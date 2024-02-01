CHP Milletvekili Sibel Suiçmez, Can Atalay\'ın milletvekilliği düşürülme kararını okumayı engelledi

Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürüldüğü gün TBMM Genel Kurulu'nda Başkanlık Divanı'nda Yargıtay kararını okuyan katibin mikrofonunu kapatarak, kararın okunmasını engellemeye çalışan Divan üyesi CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, "O arada zaten duymak mümkün değil, onlar okutuldu diyor ama okutulma öyle olmaz… Hemen konuşmayı kesmek üzere mikrofonu kapattım. Tekrar açıldı, tekrar kapattım. O arada Grup Başkanvekillerimizden Ali Mahir Başkanım, okunmakta olan, katip üyenin elindeki kağıdı aldı. Ama tabi hemen görevliler ikinci kağıdı uzattılar. Zabıt altına alan arkadaşlarımızın da bunu duyması mümkün değildi" dedi.
TİP Hatay Milletvekili, Gezi Davası tutuklusu Can Atalay'ın milletvekilliği hakkındaki Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararının 30 Ocak'ta TBMM Genel Kurulu'nda okutulmasıyla düşürüldü. Kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmaya başlanması milletvekillerinin tepkilerine neden oldu. Bazı milletvekilleri Başkanlık Divanı'nın önüne giderek tepkilerini dile getirdi. Tartışma ve bağrışmaların yaşandığı sırada Başkanlık Divanı'nda görevli katip üye kararı okumaya başladı. CHP Trabzon Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Sibel Suiçmez de divan önüne giden milletvekilleri arasındaydı. Suiçmez, kararı okuyan katip üyenin önüne giderek, katip üyenin mikrofonunu kapattı ve Can Atalay kararının okunmasını engellemeye çalıştı.
Suiçmez, bugün TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Suiçmez, soru üzerine o gün yaşananları anlattı:
"Biz kararın hemen okunacağını beklemiyorduk. Ama birdenbire karar okutuluyor, dedi. Bir kısmımız Başkanvekilinin yanına gittik. Bir kısmımız okumayı engellemek üzere katip üyenin yanına gittik. Gürültü, patırtı, sıralara vuruluyor, bağırılıyor, tartışma çıktı, düdük öttürüyoruz; ben düdük de öttürdüm. ve o arada zaten duymak mümkün değil, onlar okutuldu diyor ama okutulma öyle olmaz. Oradaki katip üye de bir an evvel, çabuk çabuk okuyup işi bitirmek derdindeydi. Hemen konuşmayı kesmek üzere mikrofonu kapattım. Tabii çok beklenen bir davranış değil, bir süre şaşırdılar. Tekrar açıldı, ikinci kere döndüm. Tekrar kapattım. O arada Grup Başkanvekillerimizden Ali Mahir Başkanım, okunmakta olan, katip üyenin elindeki kağıdı aldı. Orada da bir duraksama oldu. Ama tabi hemen görevliler ikinci kağıdı uzattılar. O karmaşa içinde, okunmaya çalışılan şeyi de kimse ne anladı, ne duyabildi. Oradaki bunu zabıt altına alan arkadaşlarımızın da bunu duyması mümkün değildi. Okunan kesin karar dedikleri, Yargıtay'ın üst yazısını kes kopyala yapıp duymadan zabıtlara geçirmiş durumdalar."
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Son Dakika › Güncel › CHP Milletvekili Sibel Suiçmez, Can Atalay'ın milletvekilliği düşürülme kararını okumayı engelledi - Son Dakika
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