CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü\'yü ziyaret etti

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(MUĞLA) - CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'yü makamında ziyaret etti.

CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Ünlü'yü ziyaret ederek, yeni dönemde kendisine başarılar diledi. Ziyarete CHP Marmaris İlçe Başkanı Ömer Bozdemir, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve İlçe Gençlik Kolu Başkanı Reha Ulugergerli de katıldı.

İl Başkanı Balcı, Ünlü'ye belediye başkanlığı görevinde başarılar dileyerek, "31 Mart'ta alınan başarılı sonuçtan dolayı Belediye Başkanı'mız Acar Ünlü'ye ve Marmaris örgütümüze yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Ünlü de Balcı'ya seçim sürecinde kendilerine verdikleri destek için teşekkür ederek, "Geçen seçim sürecinin ardından hep birlikte kolları sıvayarak Muğla'mız ve Marmaris'imiz için çalışacağız" diye konuştu.