CHP Sözcüsü Deniz Yücel, CHP'nin simgesiyle ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
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CHP Sözcüsü Deniz Yücel, CHP'nin simgesiyle ilgili açıklama yaptı

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, CHP\'nin simgesiyle ilgili açıklama yaptı

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel'in CHP'nin simgesindeki 'devletçilik' ilkesine ilişkin yaptığı açıklamanın ardından yapılan yorumlara yanıt verdi. Yücel, 'Partimizin simgesi ve bayrağı ile ilgili herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Türkiye'ye her alanda kadın-erkek eşitliğini ve çevreye duyarlı politikaları getirecek olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir' dedi.

05.08.2024 17:35
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(ANKARA) - CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel'in CHP'nin simgesindeki "devletçilik" ilkesine ilişkin yaptığı açıklamanın ardından yapılan yorumlara yanıt verdi. Yücel, "Partimizin simgesi ve bayrağı ile ilgili herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Türkiye'ye her alanda kadın-erkek eşitliğini ve çevreye duyarlı politikaları getirecek olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, X hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "devletçilik" okunu anlatırken, "Çevreci, doğa dostu, sürdürülebilir politikalara ve toplumsal cinsiyet eşitliğine bağlılığı vurguladığını" belirtti.

Deniz Yücel'in açıklaması şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı oklu simgesi sırası ile Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve Devrimcilik'ten oluşan partimizin ilkelerini ifade etmektedir. Partimizin bayrağı, kırmızı zemin üzerine, beyaz altı oklu bayraktır.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, 'devletçilik' okunun ifade ettiği anlayışımızı anlatırken; çevreci, doğa dostu, sürdürülebilir politikalara ve toplumsal cinsiyet eşitliğine bağlılığımızı vurgulamıştır. Çevreciliği temsil eden yeşil ve kadın-erkek eşitliğini simgeleyen mor renk, devletçilik anlayışımızla sembolize edilmek amacıyla ifade edilmiştir.

Dolayısıyla, partimizin simgesi ve bayrağı ile ilgili herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Türkiye'ye her alanda kadın-erkek eşitliğini ve çevreye duyarlı politikaları getirecek olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir.

Dün gerçekleştirilen Kadın Kolları Kurultayında Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in herkesin anlayacağı bir dil kullanarak sarfettiği ifadeler, bazı kesimlerce yanlış anlaşılmış olabileceğinden bu açıklamayı yapmak gerekmiştir."

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yücel'in açıklamasını retweet etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Sözcüsü Deniz Yücel, CHP'nin simgesiyle ilgili açıklama yaptı - Son Dakika

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