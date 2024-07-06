CHP Sempozyumunda Yoksulluk ve Yolsuzluk Tartışıldı

Güncel

BEŞİKTAŞ Akatlar Kültür Merkezi'nde CHP İstanbul Sosyal Politikalar ve Kent Yoksulluğu Komisyonu tarafından sempozyum düzenlendi. Sempozyumda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Yolsuzluklar yoksulluğu doğuruyor, yoksulluk yozlaşmayı getiriyor" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Sosyal Politikalar ve Kent Yoksulluğu Komisyonu tarafından, Akatlar Kültür Merkezi'nde Kent Yoksulluğu Buluşmaları Sempozyumu düzenlendi. Programda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, İstanbul Planlama Ajansı Genel Sekreteri Oktay Kargül, Sosyal Politikalar ve Kent Yoksulluğu Komisyonu Başkanı Silivri Meclis Üyesi Cihan Demir, CHP il ve ilçe başkanları ile çok sayıda davetli yer aldı.

"BEŞİKTAŞ KENT YOKSULLUĞUYLA DOĞRUDAN MÜCADELE EDİYOR"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş sakinlerinin gelir düzeyine değinerek, "Aslında Beşiktaş dışardan bakıldığında gelir ve eğitim seviyesi çok yüksek bütün sorunları çözülmüş, oturmuş bir ilçe olarak görülüyor. Ama bu katılımcılık anlayışımızın doğrultusunda yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde, aslında Beşiktaş'ın da orta ve alt gelir seviyesine sahip ve kent yoksulluğuyla aslında doğrudan mücadele eden ve bu anlamda sıkıntı yaşayan, geçinmekte sıkıntı yaşayan birçok komşumuzun olduğunu tespit ettik. ve gördük ki; bin 228 hane bize ben ihtiyaç sahibiyim, geçinemiyorum demiş. Bu bizim için çok önemli bir rakamdı, Beşiktaş için. Bunu söyleyebilmek çok zor bir şeydir. Dolayısıyla bir bu kadar da bunu söyleyemeyen vatandaşımızın olduğunu ön gördük. ve hızlıca, yola çıkarken vaat etmediğimiz, sözünü vermediğimiz, yapacağız demediğimiz projelendirmediğimiz halk market, halk mağaza, aşevi gibi projelerimizi hayata geçirdik. Halk kartlarımızı belirlediğimiz komşularımıza dağıttık. Onlar bizim bu birimlerimizden sağlıklı gıdadan tekstil ürünlerine, beyaz eşyaya ve mobilyaya ulaşabiliyorlar. Yine kurduğumuz aşevi aracılığıyla her gün 7 bin aileye sıcak yemek hizmetimizi sürdürüyoruz. Yine Beylikdüzü Belediyemizin öncülüğünü yaptığı 'Beslenme Çantası Projesi'yle, her gün 523 tane çocuğumuzun beslenme çantasını hazırlayıp gönderiyoruz. Aşevimiz aracılığıyla bu ve buna bağlı 75 yaş üstünün yaşadığı sorunlar, 65 yaş üstü özellikle, komşularımızın yaşadığı, bugün yaşadığı sorunlar ve yarın daha çok yaşayacağı sorunlar ile ilgili bizim birtakım öngörülerimiz var" dedi.

"BİZİ YOKSULLAŞTIRAN ŞEY YAPILAN TERCİHLER"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, yoksulluğa yolsuzluğun sebep olduğunu ifade ederek, "Ben de size bizlerin yoksullaşmasına nelerin neden olduğunu açıklamaya çalışacağım. Özellikle bizi yoksullaştıran şey, yapılan tercihler. Aslında yolsuzlukların sonucu olarak ortaya çıkıyor. Yolsuzluklar yoksulluğu doğuruyor, yoksulluk yozlaşmayı getiriyor, yozlaşmanın içine daha da fazla saplanan insan ve insanın menfi düşünceleri de tekrar dönüyor dolanıyor yeni yolsuzluklar yaratıyor. ve bu yolsuzluklar bir süre sonra artık profesyonel yolsuzluk yapan bir azınlık yaratıyor. Artık şiir gibi, yeri geliyor bir sanat eseri gibi yolsuzluk üretmeye başlayan bir mekanizma ortaya çıkıyor. Şimdi ağırlıklı olarak benim çalışma alanım yolsuzluklar, usulsüzlükler ve kamu zararı. Şu ana kadar sadece benim yaptığım suç duyuruları, yaklaşık 50 adet suç duyurusunda bulundum, bunların hepsi belgeleri ile yapılan suç duyuruları. ve toplam tutarı da, belki bu seviyede bir birime çok alışık değilsiniz o yüzden oraya doğru gelerek söyleyeceğim; milyon değil, milyar değil, 1 trilyon TL'nin üzerinde yolsuzluklarla ilgili yaptığım suç duyuruları var" dedi.