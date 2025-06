CHP\'nin Gaziosmanpaşa Mitingi... Özel: Sandık Görevlisi Ordumuzun İlk Görevi, İmzaları Tamamlamak. 27 Milyon İmzayı Tamamlayacağız

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'deki 191 bin sandığın 180 bininde sandık görevlisi ataması yaptıklarını belirterek, "180 bin kişilik sandık görevlisi ordumuzun ilk görevi, kendi sandıklarındaki 300-350 vatandaşa tek tek ulaşarak imza verip vermediğini sormak, imzaları tamamlamak. Ordu hazır, görev hazır, hedef belli, 20 milyon imzaya doğru yürüyoruz. 27 milyon imzayı tamamlayacağız" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda partisinin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmada, "11 belediye başkanımız, her biri birbirinden temiz, çalışkan. Suçu; başarmak, kazanmak, AK Parti'yi yenmek, Tayyip Erdoğan'ı yenecek olmak, onu yenecek Cumhurbaşkanı adayına, Cumhurbaşkanı adayımıza, siz milletimiz takdir ederse Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmak olan 11 arkadaşımız var orada. Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'e, Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan'a, Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık'a, Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'a, Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler'e, Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün'e, Avcılar Belediye Başkanımız en gencimiz Utku Caner Çaykara'ya, Seyhan Belediye Başkanımız Oya Tekin'e, Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar'a, ellerini partimize uzattılar, Parti Meclisi Üyemiz Baki Aydöner'e, benim canım kardeşim, önceki dönem milletvekilimiz ve Genel Başkan Yardımcımız Aykut Erdoğdu'ya… ve bugün yaş günü olan şimdi Gaziosmanpaşa'dan, İstanbul'un sesi en gür korosundan seslenecek olduğumuz Ekrem Başkanımıza öncelikle şöyle bir seslenelim: İyi ki doğdun Ekrem. İçeride yatan Ekrem Başkan'a ve bütün yiğitlere selam olsun. Telefonların ışıkları, doğum günü pastasına mum olsun Ekrem Başkan'ın. Yiğidim aslanım Ekrem Başkanım selam olsun sana" ifadesini kullandı.

Özel, şunları kaydetti:

"Bu 19 Mart'ın ağır bir maliyeti var; 60 milyar dolar. Bu parayı emekliye versen… 14 bin 500 lira emekli maaşı alanlara 30'ar bin lira maaş verebilirdik. Türkiye'nin dört bir yanında çiftçiler borçlu, köylüler borçlu. Bu paranın yarısı bütün köylülerin borcunu ve faizini kapatıyor. Bu para ile atanmayan öğretmenleri atayabilir, üç yıllık maaşını peşin yatırabilirdik. Bu parayla her işsizimize 15 bin lira işsizlik maaşı bağlayabilirdik. Bu para ile 3 bin lira verdiğimiz KYK kredisi verdiğimiz öğrencilerimize 30 bin lira KYK kredisi bağlayabilirdik. Bu parayla vatan evlatlarının yüzünü güldürebilirdik. Ama Tayyip Bey bakan evlatlarının geleceğini garanti altına almaya çalışıyor.

"İkramiye koçun budunu zor alıyor"

"Kurban Bayramı geliyor. Biraz önce emekliye, asgari ücretliye seslendim. Bir kez daha hatırlatalım. Yarın arife, öbür gün kurban. 2002'de AK Parti geldiğinde kurbanlık koç 150 lira, asgari ücret 185 lira. Asgari ücretin içinden bir kurban alıyorsun. Bugün asgari ücret 22 bin lira, kurbanlık koç 25 bin lira. 2002'de en düşük emekli maaşıyla iki tane kurbanlık koç alıyordun. Şimdi iki emekli bir araya gelse bir kurbanlık koçu zor alıyorlar. Yani tam dört kat kurbanlık üzerinden emekli erimiş, bitmiş. Bayramda emekliler 4 bin lira emekli ikramiyesi alacak. 2018'de ilk çıktığında bu bin liraydı. Emekli ikramiyesi, tam tamına iyi bir koç satın alıyordu. Şimdi 4 bin lira oldu, emsal koç 25 bin lira oldu. İlk verildiğinde bir kurbanlık koç alan ikramiye, şimdi koçun bir budunu zor alıyor. Koca bir koyunu emeklinin kurban bayramında sofrasından çalanlara yazıklar olsun. Buradan tüm İstanbullulara, tüm Türkiye'ye, Ekrem Başkan'ın bir selamı var. O da ben de hepimiz bu sene kurbanlık bağışını İstanbul Vakfı'na yaptık. Halen daha herhangi bir yere gücü olup da kurban kesmek ya da bağışlamak isteyenlere Ekrem Başkanımız'la İstanbul Vakfı'ndan mutlaka kurbanlık bağışını bekliyoruz. İstanbul'da geçen yıl olduğu gibi bu büyük dayanışmayla, boğazından kurbanlık et geçmeyen kimsenin kalmaması için hepinizden dayanışma bekliyorum.

"Bu mücadeleyi sahiplenmemiz gerekiyor"

Bu yüksek enerjili meydandan asgari ücretlilerin bir beklentisi var. Tüm sendikalara, konfederasyonlara gittik. Herkes 'Haklısınız' diyor, 'İyi ki söylediniz' diyor. Ama bu mücadeleyi hep birlikte sahiplenmemiz gerekiyor. Tayyip Erdoğan seçimden önce 'Asgari ücrete enflasyon çift haneli oldukça yılda dört kere ayarlama' demişti, geçen sene bir kez bile ayarlamadı. Verilen zam TÜİK rakamlarına göre… TÜİK ne demek, Tayyip'i Üzmeyen İstatistik Kurumu. Bu rakamlara göre bile verilen zam eridi. Enflasyon canavarı asgari ücretlinin zammını yuttu, emeklinin zammını yuttu. Şimdi hep beraber bu asgari ücrete temmuz ayında bir zam alma, ara zam alma zamanıdır. Geçen sefer gerçek enflasyonu değil, beklenti enflasyonunu verdikleri için, TÜİK'e envai çeşit numara çektirdikleri için emeklilerin de maaşları eridi. Onlar için de seyyanen zam bekliyoruz.

"20 milyon imzaya doğru yürüyoruz"

Türkiye'deki 191 bin sandığın 180 bininde atamalar tamam. Sandık görevlisi, seçim sabahı 05.00'te kalkıp da göreve gitmeyecek artık. 180 bin kişilik ordumuz her hafta, her ay görev ve aynı zamanda antrenman yapacak, tatbikat yapacak. 180 bin kişilik sandık görevlisi ordumuzun ilk görevi, kendi sandıklarındaki 300-350 vatandaşa tek tek ulaşarak imza verip vermediğini sormak, imzaları tamamlamak. Ordu hazır, görev hazır, hedef belli, 20 milyon imzaya doğru yürüyoruz. 27 milyon imzayı tamamlayacağız. Ayrıca Türkiye'deki 51 bin mahalle, köy ya da mezranın 47 binine mahalle temsilcisi atamış durumdayız. Köy temsilcisini atamış durumdayız. Mahallenizin temsilcisinin ve sandığınızın görevlisinin her birinize SMS yoluyla bilgilerine ulaştıracağız. Onlarla tanışın. WhatsApp gruplarına dahil olun. Verilen görevleri alın, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında İkinci kurtuluş Savaşı'nın neferleri olarak mücadeleye destek verin. O zaman yürüyelim arkadaşlar, haydi yürüyelim."

(SON)