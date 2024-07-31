CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Giresun'da yapılacak fındık mitingine üreticileri davet etti - Son Dakika
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CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Giresun'da yapılacak fındık mitingine üreticileri davet etti

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Giresun\'da yapılacak fındık mitingine üreticileri davet etti

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir'e yaptığı ziyarette, 2 Ağustos Cuma günü Giresun'da gerçekleştirilecek fındık mitingine üreticileri davet etti. Çan, fındığın Karadeniz bölgesinde insanların hayatının her aşamasında bulunduğunu belirterek, fındık sektörünün daha da güçlenmesi ve üreticilerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

31.07.2024 19:39
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Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Samsun Milletvekili Murat Çan, 2 Ağustos Cuma günü Giresun'da yapılacak fındık mitingine üreticileri davet etti.

Çan, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir'e ziyaretinde yaptığı konuşmada, Karadeniz bölgesinde fındığın insanların hayatının her aşamasında bulunduğunu söyledi.

Çarşamba, Terme ve Bafra'da yaklaşık 1 milyar dolarlık fındık işleme kapasitesi olduğunu belirten Çan, "2.5 milyar dolara yakın fındık ihracatı yapan bir ülkeyiz. Dünya fındık tedarikinin yüzde 65-70'ini Türkiye olarak biz sağlıyoruz. Fındığı hammadde olarak üretiyoruz, işlenmiş olarak da ithal ediyoruz. 2 Ağustos Cuma günü saat 12.00'de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel Giresun'da fındık mitingi gerçekleştirecek. Fındıktaki payımızı daha çok artırmaya dönük, sanayicimizi daha çok desteklemeye dönük, üreticimizi daha çok kuvvetlendirmeye ve tekrar toprağa döndürmeye dönük bir miting olacak. Fındık topografyamızı da koruyan bir üründür. Bunun için de fındığa sahip çıkmalıyız. Bu nedenle de tüm üreticilerimizi Giresun'da gerçekleştirecek olduğumuz fındık mitingimize bekliyoruz." dedi.

Çan, alan bazlı destek ödemesinin de arttırılmasını istedi.

Ziyarette CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ve CHP Çarşamba İlçe Başkanı Kadir Okutgen de hazır bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Giresun'da yapılacak fındık mitingine üreticileri davet etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Giresun'da yapılacak fındık mitingine üreticileri davet etti - Son Dakika
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