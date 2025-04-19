CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi… Çiftçiler: "ben Adalet İçin Buradayım. Kendim, Çocuklarım, Gelecekteki Nesiller İçin Ben Buradayım"

Haber: Gülara SUBAŞI - Kamere: Dursun ALKAYA

(YOZGAT) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için her hafta sonu Türkiye'nin farklı bir ilinde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi bugün Yozgat'ta yapılıyor. Miting öncesinde ANKA Haber Ajansı'na konuşan çiftçiler hak, hukuk ve adalet için mitinge katılacaklarını belirterek, "Memleketin işini bıraktılar, CHP ile yatıyorlar, CHP ile kalkıyorlar. Kim aç, susuz kimse bakan yok. ya bırakın da memleketin içinde insanların geçimini sağlayın. Önünüzdeki işlere bakın. Başımızdaki yöneticiler Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gazetecileriyle yatıyor kalkıyor onlarla uğraşıyor" dedi.

Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin ikinci adresi Yozgat oldu. CHP Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek miting öncesinde çiftçiler traktörleriyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Yozgat girişinde karşıladı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan çiftçiler adalet için mitinge destek verdiklerini ifade etti.

"Girdi maliyetleri gübre mazot, ilaç çok pahalandı, gücümüz yetmiyor"

Yozgat'ın Pembecik Köyü'nden çiftçi Rahmi Korkmazer, bir an önce Cumhurbaşkanı adayımızın cezaevinden çıkmasını ve sandığın gelmesini istediğini söyleyerek, "Yalnız biz çok mağduruz. Girdi maliyetleri gübre mazot, ilaç çok pahalandı. Gücümüz yetmiyor. Buğdayımız para etmiyor. Zamanında parayı alamıyoruz" dedi. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından çiftçilerin Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptığını hatırlatan Korkmazer, "Ben aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin il yönetimindeyim. Daha sonra sokak yürüyüşü yaptık. Bir an önce Cumhurbaşkanı adayımız cezaevinden çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"Adalet istiyoruz, Türkiye'de şu anda adalet yok"

Korkmazer, Özel'i Cumhuriyet Meydanı'nda karşılayacaklarını belirterek "Biz de traktörlerle eylem yapıyoruz. 450-500 traktör olacak inşallah. Hep beraber miting alanına doğru gideceğiz. Oradan iki tane traktör miting alanına girecek. Biz devam edeceğiz" dedi.

Mazot ve gübre fiyatlarının ucuz olmasını istediklerini söyleyen Korkmazer, "Biz aynı zamanda hayvancıyız. Yemler pahalı. Çok zor durumdayız. Devletin bize sahip çıkmasını istiyoruz. Yani mazotumuzun, gübremizin ucuz olmasını istiyoruz. Hayvanlarımızın yeminin ucuz olmasını istiyoruz. Adalet istiyoruz, Türkiye'de şu anda adalet yok" diyerek, tepki gösterdi.

"Hiç kimse güvenmesin, benim arabamın ruhsatı, traktörümün ruhsatı bana ait falan diye bir şey yok"

Yozgat Osmanpaşa Hasan Kuçer'in İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin "Ben CHP seçmeni, üyesi falan değilim. Ben başka bir siyasi partisinden geliyorum. Fakat buraya hak, hukuk, adalet için geliyorum. Buradaki söz konusu Ekrem İmamoğlu falan değil, adalet için. Yerli yersiz bir sürü öğrencilerimiz alındı. Şu an ben bu açıklama yapacağım da şu an kendimden dahi korkuyorum. Acaba gidince ne olacağım korkusu var" dedi.

İmamoğlu'nun 30 yıllık diplomasının iptal edilmesini hatırlatan Kuçer, "Sadece şunu söylüyorum, hiç kimse güvenmesin benim arabamın ruhsatı, traktörümün ruhsatı bana ait falan diye bir şey yok. 30 senelik bir diplomaya el konulabiliyorsa, yok sayılabiliyorsa burada bizim evimizin, arabamızın, traktörümüze el konulabilir" diye konuştu.

"Bu hak, hukuk, adalet diyen herkesin eylemi"

Çiftçi Kuçer, tarlasını ilaçlamak için 102 bin liralık zirai ilaç aldığını faturalarıyla göstererek şunları kaydetti:

"Bu ilacın değeri 2021'den önce 10 bin liraydı. Şu an 102 bin lira. Ben sadece ilaçlama için para verdim. Bunun tohumu var, mazotu var, gübresi var. Her şeyi var. ya ben kendi beden işçiliğimi saymıyorum artık. Ben bunun mücadelesini veriyorum. Yoksa ben Cumhuriyet Halk Partisi ve Ekrem İmamoğlu için falan ben burada değilim. Ben adalet için buradayım. Kendim, çocuklarım, gelecekteki nesiller için ben buradayım. Onların mücadelesini ben veriyorum. Onlar sıkıntıyı yaşamasınlar diye mücadeleyi ben veriyorum. Ben bak 30 kilometre çıktım. Böyle bir etkinlik olduğunu duydum. Çıktım geldim. Sabahın 8'den beri ben burada bekliyorum. Sırf niye bekliyorum? Senin çocuğun için, benim çocuğum için, geleceklerimiz için ben burada nöbet tutuyorum, bu eyleme katılıyorum. Bu eylem sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin eylemi değil. Bu hak, hukuk, adalet diyen herkesin eylemi. Sadece Özgür Özel'lik bir iş değil. Bütün siyasi partilere sesleniyorum. Herkesin bir olması lazım. Buradaki amaç bizim Türkiyemizi, geleceğimizi kurtarmak. Çocuklarımıza iyi bir nesil bırakabilmek. İyi bir gelecek vaat etmek için buradayız. Yoksa benim için Ekrem İmamoğlu olmaz. Başkası olur. Hiç sorun değil. Ben kimin yönettiğine değil, nasıl yönetildiğime bakıyorum. A Partisi, B Partisi yönetmiş önemli değil."

"Erdoğan çiftçilere söyleyeceğine kendisi önce araç sayısından tasarruf etsin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da eleştiren Kuçer, "'Bu kadar çiftçiye ne gerek var? Her evde bir traktör olmasına gerek yok' demişti. Bizim her evimizde bir tane traktör var ama kendisinin yüzlerce aracı var. Bize söyleyeceğine kendisi önce araç sayısından tasarruf etsin. Çünkü onlar bu devletin bütçesinden karşılanıyor. Benim traktörüm kendi bütçemden ama onun kullanmış olduğu zahidlerin tümü bizim bütçemizden karşılanıyor" diye tepki gösterdi.

"Memleketin işini bıraktılar, CHP ile yatıyorlar CHP ile kalkıyorlar"

Bir başka çiftçi de çiftçilerin, öğretmenlerin battığını söyleyerek, "Bizim bu son çırpınışımız. Biz partimize destek vermezsek zaten bu seçim bizim sonumuz geldi" dedi. " Türkiye Cumhuriyeti'ni koruyup korumak için buradayız" diyen Yozgatlı çiftçi, şöyle konuştu:

"Ne yapalım? Açsızlık, susuzluk… Mazota güç etmiyor kızım. 48 bin 250 lira mazotun litresi. Çiftçi bu parayı nereden alsın? Gübreye, mazota gücümüz yetmiyor. Kendi evimize bir torba un alıp koyamıyoruz. Bir torba un 1000 lira olmuş, 1000 lira. Kim, nasıl yetecek? Eve iki ekmek alıyorduk şimdi günde bir ekmek getiriyoruz hanımla bölüşüp yiyoruz. Memleketin işini bıraktılar, CHP ile yatıyorlar, CHP ile kalkıyorlar. Kim aç, susuz kimse bakan yok. ya bırakın da memleketin içinde insanların geçimini sağlayın. Önünüzdeki işlere bakın ya.

"Evimiz barkımızı bırakıp gideceğiz ama bizi kimse kabul etmez"

Motorun bir trilyon borcu var. Buğdaya harman geldi miydi, buğdayımızı satamıyoruz. Buğdayın fiyatı 10 bin lira diyorlar, 'biz 8 bin liraya satana kadar işimiz bitti' diyor. Onu da yarısını da veresi alıyorlar. Tüccarın eline bırakıyorlar bizi. Buğdayımızı satana kadar işimiz bitiyor. Ne yapacağız bilmiyoruz. Nereye gideceğiz? Bilmiyoruz ki. Bir yol bulsak, gidecek yer bulabilsek, motorun arkasına yükleyeceğiz. Evimiz barkımızı bırakıp gideceğiz ama bizi kimse kabul etmez. Dışarıdan geleni biz kabul ediyoruz. Türkiye olduğu için içeriden çıkanı kimse kabul etmez."

"Hükümetimiz particiliği bıraksın da insanların açlığıyla tokluğuyla uğraşsın"

Öğrencilerin tutuklanmasına karşı çıkan çiftçi, "Bak bir sürü talebeler, talebelerin üstüne bir baskı kurduran Allah rızası için sanki Türkiye'yi onlar kurtaracak. Talebeyle insan uğraşır mı? Türkiye'nin geleceği senden sonra onlar yönetecek bu memleketi. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği talebeler. Hükümetimiz bizim hükümetimiz ama hükümetimiz de artık bizi düşünsün. Particiliği bıraksın da insanların açlığıyla tokluğuyla uğraşsınlar. Yazık bize yazık. Tarlada işimizi bıraktık. Bu insanlarımıza destek olmak için geldim ama akıllı insanlar akıllıca düşünsünler taşınsınlar gidişatımız iyi değil. Gidişatımız hiç iyi değil. Seneye çıkar mıyız bilmiyoruz" diye konuştu.

"Hiçbir şeye yetişemiyoruz"

Yozgat'ın Löp köyünden çiftçi İlhami Kaya, tarımın bitirildiğine dikkati çekerek "Beş kilo buğday satacağız, bir litre mazot alacağız, iki ton buğday satacağız, iki ton gübre alacağız. Buna yetişemiyoruz. Başımızdaki yöneticiler Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gazetecileriyle yatıyor kalkıyor onlarla uğraşıyor" dedi. "O genç insanlara çok yanlış yaptılar" diyen İlhami Kaya, kanunlara uyarak eylemlerini ve boykotlarını yapacaklarını söyledi.