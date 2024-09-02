CHP'li Türkan Elçi, Diyarbakır'daki İşletmelere Yönelik Saldırılar İçin Soru Önergesi Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'li Türkan Elçi, Diyarbakır'daki İşletmelere Yönelik Saldırılar İçin Soru Önergesi Verdi

CHP\'li Türkan Elçi, Diyarbakır\'daki İşletmelere Yönelik Saldırılar İçin Soru Önergesi Verdi

CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, Diyarbakır'da son zamanlarda artan işletmelere yönelik silahlı ve şiddet içeren saldırılarla ilgili TBMM'ye soru önergesi sundu. Elçi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya saldırıların failleri hakkında yürütülen soruşturmalara dair bilgi talep etti. Önergesinde, saldırıların yaşam tarzı gerekçesiyle sistematik bir şekilde gerçekleştirildiğini ve bu durumun yerel ticari hayatı olumsuz etkilediğini vurguladı.

02.09.2024 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, Diyarbakır'da işletmelere yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin TBMM'ye soru önergesi verdi. Elçi, konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, "Saldırıların fail/faillerinin bulunması ve adalete teslim edilmesi amacıyla yürütülen soruşturmalar ne aşamadadır" diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, Diyarbakır'da işletmelere yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Elçi önergesinde şu değerlendirmeyi yaptı:

"Diyarbakır ilimizde her geçen gün bir yenisine şahit olduğumuz işletmelere yönelik silahlı, bombalı ve şiddet içeren saldırılar, ilimizde ticari ve gündelik hayatı ciddi bir biçimde etkilemektedir. İşletmelere yapılan saldırıların ilki 9 Haziran 2024 tarihinde Kayapınar ilçesinde bir dans okulunun düzenlediği etkinliğe 50 kişilik bir grubun saldırmasıyla başlamış ardından sırayla 22 Haziran'da Burger King ve Starbucks şubelerine, 11 Temmuz'da Karga ve Hewş adlı kafelere, 25 Ağustos'ta Hewş kafeye saldırılar gerçekleştirilmiştir. Ancak yalnızca ulusal basına yansıyan saldırıların yanı sıra Diyarbakır'da pek çok işletme müşterilerin giyim tarzı gerekçe gösterilerek önce tehdit edilmekte, tehditlere direnenlere saldırı düzenlenirken, kimi işletmeler de tehditlerden dolayı faaliyetlerine son vermektedirler.

"Saldırıları gerçekleştiren grupların aynı yaşam tarzını paylaşıyor"

Diyarbakır'da yaşam tarzı gerekçe gösterilerek sistematik, planlı ve programlı bir biçimde saldırıların gerçekleştiği, saldırıları gerçekleştiren grupların aynı yaşam tarzını ve dünya görüşünü paylaştığı görülmektedir. Saldırıların ardında yatan politik, ekonomik, sosyal ve güvenlik boyutlarının araştırılmaması, saldırıyı planlayan kişi veya gruplara alan açmakta ve vatandaşlar, işletmeler sadece ekonomik değil, hayati risklerle de karşı karşıya kalmaktadır. Adli ve idari makamların konuyu yeterince araştırmaması ve münferit olaylar olarak görmesi, ileride kentte yaşanması muhtemel saldırıların da önünü açmaktadır."

"Tehdit edilen işletmelere yönelik önlemler alınmış mıdır"

Elçi, İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya  şu soruları yöneltti:

"Diyarbakır'da son altı ay içinde meydana gelen, bakanlığınız nezdinde işleme alınan işletme saldırısı vakalarının sayısı nedir? Bu saldırılar hangi bölgelerde yoğunlaşmaktadır?

Tehdit edilen işletmelere yönelik önlemler alınmış mıdır? Tehdit veya saldırılardan sonra kapatılan işletme sayısı kaçtır?

Gerek kapatılan ve gerekse böyle bir ortamda faaliyetlerine devam etmeye çalışan işletme sahiplerinin ve çalışanlarının maruz kaldığı zararların tespiti için bir çalışma yapılmış mıdır?

Saldırıların fail/faillerinin bulunması ve adalete teslim edilmesi amacıyla yürütülen soruşturmalar ne aşamadadır?

İşletmelerin güvenliğini artırmak ve benzer olayların tekrarını önlemek amacıyla ne tür önlemler alınmaktadır?

Göz altına alınanlar hakkında yapılan incelemelerde şüphelilerin herhangi bir yasa dışı örgütle bağlantıları tespit edilmiş midir?"

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı, Milletvekili, Türkan Elçi, Diyarbakır, İstanbul, Güvenlik, Politika, Güncel, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Türkan Elçi, Diyarbakır'daki İşletmelere Yönelik Saldırılar İçin Soru Önergesi Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:20 Narin Güran’ın babasının amcasının evi ve arabasında arama yapıldı Narin Güran'ın babasının amcasının evi ve arabasında arama yapıldı
16:01 Fenerbahçe, Merih Demiral İçin Al-Ahli ile Temasa Geçti Fenerbahçe, Merih Demiral İçin Al-Ahli ile Temasa Geçti
15:22 Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası
12:56 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden İstifa Etti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti
11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
09:54 Hindistan’da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti
09:48 Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener’e tokat attı Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener'e tokat attı
09:47 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı Emekli maaşları için yeni sistem önerisi AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi
09:25 Geceye damga vurmuştu Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi Geceye damga vurmuştu! Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi?
09:04 Küresel kriz onları da vurdu 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde
08:29 Narin’in gözaltındaki amcasını Ankara’dan gelen özel ekip sorguluyor Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor
07:48 Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi
03:41 İnegöl’de 12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti İnegöl'de 12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 17:57:07. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'li Türkan Elçi, Diyarbakır'daki İşletmelere Yönelik Saldırılar İçin Soru Önergesi Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement