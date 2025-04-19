CHP'nin Gazze Destek Yürüyüşüne Polis Engeli

Haber - Kamera : HAKAN KAYA

(İSTANBUL)- CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın " Gazze'de soykırıma, katliama ve tehcire hayır" demek için Tünel'den Taksim'e düzenlemek istediği yürüyüşe polis ekipleri tarafından alan barikatlarla kapatılarak izin verilmedi. Üniversite öğrencilerinin de yoğun katılımının olduğu alanda polis ekipleri ile barikata yüklenen grup arasında arbede çıktı. Arbede sırasında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, arada kaldı. Çelik, "Yürüyüşümüz keyfi şekilde engellenmeye çalışıldı. Bunu yapanlar anayasayı çiğnedi. Bu engelleme emrini verenler hakkında suç duyurusunda bulunacağız" paylaşımını yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bugün Filistin'e destek kapsamında Tünel'den Taksim'e yürüyüş düzenleyeceklerini duyurdu. Bu duyurunun ardından İstanbul Valiliği, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na eylemin ilgili güzergahta yapılmasının uygun olmadığını bildirdi ve Taksim ile Karaköy durakları kapatıldı.

Polis: "Attığınız sloganlar kanunsuzdur" CHP'lilerden Polise: "Anayasal suç işlemeyin"

Şişhane Tünel'de toplanan CHP'liler, "Taksim halkındır halkın kalacak" ve "Filistin'e özgürlük", "Halka değil siyoniste barikat", "Katil İsrail, işbirlikçi AKP" sloganları atarak yürüyüşe geçmek istedi. Ancak güvenlik güçleri, barikatlarla alanı kapatarak toplanan kalabalığın yürüyüşüne izin vermedi. Polis, toplanan gruba 'Atmış olduğunuz sloganlar kanunsuzdur. Kanunsuz sloganlarınızı derhal sonlandırın" şeklinde anons yaptı. Polisin bu anonsuna CHP'lilerden "Çağrıda "Dikkat dikkat, kolluk kuvvetlerine sesleniyoruz; yaptığınız iş anayasaya aykırıdır, lütfen yolu açın, anayasal suç işlemeyin" yanıtı geldi.

"Arada kalan Özgür Çelik'in sesi kısıldı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Beyoğlu Belediye Başkanı Güney İnan'ın da katıldığı protesto yürüyüşünde, Özgür Çelik ile polis ekipleri arasında tartışma yaşandı. Çelik, "İsrail'de, İsrail'i protesto ederken insanlar bu kadar sıkı gözaltına alınmıyorlar. Bir ay önce Galata Köprüsü üzerinde miting yapıyoruz, CHP Galata'da yürüyemez. Lütfen bakın sizin de vicdanınız var, 50 binden fazla insan katledildi orada. Lütfen bu suça ortak olmayın. Polisi sürekli vatandaşla karşı karşıya getiriyorsunuz. Biz bu ülkede bütün görev sorumluluklarımızı yerine getiren insanlarız. Bizde bu ülkenin evlatlarıyız, sürekli vatandaşla polis karşı karşıya kalıyor. Vatandaşlık görevlerimizi yerine getiriyoruz. Yeter artık. 50 bin tane insanı katlettiler, getirip polisi karşımıza diktiler. Bilal Erdoğan Galata'da serbest, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yasak. Ne demek bu yahu, lütfen açar mısınız? İnsanların evlerini yıktılar şimdi orayı kumarhane yapacaklar siz de bizi engelliyorsunuz" dedi.

Bu sırada 'Gazze'de soykırıma, katliama ve tehcire hayır' demek için toplanan öğrenciler polis barikatına yüklendi. Barikata yüklenen öğrencilerle polis arasında kalan Özgür Çelik zor anlar yaşadı. Polislere açması için bağıran Çelik'in sesinin kısıldığı görüldü.

Özgür Çelik, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Taksim Tünel'de mazlum Filistinlileri tehcir etmek isteyen emperyalist plana karşı halkımızla, gençlerimizle haykırdık. Yalnızca sesim kısıldı, onun da sebebi hakikati haykırmaktır.

Hakikat: Filistinlileri tehcir planının bölgemiz için felaket olduğudur.

Hakikat: İsrail zulmüne karşı insanlığın vicdanına sahip çıktığımızdır.

Hakikat: İktidarın, siyasi şov yapamadığı zaman Gazze'yi zerre umursamadığıdır.

Hakikat: Rümeysa kardeşimizin Amerikan hapishanelerinde esir tutulduğudur.

Yürüyüşümüz keyfi şekilde engellenmeye çalışıldı. Bunu yapanlar anayasayı çiğnedi. Bu engelleme emrini verenler hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Tüm engellemelere, barikatlara, ulaşım araçlarını iptal etmelerine, korkutma çabalarına rağmen, vatandaşlarımız akın akın buraya gelmekten vazgeçmedi. Bugün bizimle birlikte olan genç kardeşlerimizin her birinin sağlıklı ve özgür olduğundan emin olana kadar Tünel'de bekliyoruz. Vicdan, dayanışma ve adalet nöbetindeyiz. Yaşasın Özgür Filistin! Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye!"