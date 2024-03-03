CHP Sözcüsü Deniz Yücel: Atatürk devrimlerine saldıranlara karşı çıkacağız - Son Dakika
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CHP Sözcüsü Deniz Yücel: Atatürk devrimlerine saldıranlara karşı çıkacağız

CHP Sözcüsü Deniz Yücel: Atatürk devrimlerine saldıranlara karşı çıkacağız

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, 3 Mart 1924'te kabul edilen önemli yasaların 100. yıl dönümünde yazılı açıklama yaparak, Atatürk devrimlerine ve cumhuriyete başkaldıranlara karşı çıkacaklarını belirtti. Yücel, tarikat ve cemaatlerin ülkeye çağ dışı fikirlerini empoze etmeye çalıştığını ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu duruma öncülük ettiğini ifade etti. CHP, laikliği hedef alan uygulamalara şiddetle karşı çıkacaklarını vurguladı.

03.03.2024 12:35
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CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "3 Mart 1924'te üç önemli yasa Meclis'te kabul edildi. Bunlar Hilafetin kaldırılması, Şeriye ve Evkaf Vekaleti ile Harbiye Vekaleti'nin kaldırılması ve Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesinin 100'üncü yıl dönümüdür. Her biri devrim niteliğindedir. Her biri, halkın beyinlerini bağlayan zincirlerin kırılıp atılmasıdır. Bugün aynı zihniyeti temsil eden bir avuç gerici, Mustafa Kemal Atatürk'e, onun devrimlerine ve ilkelerine saldırıyor. Tarikat ve cemaatlerle yol yürüyenler, ülkenin her köşesine çağ dışı fikirlerini empoze etmeye çalışıyor. Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunu işgal eden zat da buna öncülük ediyor. Cumhuriyet karşıtlarının türbeleri dershaneye dönüştürülüyor, tazecik beyinler karanlık düşüncelerle zehirlenmeye çalışılıyor. Atatürk devrimlerinin ve cumhuriyet kazanımlarını savunucusu ve mirasçısı olan CHP laikliği hedef alan, cumhuriyete başkaldırı niteliğindeki bu uygulamalara şiddetle karşı çıkacaktır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, hilafetin kaldırılması, Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi Şeriye ve Evkaf Vekaleti ile Harbiye Vekaleti'nin kaldırılmasının 100. yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Yücel'in açıklaması şöyle:

"3 MART'TA MECLİS'TE KABUL EDİLEN 3 YASANIN HER BİRİ DEVRİM NİTELİĞİNDEDİR. HER BİRİ, HALKIN BEYİNLERİNİ BAĞLAYAN ZİNCİRLERİN KIRILIP ATILMASIDIR"

"3 Mart 1924'te üç önemli yasa Meclis'te kabul edildi. Bunlar Hilafetin kaldırılması, Şeriye ve Evkaf Vekaleti ile Harbiye Vekaleti'nin kaldırılması ve Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesinin 100'üncü yıl dönümüdür. Her biri devrim niteliğindedir. Her biri, halkın beyinlerini bağlayan zincirlerin kırılıp atılmasıdır. Cumhuriyete, aydınlanmaya, çağdaşlaşmaya karşı çıkan gerici zihniyet, 94 yıl önce Menemen'de Cumhuriyetimizin öğretmeni Teğmen Kubilay'ı şehit etti. İzmir'de çocukları gerici isyanın liderlerinden olan ve öğretmen asteğmen Kubilay'ın şehit edilmesine yol açan birisinin mezarına götürdüler. Okul yönetimi ve il, ilçe milli eğitim müdürlüğü açıkça suç işlemiş ve Anayasa'ya karşı gelmişlerdir. Bu sözde müdür ve yetkililer günümüzün Derviş Memedleri ve Atatürk devrimleri karşıtlarıdır. Tam da Hilafetin kaldırılışıyla aynı günlere denk getirilen bu karanlık ziyaretin manası ve amacı bellidir. İzmir'de yaşananlar gerici bir ayaklanmadır.

"CHP, LAİKLİĞİ HEDEF ALAN CUMHURİYETE BAŞKALDIRI NİTELİĞİNDEKİ UYGULAMALARA ŞİDDETLE KARŞI ÇIKACAKTIR"

Bugün aynı zihniyeti temsil eden bir avuç gerici, Mustafa Kemal Atatürk'e, onun devrimlerine ve ilkelerine saldırıyor. Tarikat ve cemaatlerle yol yürüyenler, ülkenin her köşesine çağ dışı fikirlerini empoze etmeye çalışıyor. Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunu işgal eden zat da buna öncülük ediyor. Cumhuriyet karşıtlarının türbeleri dershaneye dönüştürülüyor, tazecik beyinler karanlık düşüncelerle zehirlenmeye çalışılıyor. Atatürk devrimlerinin ve cumhuriyet kazanımlarını savunucusu ve mirasçısı olan CHP laikliği hedef alan, cumhuriyete başkaldırı niteliğindeki bu uygulamalara şiddetle karşı çıkacaktır. Devrim şehidimiz Kubilay ve arkadaşlarının mirasçısı Menemenliler de bu karanlık zihniyete gereken dersi verecektir."

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanlığı, Deniz Yücel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Sözcüsü Deniz Yücel: Atatürk devrimlerine saldıranlara karşı çıkacağız - Son Dakika

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