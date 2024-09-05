CHP'li Tanrıkulu, 16 Gündür Kayıp Olan Çocuk İçin Tepki Gösterdi - Son Dakika
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CHP'li Tanrıkulu, 16 Gündür Kayıp Olan Çocuk İçin Tepki Gösterdi

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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 16 gündür kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili yetkililerin kayıtsız kalmasına tepki gösterdi. Tanrıkulu, böyle bir olayın yaşanmasını kabul edemediğini belirterek, kamuoyuna bilgi verilmeden yürütülen soruşturmanın endişe verici olduğunu ifade etti. Ayrıca, Diyarbakır'da sağlık sorunlarına ve anne karnında ölen bebek sayısına dikkat çekti.

05.09.2024 14:36
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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 16 gündür kendisinden haber alınamayan Narin Güran'ın halen bulunamamasına tepki göstererek, "Bu kadar teknolojinin geliştiği bir ortamda, teknik imkanların geliştiği ortamda. 8 yaşındaki bir çocuğun akıbetinin bulunmamış olmasını ben kabul etmiyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde kentteki gazetecilerle bir araya gelerek, gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Tanrıkulu, 21 Ağustos'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Narin Güran ile ilgili açıklamada bulundu.

Narin'in kaybolmasına ilişkin yetkililerin kamuoyunu bilgilendirmemesine tepki gösteren Tanrıkulu, "Hepimizin içini acıtan bir olay var. Her gün, her an kulağımız ondan gelecek haberdedir. Narin Güran'ın akıbeti ile ilgili olarak, şehrimizde böyle bir olayın yaşanmış olması hepimizi çok derinden üzdü ve üzmeye de devam ediyor. Akıbeti konusunda henüz bir bilgi yok. Basına konulan yasak var. Ama 8 yaşındaki bir çocuğun Diyarbakır'ın yanı başındaki bir yerleşim yerinden bu şekilde kaybolmuş olması ve aynı zamanda 16 günde güvenlik güçlerinin kamuoyunu bilgilendirecek bir bilgiyi paylaşmamalarını ben üzüntüyle takip ediyorum. Bu kadar teknolojinin geliştiği bir ortamda, teknik imkanların geliştiği ortamda, 8 yaşındaki bir çocuğun akıbetinin bulunmamış olmasını ben kabul etmiyorum. Mutlaka akıbeti noktasında ilk günden itibaren bir bilgiye ve bir delile ulaşılması lazımdı. Basına kapalı olarak yürütülen soruşturma, en azından aralıklarla Cumhuriyet Savcılığının basına yapacağı açıklamalarla kamuoyunun beklentisini giderilebilir. Bu da yapılmıyor" dedi.

'Kürtçe seçmeli dersle ilgili takipçi olacağım'

2024-2025 eğitim ve öğretim yılının 9 Eylül Pazartesi günü başlayacağını hatırlatan Tanrıkulu, Diyarbakır'da Kürtçe seçmeli ders başvurularının takipçisi olacağını söyledi. Tanrıkulu, müdürlerin velileri yönlendirilmesine yönelik şikayetleri kendisine iletmesi çağrısında bulunarak, şunları söyledi:

"Seçmeli ders noktasında ben Diyarbakır'daki müdürleri uyarıyorum. Her müdürün takipçisi olacağım ve buradan yurttaşlara söylemek istediğim; seçmeli ders noktasında müdürlerden yapılacak baskıyı kabul etmeyin, hangi okulun müdürü, yöneticisi varsa bize bildirin. Soru önergelerimizi verelim ve onları teşhir edelim. Milli eğitim yetkililerini ve müdürleri uyarıyorum. Çünkü geçtiğimiz yıl biz de biliyoruz ki seçmeli ders konusunda veliler yönlendirildi ve Kürtçe dersinin seçilmesi noktasında engelleyici bir tutum almışlardı. Parlamentoda bizim karşılaştığımız durum ise, talep yok ki öğretmen ataması yapalım oluyor.  O yüzden de ben Diyarbakırlı hemşerilerime sesleniyorum, seçmeli ders noktasında öğrencilerimize bu bakımdan yönlendirici olun ve talepte bulunun ki sonuçta bunun bir talebe dönüştüğü, anadil eğitiminin bir talebe dönüştüğü görülsün."

'Son bir ayda Diyarbakır'da 6 bebek, anne karnında ölmüş, bu oran dünya ortalamasının çok üstünde'

Açıklamasında, Diyarbakır'daki sağlık sorunlarına da değinen Tanrıkulu, Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde son bir ayda 6 bebeğin anne karnında öldüğü duyumları aldığını ifade ederek, bu konunun araştırılması gerektiğini söyledi. Tanrıkulu, "Sağlıkla ilgili önemli sorunlar var. Sağlık hizmeti Diyarbakır'da yeterince ulaşılabilir değil. Birçok şikayet var. Hem üniversite hastanelerinde hem de Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde. Duyduğum ama teyit edemediğim bir bilgi var. Siz de araştırabilirsiniz. Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde son bir ayda 6 bebek anne karnında ölmüş. Bu oran, Türkiye ve dünya ortalamasının çok üstünde. Ben de araştıracağım, soru soracağım. Anneler bu konuda şikayet etmiyor" şeklinde konuştu.

CHP\'li Tanrıkulu, 16 Gündür Kayıp Olan Çocuk İçin Tepki Gösterdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Tanrıkulu, 16 Gündür Kayıp Olan Çocuk İçin Tepki Gösterdi - Son Dakika

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