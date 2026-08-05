CHP'den TBMM'ye Kanun Teklifi İmzası - Son Dakika
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CHP'den TBMM'ye Kanun Teklifi İmzası

CHP\'den TBMM\'ye Kanun Teklifi İmzası
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CHP, TBMM'ye sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni imzaladı. Parti, sorunun TBMM zemininde çözülmesini savunarak, demokratik siyasetin güçlenmesi için tüm düzenlemeleri kararlılıkla destekleyeceğini açıkladı.

(TBMM) - CHP, TBMM'ye sunulan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ni imzaladı. CHP'den yapılan açıklamada, teklifin sorunun TBMM zemininde çözülmesini esas alan yaklaşım doğrultusunda hazırlandığı belirtilerek, "Demokratik siyaset anlayışının ve milletimizin ortak geleceğinin güçlendirilmesi için gerekli gördüğümüz tüm düzenlemeleri kararlılıkla savunacağız" denildi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu, TBMM Grup Başkanı Faik Öztrak, Grup Başkanvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Rahmi Aşkın Türeli ile CHP Adalet Komisyonu Sözcüsü İnan Akgün Alp'in katılımıyla yapılan toplantının ardından, TBMM'ye sunulan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin açıklama yayımlandı.

Açıklamada, teklifin CHP'nin yıllardır savunduğu ve sorunun demokratik meşruiyet zemini olan TBMM'de çözülmesini esas alan yaklaşım doğrultusunda hazırlandığı ifade edilerek, CHP Grup Başkanı, grup başkanvekilleri ve Adalet Komisyonu Sözcüsü'nün teklife imza verdiği bildirildi.

CHP'nin açıklamasında, şunlar kaydedildi:

" Cumhuriyet Halk Partisi; Merkez Yönetim Kurulu, TBMM Grup Başkanı, Grup Başkanvekilleri ve Adalet Komisyonu Sözcüsünün katılımıyla gerçekleştirdiği toplantıda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifini incelemiş; teklifin yıllardır savunduğumuz, sorunun demokratik meşruiyet zemini olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözülmesini esas alan tarihi yaklaşımımız doğrultusunda hazırlandığı, PKK/KCK terör örgütünün tüm unsur ve uzantılarıyla tamamen sona erdiğinin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla tespit edilerek Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından kanunun yürürlüğe girmesini düzenlediği, terörün kalıcı biçimde sona erdirilmesi, silahların tamamen devreden çıkması, bölgesel güvenlik düzenlemesinin hayata geçirilmesi ve demokratik siyasetin güçlenmesiyle birlikte Cumhuriyetimizin demokrasiyle taçlandığı yeni bir dönemin kapılarının aralanmasına vesile olabileceği değerlendirilmiştir.

Yukarıda yer alan tespitlerimiz çerçevesinde, teklife Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı, Grup Başkanvekilleri ve Adalet Komisyonu Sözcüsü de imza vermiştir.

"GEREKLİ GÖRDÜĞÜMÜZ TÜM DÜZENLEMELERİ KARARLILIKLA SAVUNACAĞIZ"

Halkımız gönlünü ferah tutsun. Kanun teklifinin görüşmeleri sırasında, gerek Adalet Komisyonu'nda gerekse Genel Kurul'da; toplumsal barışın, hukukun üstünlüğünün, demokratik siyaset anlayışının ve milletimizin ortak geleceğinin güçlendirilmesi için gerekli gördüğümüz tüm düzenlemeleri kararlılıkla savunacağız.

Cumhuriyet Halk Partisi devleti kuran parti olmanın tarihsel sorumluluğuyla ve meseleyi bir devlet politikası olarak değerlendirerek, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da ülkemizin birlik ve bütünlüğünün, üniter yapısının, halkımızın huzur ve refahının, devletimizin ilelebet payidar kalmasının en güçlü güvencesi olmaya devam edecektir.

Bugüne kadar terörle mücadelede hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün daha güçlü, daha huzurlu ve daha demokratik bir Türkiye hedefi doğrultusunda onların fedakarlıkları sayesinde çalışıyoruz. Bu emanete sahip çıkmak, hepimizin ortak sorumluluğudur."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den TBMM'ye Kanun Teklifi İmzası - Son Dakika

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