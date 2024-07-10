CHP Milletvekili Umut Akdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda düzenlemeler öngören kanun teklifine tepki gösterdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Umut Akdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda düzenlemeler öngören kanun teklifine tepki gösterdi

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda düzenlemeler öngören kanun teklifine ilişkin eleştirilerde bulundu. Akdoğan, sendikaların sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdiğini ancak kanun teklifinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını belirtti. Ayrıca, Atatürk'ün isminin çıkartılmasına izin verilmesi durumunda, ileride Anayasa'ya da müdahale edilebileceğini ifade etti.

10.07.2024 23:39
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(TBMM) - CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda düzenlemeler öngören kanun teklifine ilişkin, "Birçok sendikanın temsilcisi gelip sorunları anlattı ve çözüm önerilerini tek tek belirtti. İçinde bir tane, bir maddeyi herhangi bir şekilde değiştireceğiniz bir unsur yok mu? Bu kadar sendika hiçbir şey bilmiyor da siz mi çok şey biliyorsunuz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda düzenlemeler öngören kanun teklifi görüşülüyor.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, kanun teklifine ilişkin şunları söyledi:

"Geçtiğimiz hafta, Milli Eğitim Komisyonunda, bu konuları uzun uzun konuştuk, sabahlara kadar tartıştık. Burada en can sıkıcı olan mesele şu,  kendinizi o kadar büyük görüyorsunuz ki kimsenin sözüne zerrece itibar etmiyorsunuz. Muhalefet partisinin söyledikleri bir yana, bakın, komisyondaki tutanakları getirdim. Birçok sendikanın temsilcisi gelip sorunları anlattı ve çözüm önerilerini tek tek belirtti. Eğitim Gücü-Sen, Anadolu Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Eğitim Sen, Eğitim-İş, Eğitim Bir-Sen... Söylemişler de söylemişler; şu kadar şey söylediler, hepsi tutanaklarda duruyor. Bu kadar sendika hiç doğru bir şey söylememiş olabilir mi? İçinde bir tane, bir maddeyi herhangi bir şekilde değiştireceğiniz bir unsur yok mu? Bu kadar sendika hiçbir şey bilmiyor da siz mi çok şey biliyorsunuz?

"Atatürk'ün isminin, burada çıkartılmasına müsaade edersek yarın Anayasa'ya sarkarsınız"

Bu Parlamentoya diyorsunuz ki 'Siz ne yaparsanız yapın, biz yönetmelikle bildiğimizi yaparız.' Bunu kim yapıyor? Sarayın bürokratları yapıyor. Sözde kim yapıyor? Yusuf Tekin yapıyor, iktidarınızın 9'uncu Milli Eğitim Bakanı. Kim bu Yusuf Tekin? Şahsına özel yasa çıkararak, hülleyle rektör olup gülleyle ülkemizin eğitim sistemine dalmak isteyen Yusuf Tekin. Kim bu Yusuf Tekin? Kız çocuklarının okullaşma oranıyla ilgili bulduğu çözüm karma eğitime engel olmak olan Yusuf Tekin. Kim bu Yusuf Tekin? 'Şeriatı övecek kadar bilgim yok' diye dizlerini döven Yusuf Tekin. Kim bu Yusuf Tekin? Liseleri medreseye, ortaokulları da rüştiyeye çevirmek isteyen Yusuf Tekin. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ortada. Yusuf Tekin'in bu kanuna aykırı faaliyetleri de ortada. Genel Kurul'da söylüyorum: Milli Eğitim Bakanı'nın bu kanuna aykırı davranarak görevi kötüye kullanmaktan yargılanması gerektiğini düşünüyorum. Kim bu Yusuf Tekin? Bir komisyon toplantısına gelmeye tenezzül etmeyen, bu Genel Kurul'a gelmeyen ama mevzu şu beyler olunca koşa koşa gidip el etek öpen Yusuf Tekin.

Eğer biz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin, ilkelerinin, devrimlerinin burada çıkartılmasına müsaade edersek yarın Milli Eğitim Temel Kanunu'na sarkarsınız, orada müsaade edersek Anayasa'ya sarkarsınız. Atatürk, mazlum halklara, Orta Doğu'ya ilham olmuş bir liderdir. her metinde isminin bulunması gerekir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Umut Akdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda düzenlemeler öngören kanun teklifine tepki gösterdi - Son Dakika

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