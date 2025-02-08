CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı İçin Ön Seçim Süreci Başlıyor

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(ANKARA) - CHP'de cumhurbaşkanı adayını ön seçim yöntemiyle belirleme kararının ardından gözler 10 Şubat'ta yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısına çevrildi. Ön seçim yönergesinin görüşüleceği ve oylamaya sunulacağı PM toplantısı öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yarın bir araya gelecek. Görüşmede, ön seçim süreci, aday belirleme ve sürecin takviminin masaya yatırılması bekleniyor.

CHP'de cumhurbaşkanı adayı ve ön seçim tartışmaları gündemdeyken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmalarında erken seçim çağrısında bulunurken, son grup toplantısında da "Erken seçimin adayı erken belirlenir. Erkenden yola çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Gözler 10 Şubat Pazartesi günü ön seçim yönergesinin konuşulacağı ve oylamaya sunulacağı yapılacak PM toplantısına çevriliken, CHP Lideri PM öncesi İmamoğlu ve Yavaş'la yarın bir araya geleceğini açıkladı. Özel, "Yarın Ekrem Bey de Ankara'ya gelecek. Mansur Başkan ile de görüşmüştük zaten bir üçlü toplantı yapmayı. Yarın uygun bir zamanda ve uygun bir ortamda geniş geniş, oturup hep birlikte içinde bulunduğumuz durum ve yürüttüğümüz süreç, bundan sonra da hep beraber ne yapabiliriz onu konuşacağız. Ekrem Başkan ile Mansur Başkan'ın, Türkiye'ye umut veren, birbirlerinin ellerini havaya kaldırdığı fotoğraf değişmez. O fotoğraftan bir adım geriye gidersek, Türkiye'ye diz çöktürecekler. Biz bunun farkındayız" ifadelerini kullandı.

PM'de yol haritası belirlenecek

Öte yandan, PM'de ön seçim yol haritası belirlenecek. Partinin Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu MYK Üyesi Gül Çiftçi'nin yürüttüğü yönerge çalışmasına göre, yaklaşık bir milyon 600 bin üye, dijital ortam yerine ilçe merkezlerinde kurulacak sandıklarda oyunu kullanacak. Aday olabilmek için de belirli bir oranda imza toplama şartı olacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun denetiminde yapılan seçimlerde olduğu gibi mühürlü oy pusulaları ve zarfları kullanılacak. 30-35 günlük bir takvim içerisinde sürecin tamamlanması beklenirken PM'de, tüm bu detaylar ele alınarak yönerge görüşülecek ve oylamaya sunulacak.

Özgür Özel, hafta başında ABB Başkanı Yavaş ile baş başa 1,5 saat görüşmüştü.Yavaş yaptığı açıklamalarada, ön seçim sürecine başlanmasının erken olduğunu söylemişti.