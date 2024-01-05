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CHP Milletvekili, Ulaştırma Bakanını Kaza Nedeniyle İstifaya Davet Etti - Son Dakika
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CHP Milletvekili, Ulaştırma Bakanını Kaza Nedeniyle İstifaya Davet Etti

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars-Erzurum yolunda meydana gelen trafik kazasının sorumlusunun Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu olduğunu belirterek, istifa çağrısında bulundu. Alp, kazanın yaşandığı bölgeye dair bakanı uyardığını ancak gereken tedbirlerin alınmadığını ifade etti.

05.01.2024 - 19:17,
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CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars- Erzurum yolunda bu sabah meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının sorumlusunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu olduğunu belirterek, "Görevini yapmayan Ulaştırma Bakanı'nı istifaya davet ediyorum" dedi.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, bu sabah Kars'ın Sarıkamış ilçesi Karakurt mevkisinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bütçe görüşmeleri sırasında kazanın yaşandığı bölgeye dair Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na tedbirlerin alınması için uyarılarda bulunduğunu, ancak gerekenlerin yapılmadığını belirten Alp, şunları kaydetti:

"Kars-Erzurum kara yolunda bu sabah meydana gelen kazanın sorumlusu Ulaştırma Bakanlığı'dır. İlin milletvekili olarak, bu yolda kusurların olduğunu, bu yolun ölüm yoluna dönüştüğünü, özellikle kuzey yamaçlarda kış aylarında buzlanmadan kaynaklanan kazalar olabileceğini, inceleme başlatılması ve tedbir alınması gerektiğini, bütçe görüşmeleri sırasında Ulaştırma Bakanı'nın yüzüne söylememe rağmen gerekli tedbirler alınmadığı için bir kaza daha yaşandı. Görevini yapmayan Ulaştırma Bakanı'nı istifaya davet ediyorum. Meclis açılır açılmaz konuyu tekrar gündeme getireceğim. Bakana soruyorum: Sarıkamış şehitleri anma programı nedeniyle kente çok sayıda otobüs geleceği beklenirken neden yeterli tuzlama yapılmadı ve yolda yeterli trafik önlemleri neden alınmadı? Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

CHP Milletvekili, Ulaştırma Bakanını Kaza Nedeniyle İstifaya Davet Etti
Kaynak: ANKA
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