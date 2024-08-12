CHP Milletvekili Serkan Sarı, Tarım Politikalarını Eleştirdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Serkan Sarı, Tarım Politikalarını Eleştirdi

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CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Bandırma'da çiftçilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Sarı, iktidarı ve uyguladığı tarım politikalarını eleştirerek Tarım ve Orman Bakanı'na çağrıda bulundu.

12.08.2024 12:33  Güncelleme: 13:37
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(ANKARA) - CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Bandırma'da çiftçilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. İktidarı ve uyguladığı tarım politikalarını eleştiren Sarı, "Ya Tarım ve Orman Bakanı görevini yerine getirecek, ya da o koltuğu derhal terk edecek" dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Atak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tüm ve Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş'tan oluşan CHP heyeti, Bandırma'nın Aksakal Mahallesi'nde yaşadıkları ekonomik sorunları dinlemek ve seslerini duyurmak üzere çiftçilerle bir araya geldi.

Sarı, yaptığı konuşmada iktidara seslenerek şunları söyledi:

"Sıkıntılarımız çok, mücadelemiz büyük olacak. Bu dertlere çözüm olana kadar biz iktidara hep birlikte çağrıda bulunmak üzere burada bir araya geldik. Bugün Ziraat Odası Başkanlarımıza yapılanları biliyoruz, çiftçilerimize yapılanları biliyoruz. Yolda çiftçilerimizin traktörlerini çevirmeye çalışan ve bunu güvenlik amacıyla yaptığını iddia eden bir iktidara karşıyız. Çiftçi, köylü, üretici mağdur. Kaymakam bir taraftan, jandarma komutanı bir taraftan köyleri gezip, 'Oraya gitmeyin, traktörünüzü götürmeyin, eylem yapmayın. Traktörünüzü bağlarız, size ceza yazarız' diyor. Kime neyin cezasını yazıyorsunuz? Siz halkını güvenliğini sağlamak için buradasınız.

Hep birlikte Tarım ve Orman Bakanı'na çağrıda bulunmak için buradayız. ya Bakan görevini yerine getirecek, ya da o koltuğu derhal terk edecek. Bakan, 'buradaki köylünün sorununu buldum, anladım ve çözüm üretiyorum' diyerek size taahhüt vermediği sürece bu eylemler her gün devam edecek. ya hakkınızı verecekler, ya da o koltuğu bırakıp gidecekler.

"Biraz vicdan, biraz edep lazım"

Geçtiğimiz hafta köyleri gezdik, birçok arkadaşımızla bir araya geldik, sorunlarını dinledik. ve bununla ilgili hazırlamış olduğumuz araştırma önergesini Meclis'e sunuyoruz. Tarım ve Orman Bakanı üreticinin sorunlarına nasıl çözümler üretecek bu konuda bizleri bilgilendirmesi gerekiyor. Şu anda 3 liraya mal edilen domatesi, 1.70, 1.80, 2 lira gibi fiyatlardan alıyor fabrikalar. Biraz vicdan, biraz edep lazım. Yazıktır, günahtır. Bu çiftçiler kendi başına çaresiz bırakılır mı?

"Çiftçinin Anayasal hakkını ver"

Tarım Kanunu'nun 21'inci maddesine göre, milli gelirin yüzde 1'inin çiftçiye verilmesi gerek. Çiftçinin Anayasal hakkını ver. 2023 yılında 250 milyar lira parayı size vermediler. Nereye harcadılar? Saraya, saltanata, yandaşa. Yıl 2024. Hak ettiğiniz rakam 411 milyar TL. Size ayrılan bütçe ise 91 milyar lira. Yani sadece bu yıl alacağınız 320 milyar lira var.

"Kime hizmet ediyorlar merak ediyorum"

Maliye Bakanı çok akıllı ya, güzel çözüm bulmuş. Domatesi 3 liradan 1,75'e düşürdü. Parayı kim ödüyor? Çiftçi. Kimin parasıyla yapıyor? Çiftçinin parasıyla yapıyor. ya arsanı satacaksın, ya traktörünü satacaksın, ya da bankaların faizi altında ezilip yok olacaksın. Yok öyle teslim olup gitmek. Çiftçi hak ettiği desteği almalı. Bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de ihracatı durduruyorlar. Eldeki ürünü almıyorlar, hem de satılmasını engelliyorlar. Kime hizmet ediyorlar merak ediyorum."

Kaynak: ANKA

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