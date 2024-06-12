CHP Milletvekili Semra Dinçer, askeri hastanelerin kapatılmasını eleştirdi

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(ANKARA)- CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinde askeri hastanelerin kapatılmasının yarattığı sorunları gündeme getirdi. Dinçer, "Cumhuriyet'in temelleri harbiye, mülkiye ve tıbbiyeyle atıldı. Siyasi ikbal uğruna askeri hastaneleri kapattınız, yetişmiş uzman doktorları kaçırdınız, ordumuzu doktorsuz bıraktınız. Buradan bir yaptığınız hatalardan lütfen ders alın. Askeri hastaneleri derhal yeniden açın. Göz bebeğimiz ordumuzu da siyasallaştırmaktan vazgeçin" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 33. maddesinde grubu adına söz alarak askeri hastanelerin mevcut durumunu gündeme getirdi. Dinçer, şunları söyledi:

"Öyle bir ülke düşünün ki 500 binden fazla askeri olsun ama askeri hastanesi olmasın. Öyle bir ülke düşünün ki dört bir yanında bin türlü güvenlik tehlikesi olsun ama askeri hastanesi olmasın. Öyle bir ülke düşünün ki terörün her türlüsü olsun ama askeri hastanesi olmasın. Dünyada bu kadar güçlü ordusu olan ancak askeri sağlık sistemi olmayan Türkiye'den başka bir ülke yoktur. Türkiye, NATO'nun en büyük 2'nci ordusu olmasına rağmen askeri hastanesi olmayan tek ülkesidir. Çatışma alanlarındaki harp yaralanmaları yerinde ilk müdahale yapılması hayati önem taşımaktadır. Bunun için de alanında uzman askeri hekimlerin bulunması olmazsa olmazdır ancak sınır içi ve ötesinde zorlu operasyonlarla görev alan Mehmetçik'le birlikte saha tecrübesi olmayan askeri hekimlerin yerine sivil hekimlere görev verilmeye başlanmıştır. Hiçbir askeri eğitimi ve çatışma deneyimi olmayan sivil doktorların çatışma bölgelerinde görevlendirilmesi hem askerlerimizin alanda nitelikli, sağlıklı hizmet alamamasına neden olmakta hem de askeri saha tecrübesi olmayan sivil hekimlerimizin canının tehlikeye atılmasına neden olmaktadır.

"Türkiye'nin 200 yıllık modern askeri tıp tarihini çöpe attınız"

Tüm bu sorunlar yaşanırken dünyada sayılı olan ve saygınlığıyla bir marka haline gelmiş GATA'yı bir OHAL kararnamesiyle kapatarak Sağlık Bakanlığı'na devretmek Mehmetçiğin hayatıyla oynamak değil de ne demektir. 200 yılı aşkın süredir hizmet veren, harp tıbbı ve cerrahisi uzmanı yetiştiren ve böylesi bir kurumun sivil idarenin eline bırakılması AK Parti'nin bu ülkeye verdiği en büyük zararlardan bir tanesidir. Askeri hastaneleri kapatarak ülkemizin en iyi yetişmiş kaynaklarından olan ve harp cerrahisinde emsallerine taş çıkaran tüm askeri hekimlerimizi atıl duruma getirdiniz. Gülhane geleneğinde yetişen, Kırım Savaşı'ndan Balkan Savaşı'na, Çanakkale'den Trablusgarp'a, Kurtuluş Savaşı'ndan Kıbrıs Harekatı'na kadar her yerde görev alan askeri hekimlerimizi mesleklerine küstürdünüz. Türkiye'nin 200 yıllık modern askeri tıp tarihini ne yazık ki çöpe attınız. Türk ordusunun bu özel kabiliyetini yerle bir ederek Mehmetçiğin hayatını da tehlikeye attınız.

"Askeri hastaneleri derhal yeniden açın. Ordumuzu da siyasallaştırmaktan vazgeçin"

Askeri hastaneler sadece savaş durumlarında değil afet durumunda da çok kritik rol oynamaktadır. Bakın, 6 Şubat 2023 tarihinde en büyük felaketi yaşadık. Askeri hastane sisteminden yoksun olmamız nedeniyle başka ülkelerin kurduğu sahra hastanelerinden yararlanmak zorunda kaldık. İlk sahra hastanelerinin yabancı devletler tarafından kurulması bu ayıbı ortaya koymaktadır. Oysa kendi askeri hastanelerimiz kapatılmamış ve askeri tabiplerimiz görevleri başında olsaydı, deprem bölgesinde bir an önce sahra hastaneleri kurar ve depremzede vatandaşlarımıza zamanında hizmet verip hayatlarını kurtarabilirdik. Önceki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar askeri hastanelerin yeniden açılacağı müjdesini vermişti. Devlette devamlılık esastır; şimdi Yaşar Güler'e soruyorum: Bu sözü siz tutmayacak mısınız? Bu hastaneleri eski statüsüne getirmek için neyi bekliyorsunuz? Cumhuriyetin temelleri harbiye, mülkiye ve tıbbiyeyle atıldı. Siyasi ikbal uğruna askeri hastaneleri kapattınız, yetişmiş uzman doktorları kaçırdınız, ordumuzu doktorsuz bıraktınız. Buradan bir yaptığınız hatalardan lütfen ders alın. Askeri hastaneleri derhal yeniden açın. Göz bebeğimiz ordumuzu da siyasallaştırmaktan vazgeçin."