CHP Parti Sözcüsü Sarı Adıyaman'da üreticiyi dinledi, ürün para etmiyor dedi - Son Dakika
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CHP Parti Sözcüsü Sarı Adıyaman'da üreticiyi dinledi, ürün para etmiyor dedi

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CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Adıyaman'da tütün, nar ve fıstık üreticilerinin sorunlarını dinledi. Sarı, maliyetler artmasına rağmen tarım ürünlerinin fiyatlarının geçen senenin altında kaldığını, bu nedenle ürünün para etmediğini söyledi.

(ADIYAMAN) – CHP Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, tütün, nar ve fıstık üreticilerinin sorunlarına değinirken, "Maliyetler çok artmış olmasına rağmen tarım ürünlerinin fiyatları geçen senenin altında kalmış durumda. Dolayısıyla ürün para etmiyor" dedi.

Sarı, Adıyaman'da CHP İl Başkanı Engin Doğan ile birlikte partililerle buluştu, ardından Adıyaman Belediyesi'ni ziyaret etti. Sarı'yı, Türkiye Belediyeler Birliği programı nedeniyle şehir dışında bulunan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye vekalet eden Belediye Başkan Yardımcısı Burak Binzet karşıladı.

Sarı, ATSO salonunda basına kapalı gerçekleştirilen parti içi istişare toplantısında da örgüt yöneticilerini, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyelerini ve belde belediye başkanlarını dinledi.

"ADIYAMAN'IN SORUNLARINI DEĞERLENDİRME FIRSATI BULDUK"

Sarı, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, üç gün boyunca Güneydoğu'da temaslarda bulunacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Cumartesi günü Sayın Genel Başkanımız sabah erkenden Gaziantep'e gelecek. Gaziantep'te çeşitli temaslarda bulunacak. Hem sivil toplum kuruluşlarıyla hem partililerimizle hem vatandaşlarımızla bölgenin sorunlarını dinleme fırsatı bulacak, karşılıklı değerlendirmeler yapma olanağını elde edecek. Biz de onun öncesinde bölgeye geldik. Bugün Urfa'da bir toplantı gerçekleştirdik. Urfa'daki toplantımızın peşinden Adıyaman'a geldik.

Adıyaman'da da il başkanımızın yapmış olduğu organizasyonda belediyemizi ziyaret ettik. Bildiğiniz üzere burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok uzun yıllardan sonra kazandığı bir belediye var. Çok zor koşullarda bu belediyeyi yönetmeye çalışıyor. Burası aynı zamanda bir deprem kenti.

Burada iki tane de belde belediyemiz var; Kömür ve Yaylakonak belediyelerimiz. Bu belediyelerimizi ziyaret ettik. İl genel meclis üyelerimizle ve belediye meclis üyelerimizle de bir toplantı yaptık. Onların düşüncelerini, görüşlerini aldık. Hem partimize dair hem yöreye dair hem Adıyaman'a dair konuları karşılıklı değerlendirme fırsatı bulduk.

Buranın hem yerel yönetimlerle ilgili gündemini hem de vatandaşın yerel gündemini yerinde görme fırsatı elde ettik. Özellikle Adıyaman'la ilgili tütün fiyatları konusunda çok ciddi şikayetlerin olduğunu öğrendik. Bununla ilgili bize birtakım notlar, değerlendirmeler yaptılar.

Yine nar, bu bölgenin önemli ürünlerinden biri. Tarım ürünleri konusunda çok ciddi şikayetler var. Maliyetler çok artmış olmasına rağmen tarım ürünlerinin fiyatları geçen senenin altında kalmış durumda. Dolayısıyla ürün para etmiyor."

"FISTIK AĞAÇLARININ SÖKÜLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİK"

Üreticilerin yaşadığı sorunlara ilişkin değerlendirmesini sürdüren Sarı, bölgede fıstık ağaçlarının söküldüğüne yönelik bilgiler aldığını söyledi.

Sarı, "Fıstık üretimine sahne olan yerlerde fıstık ağaçlarının söküldüğünü öğrendik. Dolayısıyla tarım kenti Adıyaman'da tarımın hızla gerilediğini görüyoruz" dedi.

"VATANDAŞLAR 'DEVLET NEREDE' DİYOR"

Tarımsal üretimde planlama konusunda hükümeti eleştiren Sarı, "Buradaki vatandaşlar hükümete sesleniyor, Cumhur İttifakı'na sesleniyor. 'Devlet nerede?' diyor. 'Tarım Bakanlığı nerede?' diyor. 'Tarım il müdürlükleri nerede?' diyor. Hem en önemli geçim kaynağı olan tarımda bu sorunlar var hem de hala konteynerde yaşayan vatandaşların olduğunu gördük. Dolayısıyla sorunlar yumağı haline gelmiş olan bir Adıyaman'la karşı karşıyayız."

"SORUNLARI RAPORLAYARAK TÜM TÜRKİYE'YE DUYURACAĞIZ"

Bölgedeki temaslarını Kilis ve Gaziantep'te sürdüreceklerini belirten Sarı, gözlemlerini bir basın toplantısıyla paylaşacaklarını anlattı.

Sarı, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Bu konuyla ilgili bütün düşünceleri, görüşleri raporlayarak yarın yapacağımız basın toplantısında tüm Türkiye'ye duyuracağız. Yine aynı şekilde Sayın Genel Başkanımızın da notlarının arasında yer alacak. Başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere Ankara'ya gittiğimizde de parlamentoda Adıyamanlıların, Urfalıların, Kilislilerin ve Anteplilerin düşüncelerini, sorunlarını en yüksek sesle haykıracağız hep beraber."

Kaynak: ANKA
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