CHP Milletvekili SGK Borçlarını Gündeme Taşıdı - Son Dakika
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CHP Milletvekili SGK Borçlarını Gündeme Taşıdı

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, kamu kurumlarının SGK borçlarını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Bakırlıoğlu, belediyelerin SGK prim borcunun toplam borcun yüzde 13'ünü oluşturduğunu belirtti.

30.07.2024 11:47  Güncelleme: 12:19
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(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, kamu kurumlarının SGK borçlarını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Yaptıkları hesaplamalara göre SGK'nın 700 milyar TL alacağı olduğunu, belediyelerin prim borcunun toplam borcun yüzde 13'ünü oluşturduğuna dikkat çeken Bakıroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a "SGK'ya prim borcu bulunan kamu kurumları hangileridir ve borçları ne kadardır? SGK'ya bir milyon ve üzeri borcu bulunan kaç mükellef vardır ve bunlar kimlerdir" diye sordu.

CHP Manisa Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, kamu kurumları mükellefler, belediye ve iştiraklerinin borçlarıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Bakırlıoğlu, "İktidar, kendi eliyle yarattığı ekonomik krize pandemiyi, depremi bahane ediyor. Yaşanan o zorlu dönemlerde kamu hizmetlerini üstlenen ve iktidarın açığını kapatan belediyelerimizi SGK borçları ile vurmaya çalışmak vicdansızlıktır" dedi.

"İktidar süreci değil algıyı yönetmeye çalıştı"

CHP'li belediyelerin sosyal belediyecilik uygulamalarına vurgu yapan Bakırlıoğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Ülke belki de tarihinin en derin ekonomik krizini geçirirken, yurttaşlarımız yanı başında CHP'li belediyeleri gördü. Bu dönemde sayısız sosyal projeye imza atan belediyelerimiz hemşehrilerinin sıkıntılı günlerinde parti ayırt etmeden yanlarında oldu. O dönemde gerçekleştirilen tüm bu hizmetlerin, yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olarak çıkmasına şüphesiz ki katkısı çok oldu. İktidar hem pandemi hem de deprem felaketlerinde, süreci yönetememiş algıyı yönetmeye çalışmıştır. Bu nedenle, yurttaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için açığı kapatma işi belediyelere düştü ve belediyelerimiz de bu zorlu sınavlardan alınlarının akıyla çıkmışlardır."

"Belediyelerin borcu, toplam borcun yüzde 13'ü"

CHP'li belediyelerin borçlarına ilişkin verileri paylaşan Bakırlıoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a tüm kamu kurumlarının borcunu açıklaması gerektiğini belirtti. Bakırlıoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim veriler ışığında yaptığımız hesaplamalara göre SGK'nın yaklaşık 700 milyar lira alacağı bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın belediyelerin borçlarıyla ilgili açıkladığı prim borcu, toplam borcun ancak yüzde 13'ü. Geçmiş yıllara ait Sayıştay raporları incelendiğinde; sadece belediyelerin değil; bakanlıkların ve farklı kurumların da SGK'ya borçları olduğunu görüyoruz."

Bakırlıoğlu, Bakan Işıkhan'a şu soruları yöneltti:

"1- 2019-2022 yıllarında SGK'nın belediyelerden alacaklarıyla ilgili Sayıştay'ın uyarılarına rağmen, borçların tahsili için neden Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları beklenmiştir? Bu zamana kadar neden borçların tahsilatıyla ilgili herhangi bir girişimde bulunulmamıştır?

2- SGK'ya prim borcu bulunan kamu kurumları hangileridir ve borçları ne kadardır?

3- SGK'ya bir milyon ve üzeri borcu bulunan kaç mükellef vardır ve bunlar kimlerdir?

4- SGK'nın icraya intikal eden kurum alacaklarını tahsil edememesinin nedeni nedir?

5- Sayıştay'ın 2022 raporunda kurum alacaklarının tahsilini zorlaştıran temel unsurlardan biri olarak icra memuru sayısının yetersizliği gösterilmektedir. Bu sayıyı artırmaya yönelik bir çalışma var mıdır? Şu anda kurumdaki icra memuru sayısı nedir?

6- SGK tarafından borca karşı haczedilen menkul ve gayrimenkullerin satış oranının düşük olmasının nedeni nedir?

7- Borca yönelik idari para cezalarının tebliğ edilmemesi veya geç tebliğ edilmesin nedenleri nelerdir?

8- Bugün itibariyle kurumun güncel alacağı tutar ne kadardır?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili SGK Borçlarını Gündeme Taşıdı - Son Dakika

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