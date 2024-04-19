10.00 -14.00 - CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplanacak. (ANKARA-GÖRÜNTÜLÜ)
10.00 - TÜİK, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksini (Şubat 2024), Ücretli Çalışan İstatistiklerini (Şubat 2024) ve İstatistiklerle Çocuk (2023) verilerini açıklayacak. (ANKARA)
10.30 - 14.30 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Çocuk Festivali için İstanbul'a gelen dünya çocuklarıyla buluşacak. İmamoğlu, ayrıca 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne sunumuna katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI - İSTANBUL)
12.55- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Müdürü Levent Bayraktar'ın Kocatepe Camisi'ndeki cenaze törenine katılacak. (ANKARA-GÖRÜNTÜLÜ)
14.00 - Alaçatı Ot Festivali'nin açılışı dolayısıyla kortej oluşturulacak ve basın açıklaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)
14.00 - İZKİTAP FEST- İzmir Kitap Fuarı'nın açılışı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın katılımıyla gerçekleşecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)
18.00 - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısı ikinci birleşimi yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)
-Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Onuncu Türkiye- Hollanda Konferansı kapsamında gittiği Hollanda'da çeşitli temaslarda bulunacak.
ANKA HABER AJANSI İYİ ÇALIŞMALAR DİLER...
Son Dakika › Güncel › CHP MYK ve PM Toplantısı - Son Dakika
Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, israf kültürünü ortadan kaldırmak için makam araçlarını havuza aldıklarını ve bütün ihaleleri durdurduklarını açıkladı. Başkan Kahveci, usulsüzlük ve yolsuzluklara bulaşanların hesap vereceğini belirtti.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, belediye dış birimlerini ziyaret ederek çalışmaları değerlendirdi ve gece gündüz çalışacaklarını ifade etti.
Antalya'da meydana gelen teleferik kazasının ardından Karadeniz Bölgesi'ndeki en uzun mesafeli teleferik tesisinde tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta arıza durumunda mahsur kalan vatandaşların kurtarılması senaryosu uygulandı. İstasyon görevlisi, teleferik sistemlerinin güvenli olduğunu ve kurtarma işlemlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilebildiğini belirtti.
Gaziantep'te jandarma ekiplerinin bir iş yerine yaptığı operasyonda piyasa sürülmeye hazır halde ve 2 Milyon 350 bin TL değerinde sahte deterjan ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon kapsamında Oğuzeli ilçesindeki bir iş yerine baskın yapıldı. Baskın sırasında yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazır halde ve 2 Milyon 350 bin TL değerinde 10 bin 950 kilogram sahte markalı deterjan ve 66 bin 430 adet çeşitli markalara ait ambalaj ele geçirildi. Operasyon sonucunda iş yeri sahibi Y.I. isimli şahıs gözaltına alındı. Yakalanan Y.I. isimli şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek KAYMEK kursiyerleri ile bir araya geldi. İlçe esnafları ile de buluşan Başkan Büyükkılıç, Pınarbaşı'da çalışmaları süren park bahçe düzenlemelerini de yerinde inceledi ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Deprem bölgesi Adıyaman'da, konteyner kentte yaşanılan su sorununu dile getirmek isteyen vatandaşların yaptığı eylem yerine gelen Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sular gelene kadar muslukların başında bekledi.
Aydın-İzmir otoyolunun bir bölümüne bir kamyondan dökülen yağ nedeniyle trafik kapatıldı. Araçlar Aydın-İzmir karayoluna yönlendirilirken, otoban kavşağından İncirliova girişine kadar uzun araç kuyrukları oluştu. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından otoyolun trafiğe açılacağı belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?