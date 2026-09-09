CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümünde Gürsel Erol'dan Atatürk ve Cumhuriyet vurgusu - Son Dakika
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CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümünde Gürsel Erol'dan Atatürk ve Cumhuriyet vurgusu

CHP\'nin 103. kuruluş yıl dönümünde Gürsel Erol\'dan Atatürk ve Cumhuriyet vurgusu
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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, partisinin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatıdır” dedi.

(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, partisinin 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, " Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatıdır. Bu teminat, Cumhuriyet'in temel değerlerinin, milli egemenliğin, demokrasinin, laikliğin, hukuk devletinin ve tam bağımsız Türkiye idealinin teminatıdır" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. CHP'nin tarihinin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan ayrı düşünülemeyeceğini belirten Erol, partisinin köklerinin Milli Mücadele'ye dayandığını vurguladı.

Erol, CHP'nin kuruluşunun sıradan bir siyasi parti kuruluşu olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103 yıllık hikayesi, bir siyasi partinin hikayesi değildir. Bu hikaye, işgal altındaki bir vatanın bağımsızlığına kavuşmasının, milletin kendi kaderine sahip çıkmasının ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete verilmesinin hikayesidir.

Bu partinin kökleri saraylarda değil, Kuvayımilliye ruhunda; bu partinin kuruluş iradesi kişisel ikbalde değil, milletin istiklal ve istikbal mücadelesindedir."

"ATATÜRK, BUGÜNÜMÜZÜN PUSULASI, GELECEĞİMİZİN GÜVENCESİDİR"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP'nin kurucusu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri olduğunu belirten Erol, şöyle devam etti:

"Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. yılını kutlarken, her şeyden önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruz. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partililer için Atatürk, yalnızca geçmişimizin bir değeri değildir. Atatürk, bugünümüzün pusulası, geleceğimizin güvencesidir.

Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' anlayışı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetinin temelidir. Atatürk'ün bağımsızlık anlayışı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin temelidir. Atatürk'ün çağdaş, demokratik ve laik Cumhuriyet hedefi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin temelidir. Bizim görevimiz, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'e ve onun bize bıraktığı değerlere her şart altında sahip çıkmaktır."

"CHP, TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN TEMİNATIDIR"

CHP'nin yalnızca iktidar olma hedefiyle siyaset yapmadığını ifade eden Erol, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Biz elbette iktidar olmak istiyoruz. Çünkü Türkiye'nin sorunlarını çözmek, yurttaşlarımızın yüzünü güldürmek, adaleti yeniden tesis etmek, gençlerimize umut olmak istiyoruz. Bizim mücadelemiz, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını demokrasiyle, hukukla, adaletle ve millet egemenliğiyle taçlandırma mücadelesidir.

Bu nedenle açıkça söylüyorum: Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatıdır. Bu teminat, Cumhuriyet'in temel değerlerinin, milli egemenliğin, demokrasinin, laikliğin, hukuk devletinin ve tam bağımsız Türkiye idealinin teminatıdır."

"O ÇINARI GELECEĞE TAŞIMAK İÇİN BURADAYIZ"

CHP'nin 103 yıllık geçmişinin parti mensuplarına sorumluluk yüklediğini belirten Erol, şunları kaydetti:

"103 yıllık bir çınar... Bu çınarın köklerinde Kuvayımilliye var. Gövdesinde Cumhuriyet var. Dallarında bu ülkenin dört bir yanında yaşayan milyonlarca insanımız var. Biz o çınarın gölgesinde oturmak için değil, o çınarı geleceğe taşımak için buradayız.

Bugün bize düşen görev, geçmişimizle övünmek kadar geleceğe karşı sorumluluğumuzu da yerine getirmektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'i sonsuza kadar yaşatmak, Türkiye'yi demokratik, özgür, adil ve güçlü bir ülke haline getirmek bizim tarihsel sorumluluğumuzdur.

Başta Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu ve ilk Genel Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; Cumhuriyetimizin kuruluşunda mücadele eden tüm kahramanlarımızı, partimize 103 yıl boyunca emek veren Genel Başkanlarımızı ve tüm yol arkadaşlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.

Koca çınar 103 yaşında. ve biz, o çınarın köklerinden gelen Cumhuriyet iradesiyiz. Nice 103 yıllara. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümünde Gürsel Erol'dan Atatürk ve Cumhuriyet vurgusu - Son Dakika

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