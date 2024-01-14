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CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve 3 kişi kaza sonucu hafif yaralandı - Son Dakika
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CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve 3 kişi kaza sonucu hafif yaralandı

Sinop-Samsun kara yolu Demirci köyü mevkisinde meydana gelen kazada, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in idaresindeki otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada Karadeniz ve CHP Antalya eski Milletvekili Çetin Osman Budak ile minibüs sürücüsü ve yanındaki kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı ve tedavilerinin ardından taburcu edildi.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve 3 kişi kaza sonucu hafif yaralandı
14.01.2024 - 00:18,
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Sinop'ta otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Milletvekili Karadeniz idaresindeki otomobil, Sinop- Samsun kara yolu Demirci köyü mevkisinde aynı yönde seyreden S.A'nın kullandığı minibüsle çarpıştı.

Kazada Karadeniz ile CHP Antalya eski Milletvekili Çetin Osman Budak, minibüs sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karadeniz ve diğer yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA
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