE HALKA AÇIKLASIN, ŞEFFAFLIĞA KENDİNDEN BAŞLASIN"

"Sayın Bakan KİT'lerde şeffaflık diyor ama iktidar kendi eliyle KİT'leri zarara uğratıyor. Daha önce hiç görev zararı ödenmemiş EÜAŞ'a bu sene 77 milyar lira görev zararı ödendi. BOTAŞ'ın görev zararı geçen yıla göre yüzde 1380 artarak 74 milyar liraya yükseldi. 2021 yılında 5 milyar lira kar eden EİAŞ, 2022 yılında özelleştirme kapsamına alındıktan sonra 10 milyar liraya yakın zarar etti. Önce tüm bu görev zararlarının gerekçesini Sayın Bakan şeffaf bir biçimde halka açıklasın. Defalarca soru önergesi verdik, tatmin edici bir cevap yok. Bütçede Bakanın yüzüne söyledik. Gene yanıt yok. Bakan şeffaflığa kendinden başlasın.

"REFORMUN İKİNCİ AŞAMASI DA KORKARIM KİT'LERİ ELDEN ÇIKARARAK BÜTÇE AÇIĞINI YAMAMAK OLACAK"

2023 yılındaki rekor bütçe açığı deprem bahane edilerek perdelenmeye çalışılıyor. İktidarın deprem için harcadığını iddia ettiği 950 milyarı saymasak bile, 1 trilyon 120 milyar lira depremden bağımsız bir bütçe açığıyla karşı karşıyayız. Bu bütçe açığını kapatmanın en kolay yolu, seçim kazanmak için zarar ettirdikleri KİT'leri elden çıkararak bütçe açığını yamamak. Reformun ikinci aşaması da korkarım bu adım olacak."

Kaynak: ANKA
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