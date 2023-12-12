CHP Milletvekili İsmet Güneşhan, sporda şiddet olaylarıyla ilgili Meclis araştırma önergesi verdi

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, MKE Ankaragücü - ÇAYKUR Rizespor maçı sonrasında Kulüp Başkanı Faruk Koca'nın Hakem Hasan Umut Meler'e saldırmasıyla gündeme gelen sporda şiddet olaylarıyla ilgili Meclis araştırma önergesi verdi. Güneşhan önergesinde, "Sporun metalaşması, kötü sonuçların ve özellikle şiddetin nedenlerinden biridir. Ülkemizde sporda şiddet sıklıkla görülen, neredeyse olağanlaşan ve kimi çabalara rağmen önüne geçilemeyen bir durumdur. Sporda şiddet yalnızca kınamayla, alınacak birkaç yasak ya da verilecek birkaç disiplin cezasıyla çözülebilecek sınırın ötesine geçmiştir. Bu nedenle kapsamlı bir araştırmaya, detaylı bir çalışmaya, radikal kararlar alınmasına ve yapısal reformlar yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır" dedi.

CHP Çanakkale Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi İsmet Güneşhan, Ankaragücü - ÇAYKUR Rizespor maçı sonrasında Kulüp Başkanı Faruk Koca ile beraberindekilerin Hakem Hasan Umut Meler'e saldırmasının ardından sporda şiddetin önlenmesi için TBMM'ye Meclis araştırma önergesi verdi.

Güneşhan, önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"SPORUN METALAŞMASI, KÖTÜ SONUÇLARIN VE ÖZELLİKLE ŞİDDETİN NEDENLERİNDEN BİRİDİR"

"Sporun bir fiziksel aktivite, eğlence aracı ve dostluk göstergesinin ötesine geçerek endüstrileşmesiyle birlikte hiç beklenmeyen olaylar yaşanmaktadır. Sporun metalaşması, kötü sonuçların ve özellikle şiddetin nedenlerinden biridir. Ülkemizde sporda şiddet sıklıkla görülen, neredeyse olağanlaşan ve kimi çabalara rağmen önüne geçilemeyen bir durumdur. Ankaragücü ile ÇAYKUR Rizespor maçında kulüp başkanının ve beraberindekilerin hakeme saldırıda bulunması ve yaralaması, şiddetin geldiği noktayı göstermektedir. Sporda şiddet yalnızca kınamayla, alınacak birkaç yasak ya da verilecek birkaç disiplin cezasıyla çözülebilecek sınırın ötesine geçmiştir. Bu nedenle kapsamlı bir araştırmaya, detaylı bir çalışmaya, radikal kararlar alınmasına ve yapısal reformlar yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle daha önce atılmış adımların neden sporda şiddet konusunda çözüm olmadığını incelemek gerekmektedir.

"İKTİDARIN SPORA MÜDAHALE ETME İSTEĞİ, FEDERASYON BAŞKANLARINI BELİRLEYEREK SPORU DİZAYN ETME ÇABALARI HERKESİN MALUMUDUR

Passolig, sporda şiddetin önüne geçeceği gerekçesiyle iktidar tarafından methiyeler düzülmüş bir uygulamayken geldiğimiz noktada, sadece belli gruplara maddi çıkar sağlamanın ötesine geçememiştir. Genel olarak iktidarın bu konuyu çözmekten uzak bir tavır içerisinde olduğu anlaşılmaktadır. Bunda en önemli gerekçelerden biri iktidarın genel tutumunun sporda da devam etmesidir. Başta futbol olmak üzere, iktidarın spora müdahale etme isteği, federasyon başkanlarını belirleyerek sporu dizayn etme çabaları herkesin malumudur. Bunun önüne geçebilmek için ciddi adımlar atılması gerekmektedir. Federasyonların, onlara bağlı kurulların ve hakemlerin bağımsızlığının sağlanması ve yalnızca ilgili sporla ilişkili çalışmalar yapabilmesi amacıyla yapısal reformlar gerekmektedir.

"SPORDA ŞİDDETİN NEDENLERİNİN VE ÇÖZÜM YOLLARININ ARAŞTIRILMASI AMACIYLA MECLİS ARAŞTIRMASI AÇILMASINI TALEP EDERİZ"

Cezaların caydırıcılığının temele alınmasını, farkındalık ve bilinçlendirmenin artırılmasını, federasyon başkanlarının ve hakemlerin tarafsızlığının sağlanmasını, sporun ekonomik temellerinin kayıt dışı yöntemlere alet edilmemesini gerçekleştirmek için topyekun bir çaba gösterilmelidir. Aksi takdirde bu sorunun önüne geçilemeyeceği açıktır. Bu bağlamda genelde sporda, özelde ise futbolda şiddetin önüne geçilebilmesi için bu sorunun nedenlerinin ve çözüm yollarının, dünya örneklerinin incelenerek araştırılması amacıyla Anayasa'nın 98. ve TBMM iç Tüzüğü'nün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve talep ederiz."