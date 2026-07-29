CHP’nin Ankara’daki eski il yönetimi partiden istifa etti... YENİ Parti\'ye geçen Işık: Ankara’da yıl sonuna kadar 250 bin üyeye ulaşmayı hedefliyoruz

(ANKARA) - CHP'nin Ankara'daki eski il yönetim partiden istifa ettiklerini açıkladı. Görevden alınan CHP Ankara İl Sekreteri Yüksel Işık, "İstifa edenlerle birlikte Yeni Parti Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in önderliğinde yeni bir Türkiye inşa etmek üzere yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Öyle bir yürüyüş gerçekleştireceğiz ki Ankara'da yıl sonuna kadar 250 bin üyeye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

CHP'nin Ankara'daki eski il yönetimi, kadın ve gençlik kolları başkanları ile yönetim kurulu üyeleri ve 24 ilçe başkanlığı partiden istifa ettiklerini açıkladı. Görevden alınan CHP Ankara İl Sekreteri Yüksel Işık, Çankaya Belediyesi önünde yaptığı basın açıklamasında şunları kaydetti:

"Ben ve arkadaşlarım, 39'uncu Olağan Ankara İl Kongresi'nde delegelerimizin özgür iradeleriyle seçilmiştik. Seçildiğimiz günden butlancılar tarafından görevden alınana dek görevimizi layığıyla yaptık. Yeri geldi, maden işçileriyle beraber sabahladık; yeri geldi, öğretmenlerimizle beraber gaz yedik. İktidarın bizden rahatsız olması kaçınılmazdı. Nihayetinde bulunan bir bahanenin sonucunda seçilmiş İl Başkanımız Ümit Erkol sudan sebeplerle gözaltına alınıp tutuklandı. Sandılar ki mücadelemizden geri düşeceğiz. Düşmedik. İl Başkanımızın tutuklanmasının, Genel Merkezine yönelik operasyonların işareti olduğunu, o zaman da söylemiştik. Butlan kararı, bu sürecin sonucunda geldi. Butlan kararının verildiği günlerde gerçekleştirdiğimiz muhteşem bayramlaşma töreniyle partinin gerçek sahiplerinin kim olduğunu dosta düşmana gösterdik. Bu vesileyle o gün, Güvenpark'a toplanan ve kararlılıkla Anıtkabir'e yürüyen yüzbinlerce Ankaralıya, sizlerin şahsında, bir kez daha teşekkür etmek boyun borcumuzdur.

"HALKIN GÖNLÜNE GİRMEK ÜZERE YOLA ÇIKMIŞ BULUNUYORUZ"

Bu toprakların en önemli kişilik özelliklerinden biri olan toplumsal dayanışmadır. Görev aldığımız olduğumuz günden beri dayanışmayı büyüttük. Kimsesizin kimsesi olduk. Ötekine sahip çıktık. Ellerine aldıkları giyotinle parti örgütlerini doğramaları da gösteriyor ki asıl amaçları, Genel başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde iktidara yürüyen CHP'yi çökertmek ve böylece mevcut iktidarın ömrünü uzatmaktır. Görevden alınan ilk örgütlerden biri, biz olduk. Ankara oldu. Ankara'nın iradesini temsil ettiğimiz için ilk olarak, hedefe konulmuş olmak, elbette bizim için gurur vericidir. Ankara'yı bilirsiniz, hep devrimci oldu; hep tarihin doğru tarafında durdu. 12'nci yüzyılda, Ahi Cumhuriyeti'nin başkenti olurken de, 1919'da kapılarını Mustafa Kemal Atatürk'e açarken de tavrını hep doğrudan hakikatten yana koydu. Mustafa Kemal ile beraber olup, Kurtuluş Savaşı'na omuz veren Ankaralıların çocukları ve torunları olarak hiç umutsuz olmadık. Yolumuzdan dönmedik. Korumak istediğimiz ne koltuk ne de binalardır. Ülkenin bağımsızlığı, milletin kurtuluşu için nasıl ki Mustafa Kemal Atatürk, çok sevdiği askeri üniformayı çıkartıp halkın arasına karışıp kurtuluş mücadelesini başlattıysa bizler de ülkemizin içine çekilmek istendiği bu kara düzenden kurtuluşu için halkın gönlüne girmek üzere yola çıkmış bulunuyoruz.

"ANKARA'DA YIL SONUNA KADAR 250 BİN ÜYEYE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"

Hepimiz biliyoruz ki binalar birer araçtır; gelir geçer. Asıl amacımız iktidar olmak ve emeği çalınan madencinin, hakkı yenilen öğretmenin yanında olmaktır. Emeklinin feryadını duymak, işsizin boğazındaki düğümü çözmektir. Gençlerin geleceğinin çalınmasına izin vermemek, kadınların yaşam güvencesini savunmaktır. Yani bizim derdimiz, bu ülkenin dertleriyle hemhal olmak ve çözüm üretmektir. Üstlendiğimiz görev, ülkemizi bu kara düzenden kurtarmaktır. Bu amaçla sokağa çıkıyoruz. Mücadele edeceğiz ve başaracağız. Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi bizi YENİ PARTİ sürecine millet sırtımızdan itti. Yani partiyi millet kurdu. Biz CHP'li siyasetçiler olarak, orada sonuna kadar hukuki mücadele verdik. Ama millet, 'yeter artık' dedi. Şimdi Yeni Partiliyiz. Aramızda 35 il yönetim kurulu üyemiz, 25 ilçe başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları başkanlarımız ve yönetim kurulu üyeleri bulunuyor. Hep beraber istifa etmiş bulunuyoruz. Eskisiyle bağımızı oluşturan bu kimlikleri bırakıyor ve hep birlikte istifa ediyoruz. İstifaların çığ gibi büyüdüğünü görüyoruz. İstifa edenlerle birlikte Yeni Parti Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in önderliğinde yeni bir Türkiye inşa etmek üzere yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Öyle bir yürüyüş gerçekleştireceğiz ki Ankara'da yıl sonuna kadar 250 bin üyeye ulaşmayı hedefliyoruz.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in, sokak- sokak, köy-köy, şehir-şehir yürüttüğü mücadelenin ayrılmaz parçası olmak üzere milletin kalbine, halkın gönlüne girmek üzere yola çıkıyoruz. Bu yolun sonu halkın iktidarıdır. Konuşmamı bitirirken, Nazım'ın dizeleriyle bir çağrı yapalım: Hoş geldin. Biz bıraktığın gibiyiz. Ustalaştık biraz daha taşı kırmakta, dostu düşmandan ayırmakta. Hoş geldin. Yerin hazır. Hoş geldin. Dinleyip diyecek çok. Fakat uzun söze vaktimiz yok. Yürüyelim arkadaşlar."

Bugün CHP'den istifa eden Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de Işık'ın ardından söz alarak, pazar günü saat 14.00'e Mamak'ta gerçekleştirilecek temel atma törenine YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in katılacağını belirterek vatandaşları törene davet etti. Çankaya Belediye Başkan Vekili Haldun Güler de tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in selamlarını iletti.

Açıklamaların ardından eski il yönetim ile birlikte Ankaralılar geçici olarak kullanılan YENİ Parti Ankara İl Başkanlığı'na "İktidar", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Özgür Başkan" sloganları eşliğinde yürüdü.