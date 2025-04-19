CHP'nin Gazze Destek Yürüyüşüne Polis Engeli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'nin Gazze Destek Yürüyüşüne Polis Engeli

Geniş Video İzle

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın 'Gazze'de soykırıma, katliama ve tehcire hayır' demek için düzenlediği yürüyüş polis tarafından barikatlarla durduruldu. Yürüyüş sırasında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve polis arasında arbede yaşandı.

19.04.2025 22:20  Güncelleme: 07:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber - Kamera : HAKAN KAYA

(İSTANBUL)- CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın " Gazze'de soykırıma, katliama ve tehcire hayır" demek için Tünel'den Taksim'e düzenlemek istediği yürüyüşe polis ekipleri tarafından alan barikatlarla kapatılarak izin verilmedi. Üniversite öğrencilerinin de yoğun katılımının olduğu alanda polis ekipleri ile barikata yüklenen grup arasında arbede çıktı. Arbede sırasında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, arada kaldı. Çelik, "Yürüyüşümüz keyfi şekilde engellenmeye çalışıldı. Bunu yapanlar anayasayı çiğnedi. Bu engelleme emrini verenler hakkında suç duyurusunda bulunacağız" paylaşımını yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bugün Filistin'e destek kapsamında Tünel'den Taksim'e yürüyüş düzenleyeceklerini duyurdu. Bu duyurunun ardından İstanbul Valiliği, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na eylemin ilgili güzergahta yapılmasının uygun olmadığını bildirdi ve Taksim ile Karaköy durakları kapatıldı.

Polis: "Attığınız sloganlar kanunsuzdur" CHP'lilerden Polise: "Anayasal suç işlemeyin"

Şişhane Tünel'de toplanan CHP'liler, "Taksim halkındır halkın kalacak" ve "Filistin'e özgürlük", "Halka değil siyoniste barikat", "Katil İsrail, işbirlikçi AKP" sloganları atarak yürüyüşe geçmek istedi. Ancak güvenlik güçleri, barikatlarla alanı kapatarak toplanan kalabalığın yürüyüşüne izin vermedi. Polis, toplanan gruba 'Atmış olduğunuz sloganlar kanunsuzdur. Kanunsuz sloganlarınızı derhal sonlandırın" şeklinde anons yaptı. Polisin bu anonsuna CHP'lilerden "Çağrıda "Dikkat dikkat, kolluk kuvvetlerine sesleniyoruz; yaptığınız iş anayasaya aykırıdır, lütfen yolu açın, anayasal suç işlemeyin" yanıtı geldi.

"Arada kalan Özgür Çelik'in sesi kısıldı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Beyoğlu Belediye Başkanı Güney İnan'ın da katıldığı protesto yürüyüşünde, Özgür Çelik ile polis ekipleri arasında tartışma yaşandı. Çelik, "İsrail'de, İsrail'i protesto ederken insanlar bu kadar sıkı gözaltına alınmıyorlar. Bir ay önce Galata Köprüsü üzerinde miting yapıyoruz, CHP Galata'da yürüyemez. Lütfen bakın sizin de vicdanınız var, 50 binden fazla insan katledildi orada. Lütfen bu suça ortak olmayın. Polisi sürekli vatandaşla karşı karşıya getiriyorsunuz. Biz bu ülkede bütün görev sorumluluklarımızı yerine getiren insanlarız. Bizde bu ülkenin evlatlarıyız, sürekli vatandaşla polis karşı karşıya kalıyor. Vatandaşlık görevlerimizi yerine getiriyoruz. Yeter artık. 50 bin tane insanı katlettiler, getirip polisi karşımıza diktiler. Bilal Erdoğan Galata'da serbest, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yasak. Ne demek bu yahu, lütfen açar mısınız? İnsanların evlerini yıktılar şimdi orayı kumarhane yapacaklar siz de  bizi engelliyorsunuz" dedi.

Bu sırada 'Gazze'de soykırıma, katliama ve tehcire hayır' demek için toplanan öğrenciler polis barikatına yüklendi. Barikata yüklenen öğrencilerle polis arasında kalan Özgür Çelik zor anlar yaşadı. Polislere açması için bağıran Çelik'in sesinin kısıldığı görüldü.

Özgür Çelik, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Taksim Tünel'de mazlum Filistinlileri tehcir etmek isteyen emperyalist plana karşı halkımızla, gençlerimizle haykırdık. Yalnızca sesim kısıldı, onun da sebebi hakikati haykırmaktır.

Hakikat: Filistinlileri tehcir planının bölgemiz için felaket olduğudur.

Hakikat: İsrail zulmüne karşı insanlığın vicdanına sahip çıktığımızdır.

Hakikat: İktidarın, siyasi şov yapamadığı zaman Gazze'yi zerre umursamadığıdır.

Hakikat: Rümeysa kardeşimizin Amerikan hapishanelerinde esir tutulduğudur.

Yürüyüşümüz keyfi şekilde engellenmeye çalışıldı. Bunu yapanlar anayasayı çiğnedi. Bu engelleme emrini verenler hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Tüm engellemelere, barikatlara, ulaşım araçlarını iptal etmelerine, korkutma çabalarına rağmen, vatandaşlarımız akın akın buraya gelmekten vazgeçmedi. Bugün bizimle birlikte olan genç kardeşlerimizin her birinin sağlıklı ve özgür olduğundan emin olana kadar Tünel'de bekliyoruz. Vicdan, dayanışma ve adalet nöbetindeyiz. Yaşasın Özgür Filistin! Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye!"

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, İnsan Hakları, İstanbul, Politika, Güncel, Dünya, Polis, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin Gazze Destek Yürüyüşüne Polis Engeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı
Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyondan Türk baronlar çıktı Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyondan Türk baronlar çıktı
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi
Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti
Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete’de İşte madde madde yeni düzenlemeler Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete'de! İşte madde madde yeni düzenlemeler
TRT dizisinin set aracı takla attı Ünlü oyuncu hastanelik oldu TRT dizisinin set aracı takla attı! Ünlü oyuncu hastanelik oldu
Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Kapatıldı Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Kapatıldı
Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye’ye getirildi Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi
Gülben Ergen’in dövmesinin sırrı ortaya çıktı Gülben Ergen'in dövmesinin sırrı ortaya çıktı
Galatasaray’ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti Galatasaray'ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler

23:27 Ayşe Barım’ın hastaneye kaldırıldığı iddiasına yalanlama Ayşe Barım'ın hastaneye kaldırıldığı iddiasına yalanlama
22:44 Vali Davut Gül’den “Taksim“ açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz Vali Davut Gül'den "Taksim" açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz
20:59 Trendyol Süper Lig’e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu
20:34 Sevil Akdağ, öldürdüğü arkadaşıyla böyle eğlendi Sevil Akdağ, öldürdüğü arkadaşıyla böyle eğlendi
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?
10:02 İbrahim Tatlıses’in soyadının hikayesi Katıldığı programda ilk kez anlattı İbrahim Tatlıses'in soyadının hikayesi! Katıldığı programda ilk kez anlattı
09:55 Lemina’dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz Lemina'dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz
09:37 Dehşet anları kamerada Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti
09:26 Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı Kasasından külçe külçe altın çıktı Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı
09:23 Taşıtlar için yeni uygulama Başvuru için son 10 gün Taşıtlar için yeni uygulama! Başvuru için son 10 gün
09:16 Türkiye kargoda bir ilke imza attı Türkiye kargoda bir ilke imza attı
09:11 Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz şoku Kritik maçta yok Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Kritik maçta yok
09:11 Gülseren Ceylan’dan Mehmet Ali Erbil’e ağır gönderme Gülseren Ceylan'dan Mehmet Ali Erbil'e ağır gönderme
09:07 Parasını buna yatıran yine kazandı Parasını buna yatıran yine kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 07:42:13. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'nin Gazze Destek Yürüyüşüne Polis Engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement