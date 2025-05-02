CHP'nın anons aracı geçerken havaya ateş eden iki kişi için tutuklama kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'nın anons aracı geçerken havaya ateş eden iki kişi için tutuklama kararı

Geniş Video İzle

Konya'nın Çumra ilçesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mitingi için anons yapan aracın geçişi sırasında havaya ateş eden iki kişi, 'Silahlı tehdit' suçlamasıyla tutuklandı.

02.05.2025 18:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Çumra ilçesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cumartesi günü kentte düzenleyeceği mitinge halkı davet etmek için sokaklarda anons yapan partiye ait ses yayın aracı geçtikten sonra kurusıkı tabancayla havaya ateş eden Mehmet Kartav (22) ve Bahattin Demir (28), 'Silahlı tehdit' suçundan tutuklandı.

CHP'nin cumartesi günü Konya'da Kılınçarslan Meydanı'nda düzenlenecek olan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi öncesinde sıcak günler yaşanıyor.

ARAÇ GEÇİŞİ SIRASINDA HAVAYA ATEŞ ETTİLER

Karaman İl Başkan Yardımcısı Mustafa Durmaz ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Muhammet Keskince'nin yönetimindeki ses yayın aracıyla dün saat 15.20 sıralarında Konya'nın Çumra ilçesi sanayi sitesindeki sokaklarda, halkın mitinge davet edildiği sırada bir iş yerinden çıkan Mehmet Kartav, Bahattin Demir, aracın arkasından kurusıkı tabancayla havaya ateş etti.

Durmaz ve Keskince yaşanan olayın ardından polis merkezine giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine 2 kişi, Çumra Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konya Valiliği, CHP'ye ait aracın anons yaparak geçişi sırasında kurusıkı tabancayla havaya ateş açılmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen valilik açıklamasında, "01.05.2025 günü saat 16: 00 sıralarında Cumhuriyet Halk Partisi sesli yayın aracı 03.05.2025 günü gerçekleşecek Konya mitingi için tanıtım yaptığı sırada, Çaybaşı Mahallesi'nde bulunan sanayii içerisinde bir iş yerinin önünde seyir halinde iken M.K. ve B.D. isimli şahısların kurusıkı diye tabir edilen silahla havaya ateş ettiği öğrenilmiş; ekiplerimizce yapılan çalışmalar sonucu şüpheli şahıslar kuru sıkı tabanca ile birlikte kısa süre içerisinde yakalanmıştır.

Şüpheli M.K.'nın emniyette verdiği ifadesinde kendisinin CHP'ye sempati duyduğunu, ayrıca aracın 70 plakalı olması nedeniyle hemşehrisi olduğu, tanıtım aracını görünce sevinçten havaya ateş ettiğini beyan etmiş, olay yerinde iki adet boş kurusıkı kovanı bulunarak incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli şahısların iş yerinde, evlerinde ve araçlarında arama yapılmış suç ve suç unsuruna rastlanılmamıştır. Şahıslar 02.05.2025 günü Çumra Cumhuriyet Başsavcılığında mevcutlu olarak hazır edilmek üzere gözaltına alınmıştır" denildi.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler Mehmet Kartav ve Bahattin Demir, bugün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'Silahlı tehdit' suçundan tutuklandı.

CHP\'nın anons aracı geçerken havaya ateş eden iki kişi için tutuklama kararı
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Özgür Özel, Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Çumra, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nın anons aracı geçerken havaya ateş eden iki kişi için tutuklama kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • isa1966_:
    chpliler polisin üzerine araba sürüyor onlar tutuklandımı onlar vekilmi yoksa?????????? 0 2 Yanıtla
  • Sk 06:
    10 dakika sonra serbest 1 0 Yanıtla
  • Hayri Dere:
    aman Türkiye'm akıllı olun bunların istediği zaten o uymayın bu dengesizlere 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak
İsrail’den Şam’a saldırı Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular
Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor
Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir
Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi Çocuk katillere büyük cezalar geliyor Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi! Çocuk katillere büyük cezalar geliyor
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ı ziyaret eden Zeybekçi’den dikkat çeken sözler TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret eden Zeybekçi'den dikkat çeken sözler

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 21:33:47. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'nın anons aracı geçerken havaya ateş eden iki kişi için tutuklama kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.