CHP Milletvekili Özgür Ceylan, sığınmacıların TSK'ya yerleşmesine izin verilmesini Meclis'e taşıdı

CHP Çanakkale Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Grup Sözcüsü Özgür Ceylan, sığınmacılara Milli Savunma Üniversitesi Sınavı'na giriş izni verilerek TSK'ya yerleşmelerinin önünün açıldığını belirterek, konuya ilişkin Meclis Başkanlığına soru önergesi verdi. Ceylan, "Sizin amacınız nedir, TSK'ya sığınmacılar mı alınmaya çalışılıyor." diye sordu.
Özgür Ceylan, "sığınmacılara Milli Savunma Üniversitesi Sınavı'na giriş izni verilerek Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleşmelerinin önünün açıldığı" iddialarına ilişkin hazırladığı soru önergesini Milli Savunma ve Milli Eğitim Bakanlarının cevaplaması için Meclis Başkanlığına verdi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Özgür Ceylan, sığınmacıların sınava girişlerinin bir aldatmacayla yapılmaya çalışıldığını belirterek, şunları kayddetti:
"Sizin amacınız nedir, TSK'yı Türk ordusu olmaktan çıkarmak mı? TSK'ya sığınmacılar mı alınmaya çalışılıyor? Sınav sorumlularının sınav günü görecekleri 'Sınav Günü' yazısında, 'T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından verilen ve belgenin arka yüzünde ikamet izni türü olarak 'insani' ya da 'uzun dönem' yazan ve pasaportunu ibraz edemeyenlerin ikamet izni kartları sınava girişlerde geçerli belge olarak kabul edilecektir' ifadelerine yer verilmiş. Kılavuzda bu ön koşul varken, bu insanlar neye güvenerek sınava başvurdu. Bu insanlar kimlerden direktif alarak sınava başvurdu. Sınavda kendilerine kolaylık sağlanacağını nereden biliyorlardı? Derhal sorumlular kimse açığa çıkarılmalıdır."
Özgür Ceylan,
Ceylan, olayın kamuoyuna yansıdığı haliyle sınav gözetmenlerine "Sayın Görevlimiz, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından verilen İkamet İzni Belgesi'nin arka yüzünde ikamet izni türü olarak 'insani' ya da 'uzun dönem' yazan adaylar uyruğuna bakılmaksızın sınava girebilecektir. Hassasiyetinizden dolayı teşekkür ederiz. ÖSYM B001" şeklinde bir SMS gönderildiğinin ortaya çıktığını kaydetti. Ceylan, "Böyle bir SMS kurum yöneticilerinin bilgisi dışında mı gönderilmiştir? ÖSYM resmi Twitter hesabından '@OSYMbaskanligi' yapılan açıklamada SMS'in sehven gönderildiği belirtilmiştir. Söz konusu SMS'in sehven gönderildiğini açıklayan ÖSYM, bina sınav sorumlularına yönelik hazırlanan 'Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) Sınav Günü Yazısı' başlıklı kılavuza ilişkin bir açıklama yapacak mıdır?" diye sordu.
KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAKLAR
Ceylan, soru önergesinde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) ve Askeri Öğrenci Temini Kılavuzu'nda yer alan "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlığı olan adaylar -uyruğundan biri TC olan çift uyruklular- sınava başvurabilirler ancak Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun olacakları tarihe kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekmektedir.)" ifadeleri kapsamında bugüne kadar kaç çifte vatandaşlığı olan adayın Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarında eğitim gördüğü hakkında bilgi istedi. "Bunlardan kaçı diğer uyruğundan vazgeçerek hala muvazzaf olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmaktadır?"sorusunu yönelten Ceylan, konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.
Son Dakika › Güncel › CHP Milletvekili Özgür Ceylan, sığınmacıların TSK'ya yerleşmesine izin verilmesini Meclis'e taşıdı - Son Dakika
Kırıkkale'de Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 16 şüpheli yakalandı ve 11 işlem başlatıldı. Ekipler, sosyal medya hesaplarında suç unsuru tespit edilen 101 kullanıcıyı tespit etti. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, SİBERAY Projesi kapsamında düzenlenen etkinliklerde 310 vatandaş bilgilendirildi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Cumhur İttifakı'nın memleket odaklı olduğunu belirterek, makamların ve mevkilerin önemli olmadığını söyledi. Kandemir, Aydın'da yapılan açılışta, Aydın'ın hak ettiği değere ulaşması için çalışacaklarını ifade etti. Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Savaş ve Efeler Belediyesi Başkan adayı Burak Pehlivan da hizmete talip olduklarını ve Aydın'ın sorunlarını çözmek için birlikte çalışacaklarını dile getirdi.
Gulyabani, Kaderin Cilvesi, Deli Filozof, Can Pazarı ve Ölüler Yaşıyor mu? adlı romanların da aralarında bulunduğu çok sayıda unutulmaz esere imza atan gazeteci, yazar Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın vefatının üzerinden 80 yıl geçti. Usta yazar, bazı kaynaklara göre 17 Ağustos, kimi kaynaklara göre ise 19 Ağustos 1864'te İstanbul'da dünyaya geldi...
Sinop Valisi Mustafa Özarslan, beraberindeki heyetle birlikte Durağan ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Özarslan, Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere melodika hediye etti ve okul idarecileriyle görüştü. Ayrıca esnaf odaları temsilcileriyle bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Şehit Jandarma Er Niyazi Uğur'un ailesini ziyaret eden Özarslan, ilçede yaşayan bazı vatandaşları da evlerinde ziyaret etti.
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Pervari ilçesinde 4 yıldır öğretmenlik yapan Cennet öğretmen ve öğrencilerini kabul etti. Kızılkaya, öğretmenin dezavantajlı öğrenciler için yaptığı çalışmaları takdir ederek, öğretmen ve öğrencilere kitap hediye etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla bu yılın ilk iki ayında işe yerleştirilenlerin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak, yaklaşık 208 bini bulduğunu bildirdi. Bakan Işıkhan, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaretinde, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne kadar milletin umudu olduğunu ve bundan sonra da olmaya devam edeceğini söyledi.
Trabzon'da görevli 261 polis, Türk Kızılay'ının mobil kan bağışı aracında kan bağışında bulundu. İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi işbirliğiyle başlatılan kampanyaya destek olduklarını belirtti. Kampanyaya destek veren personele teşekkür eden Esertürk, hedeflenen sayıya ulaşıldığını söyledi. Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi ise kan bağışının önemine dikkat çekerek, Emniyet Teşkilatı mensuplarına teşekkür etti.
Şırnak Belediye Başkanı ve AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka, bir otelin konferans salonunda düzenlenen programda, 5 yılda gerçekleşen ve seçildiği takdirde 5 yıl içerisinde yapılacak projeleri anlattı. Yarka, Şırnak'ta 5 yıl içerisinde 121 projeyi hayata geçirerek vatandaşların hizmetine sunduklarını belirtti ve seçmenlerden destek istedi.
Amasya'da, il emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bir ihbar sonucunda bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüsteki yolculardan biri olan B.D'nin üzerinde, 6 parça halinde toplamda 3 kilogram külçe altın bulundu. Şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?