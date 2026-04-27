CHP Pm, Özgür Özel Başkanlığında Toplandı... Saha Çalışmaları Dört Başlıkta Başlıyor

27.04.2026 21:06  Güncelleme: 21:38
Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - CHP'nin yeni yol haritasını belirlemek üzere yaptığı toplantı dizisi bugün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığındaki PM toplantısıyla devam etti. Yedi saat süren toplantıda partinin tüm kadrolarıyla sahaya inmesi kararı öne çıktı. Güvenlik, ekonomi, sosyal devlet ile adalet ve demokrasi olmak üzere dört ana başlıkta çalışma başlatılacak; hukuk ekibi genişletilecek, ara seçim gündemi ise korunacak.

CHP, belediyelere yönelik olarak düzenlenen operasyonların ardından partinin yeni yol haritasını belirlemek üzere düzenlediği toplantı dizisine bugün PM ile devam etti. Geçtiğimiz cumartesi günü partisinin belediye başkanlarıyla CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelerek görüş ve önerilerini dinleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün PM toplantısına başkanlık etti. Saat 11.20 itibarıyla Genel Merkezde başlayan toplantı, yedi saat sürdü.

Toplantıda dört yönetmelik maddesi ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın parti tüzüğündeki beş madde için yaptığı bildirim gereği yapılacak değişiklikler görüşülerek, kabul edildi. Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinden gelen 33 af talebi PM toplantısında görüşülerek oylandı. Edinilen bilgiye göre, taleplerin 32'si kabul edildi.

Ortak gündem tüm kademelerle sahaya inmek

Kurmaylar; yeni yol hartiasının PM toplantısının ardından başlayan MYK ve çarşamba günü itibarıyla başlaması planlanan milletvekilleriyle yapılacak görüşmelerin sonunda netleşeceğini belirtirken belediye başkanları toplantısı ve PM toplantısının ortak gündeminin partinin tüm kademeleriyle sahaya inmesi olduğunu ifade etti. Kurmaylar, "İktidarın stratejisi bizi bu olaylara boğmak. O yüzden biz de Türkiye çapında bir çalışmaya giriyoruz. Zaten bu çalışmamız hazırdı. Mayıs itibarıyla başlayacağımızı söylemiştik" ifadelerini kullandı. Toplantıda ayrıca saha çalışmasının hangi yöntemlerle, nasıl bir koordinasyonla yapılacağına ilişkin sunum yapıldı.

Dört başlık altında saha çalışmaları başlıyor

Saha çalışmaları ve bir yıldan uzun süredir devam eden mitinglerin arasındaki farka ilişkin konuşan kurmaylar, "PM üyeleri, milletvekilleri, MYK üyeleri, CAO Politika Kurulu Başkanları ve örgüt dört başlık altında saha çalışmaları yapacak. Bu dört başlık: Güvenlik, ekonomi, sosyal devlet ile adalet ve demokrasi. Bu başlıklar altında ekipler oluşturuyoruz. Daha öncekiler Genel Başkan'ın çalışması veya bölgeye özel çalışmalar oluyordu. Bu ise bir seçim çalışması olacak. Parti programının hükümet programına dönüşmüş halinin anlatımı olacak" dedi.

Hukuk ekibi genişletilecek

Partiye yönelik saldırılara karşı hukuk ekibinin genişletilmesi konusunda fikir birliği olduğuna işaret eden kurmaylar, konunun MYK'da da gündeme geleceğini belirtti. Mutlak butlan konusunun PM üyeleri tarafından dile getirildiği öğrenilirken Genel Başkan Özel'in mutlak butlanın partiyi kamuoyunda tartışmak üzere süreç odaklı bir tartışma olduğu ve gündemlerinde böyle bir tartışma olmadığını vurguladığı öğrenildi.

"Ara seçim gündem olmaya devam edecek"

Ara seçimin gündemde tutulmaya devam edeceğini belirten kurmaylar, "Ara seçimle ilgili verileri alıyoruz, toplumda dikkat çekti ve etki yarattı. Asıl mesele uzlaşıya ihtiyaç duymadan yapılması gereken sekiz boş koltuk için ara seçim. O mecburiyet. Daha sonrası detaylandırılabilir. Sekiz sandalye için seçim yapılması netleştiğinde bunu istifalarla 55 sandalyeye çıkartabilir, ara seçimi geniş bir coğrafyaya yayabiliriz" diye konuştu.

Grevdeki madenciler grup toplantısına katılacak

CHP'nin yarın düzenlenecek haftalık grup toplantısına aktif grevde olan beş işçi grubunun katılacağı öğrenildi. Buna göre yarın; Doruk Madencilik işçileri, Özel İtalyan Lisesi öğretmenleri, Mersin liman işçileri, Sivas Çiftay Madencilik işçileri ve İzmir Temel Conta işçileri CHP TBMM grup toplantısında olacak.

Kaynak: ANKA

