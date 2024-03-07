CHP Milletvekili Özgür Ceylan, sığınmacıların TSK'ya yerleşmesine izin verilmesini Meclis'e taşıdı

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CHP Çanakkale Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Grup Sözcüsü Özgür Ceylan, sığınmacılara Milli Savunma Üniversitesi Sınavı'na giriş izni verilerek TSK'ya yerleşmelerinin önünün açıldığını belirterek, konuya ilişkin Meclis Başkanlığına soru önergesi verdi. Ceylan, "Sizin amacınız nedir, TSK'ya sığınmacılar mı alınmaya çalışılıyor." diye sordu.

Özgür Ceylan, "sığınmacılara Milli Savunma Üniversitesi Sınavı'na giriş izni verilerek Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleşmelerinin önünün açıldığı" iddialarına ilişkin hazırladığı soru önergesini Milli Savunma ve Milli Eğitim Bakanlarının cevaplaması için Meclis Başkanlığına verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Özgür Ceylan, sığınmacıların sınava girişlerinin bir aldatmacayla yapılmaya çalışıldığını belirterek, şunları kayddetti:

"Sizin amacınız nedir, TSK'yı Türk ordusu olmaktan çıkarmak mı? TSK'ya sığınmacılar mı alınmaya çalışılıyor? Sınav sorumlularının sınav günü görecekleri 'Sınav Günü' yazısında, 'T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından verilen ve belgenin arka yüzünde ikamet izni türü olarak 'insani' ya da 'uzun dönem' yazan ve pasaportunu ibraz edemeyenlerin ikamet izni kartları sınava girişlerde geçerli belge olarak kabul edilecektir' ifadelerine yer verilmiş. Kılavuzda bu ön koşul varken, bu insanlar neye güvenerek sınava başvurdu. Bu insanlar kimlerden direktif alarak sınava başvurdu. Sınavda kendilerine kolaylık sağlanacağını nereden biliyorlardı? Derhal sorumlular kimse açığa çıkarılmalıdır."

Özgür Ceylan,

Ceylan, olayın kamuoyuna yansıdığı haliyle sınav gözetmenlerine "Sayın Görevlimiz, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından verilen İkamet İzni Belgesi'nin arka yüzünde ikamet izni türü olarak 'insani' ya da 'uzun dönem' yazan adaylar uyruğuna bakılmaksızın sınava girebilecektir. Hassasiyetinizden dolayı teşekkür ederiz. ÖSYM B001" şeklinde bir SMS gönderildiğinin ortaya çıktığını kaydetti. Ceylan, "Böyle bir SMS kurum yöneticilerinin bilgisi dışında mı gönderilmiştir? ÖSYM resmi Twitter hesabından '@OSYMbaskanligi' yapılan açıklamada SMS'in sehven gönderildiği belirtilmiştir. Söz konusu SMS'in sehven gönderildiğini açıklayan ÖSYM, bina sınav sorumlularına yönelik hazırlanan 'Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) Sınav Günü Yazısı' başlıklı kılavuza ilişkin bir açıklama yapacak mıdır?" diye sordu.

KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAKLAR

Ceylan, soru önergesinde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) ve Askeri Öğrenci Temini Kılavuzu'nda yer alan "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlığı olan adaylar -uyruğundan biri TC olan çift uyruklular- sınava başvurabilirler ancak Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun olacakları tarihe kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekmektedir.)" ifadeleri kapsamında bugüne kadar kaç çifte vatandaşlığı olan adayın Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarında eğitim gördüğü hakkında bilgi istedi. "Bunlardan kaçı diğer uyruğundan vazgeçerek hala muvazzaf olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmaktadır?"sorusunu yönelten Ceylan, konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.