Rıza Akpolat: Adaletsizliğe Karşı Direniyorum

(İSTANBUL)- Tutuklu bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Ben burada neden tutsak edildiğimi çok iyi biliyorum. Hem partimizde hem Türkiye'de büyük bir değişimi gerçekleştirip, halkımızın umudunu yeşerten neferlerden olduğum için tutsağım. Beşiktaş'ı rantın değil, halkın Beşiktaş'ı yaptığım için tutsağım" dedi.

CHP'nin İstanbul Beşiktaş'ta düzenlediği "Millet iradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın mesajı okundu. Rıza Akpolat'ın mesajı okundu. Rıza Akpolatı'ın eşi Yeşim Akpolat'ın okuduğu mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Bugün, bu satırları; Silivri'nin dört duvarı arasından yazıyorum ama kalbim ve aklım Beşiktaş Meydanı'nda sizlerle. Nazım'ın dediği gibi, 'Mesele esir düşmekte değil, teslim olmamakta'. Ben asla teslim olmadım; ne adaletsizliğe, ne hukuksuzluğa, ne zorbalığa... Olmadım, olmayacağım.

Bugün, sözlerimi; sesimi size ulaştıran, bu zor günlerde dik duruşundan bir an bile ödün vermeyen canım eşim Yeşim'e emanet ediyorum. Mücadelemi, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e, gençlik kollarında girdiğim baba ocağım Cumhuriyet Halk Partisi'nin inançlı neferlerine ve yol arkadaşım, kardeşim İl Başkanımız Özgür Çelik'e emanet ediyorum. Hakkımı, hukukumu, canımdan çok sevdiğim Beşiktaş'ımı ise siz değerli Beşiktaşlılara emanet ediyorum. Hepinizi, saygıyla sevgiyle ve hasretle selamlıyorum.

"Ülkemizin aydınlık yarınları için bugünden bedel ödüyoruz"

Kıymetli Beşiktaşlılar, bir yıldır, iddianamesiz, adına 'itiraf' denilen iftiracı beyanları dışında hiçbir kanıt olmaksızın, Silivri Zindanı'ndayım. Sadece ben değil, 15.5 milyon oyla Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve 15 belediye başkanımız, onlarca onurlu bürokratımız; Silivri Zindanı'nda. Ülkemizin aydınlık yarınları için bugünden bedel ödüyoruz.

"Beşiktaş'ı rantın değil, halkın Beşiktaş'ı yaptığım için tutsağım"

Ben burada neden tutsak edildiğimi çok iyi biliyorum. Hem partimizde hem Türkiye'de büyük bir değişimi gerçekleştirip, halkımızın umudunu yeşerten neferlerden olduğum için tutsağım. Beşiktaş'ı rantın değil, halkın Beşiktaş'ı yaptığım için tutsağım.

"Suç icat etmeye kalktılar, onu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar"

Yandaş medyada hakkımda günlerce iftiralar atıp, itibar suikasti yaptılar. Sureti haktan gözüken kimi kişiler, bu itibar suikastine hevesle katıldılar. Onların kim oldukları ve kime hizmet ettikleri yakın bir zamanda ortaya çıkaracağım. Aileme, dostlarıma, sevdiklerime zulmettiler. '40 sayfa itiraf yazdı - itirafçı oldu dediler' yalancı çıktılar. Utanmadılar. Evimi, tüm yaşamımı didik didik ettiler, tek bir suç unsuru bulamadılar. Suç icat etmeye kalktılar, onu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar.

"Rıza Akpolat'ın boğazından tek bir haram lokma geçmedi, geçmez"

'Suç örgütü lideri'ni serbest bırakırken, tek bir kanıt koymadan beni ve yol arkadaşlarımı esir aldılar. Haksız hukuksuz geçen 1 yılın ardından artık herkes şunu biliyor ki; Rıza Akpolat'ın boğazından tek bir haram lokma geçmedi, geçmez. Aksini iddia edenlere; hepinizin huzurunda sesleniyorum; hodri meydan.

"Beşiktaş'ta aşevi yapmamız suç ilan edildi"

Ellerinde beni yargılayacak tutarlı hiçbir kanıtları olmadığı için, yıllarca her kademesinde görev aldığım partimde değişim için çalışmamı da suç saydılar. Geçen hafta İstanbul İlk Kongresi davasından hakim karşısına çıktım, dün ise 38. Olağan Kurultay Davası'ndan. Savcılık, beraat edeceğimden emin olacak ki, bu kez başka bir davadan tutukladı. Beşiktaş'ta aşevi yapmamız suç ilan edildi.

"Tüm yol arkadaşlarıma uygulanan düşman hukukudur"

Ne iftiralar, ne haksız yargılamalar ne de tutuklamalar… Benim için artık hiçbiri önemli değil. Ben, iktidarın bu kumpas mahkemelerinde yargılanmayı, sizlerin vicdanında mahküm olmaya tercih ederim. Benim için önemli olan, Beşiktaş halkının, yol arkadaşlarımın gönlünde tertemiz olmaktır. Bana ve Silivri başta olmak üzere,ülkenin zindanlarında direnen,tüm yol arkadaşlarıma uygulanan düşman hukukudur. Teslim alınmak istenen, bizim şahsımızda sizlerin iradesidir.

"Başım dik, alnım ak, gururluyum"

Buradan bir kez daha ilan ediyorum: halkın iradesini, cumhuriyeti, adaleti ve hürriyeti savunmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Asla teslim olmayacağım! Çünkü, Hızır Paşa'ya teslim olmayan Pir Sultan Abdal'ın geleneğinden geliyorum. Çünkü, boynunda idam fermanıyla Anadolu'ya geçip kurtuluş ateşini yakan Mustafa Kemal'in partisi, CHP'nin evladıyım. Başım dik, alnım ak, gururluyum. Onurluyum, direniyorum.

"Beşiktaş'ımızda yeniden buluşacağız"

Değerli yol arkadaşlarım, Beşiktaşlı komşularım: Büyük Beşiktaşımızın 'Asi Ruhu' şanlı taraftarımızın dediği gibi; 'Ölümle yaşamı ayıran çizgi, siyahla beyazı ayıramaz ki' Duvarlar, mesafeler, bizi ayırmadı, ayıramayacak. Marşlarımızla, dünyanın en güzel semti, Beşiktaş'ımızda yeniden buluşacağız. Emin olun; zulme karşı direnenler kazanacak. Gücü yetenler değil, hakkı yetenler kazanacak. Emanetime, Beşiktaş'a sahip çıkan, adil, eşit ve özgür Türkiye umudunu diri tutan halkımın önünde saygıyla eğiliyorum. Hepinizi sevgiyle, hasretle ve inançla kucaklıyorum."

Yeşim Akpolat: Yapılanlar sadece Rıza'yı değil, tüm ailemizi hedef aldı

Rıza Akpolat'ın mektubunu okuduktan sonra konuşan Yeşim Akpolat ise şöyle dedi:

"Rıza, benim sadece hayat arkadaşım değil, aynı zamanda mücadele arkadaşım. Yoksulluğa, adaletsizliğe, hukuksuzluğa ve dahi tüm zorluğa karşı hep omuz omuza mücadele verdik. Şimdi de veriyoruz. Üstelik yapılanlar sadece Rıza'yı değil, tüm ailemizi hedef aldı. Biz aynı zamanda ailemizi hedef alan çirkin bir karalama kampanyasına karşı da mücadele veriyoruz. Bir daha kimse, böyle bir zulüm görmesin diye. Bir milim eğilip bükülmeden… Çünkü onların kendilerine buldukları iftiracıları varsa, bizim de burada meydanları dolduran, bizimle olan onurlu yol arkadaşlarımız, yoldaşlarımız var. Aynı zulme karşı direnen, Türkiye'nin dört bir yanında zindanlarda Başkanlarımız var. Buradan tüm başkanlarımıza selamlarımı iletiyorum. Kıymetli ailelerini dayanışma duygularımla selamlıyorum."