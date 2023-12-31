CHP, Süper Kupa maçının Suudi Arabistan\'da oynanmasına karşı çıktı

CHP, Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanmasına başından bu yana karşı çıktığını belirten bir bildiri yayınladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve 3 grup başkanvekilinin imzasını taşıyan bildiride, "Bugün de final maçını Suudi Arabistan'a götürenlerle birlikte bir bildiri açıklamayı doğru bulmuyoruz. Atatürk'e ve milli değerlerimize yapılan saygısızlıklara sebep olan pazarlıkların tarafı olanlarla aynı bildirilere imza atmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi sorumluları aklayacak işlerin içinde olmayacak kendi özgün tavrını ve tepkisini göstermeye devam edecektir… Bu saygısızlık İstiklal Marşımızı, Ay-Yıldızlı Bayrağımızı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk'ü hedef alıyordu. Ancak sporcularımız ve kulüplerimiz, Cumhuriyet'in 100. yılında böyle bir saygısızlığa taviz vermediler. Hem sporcularımızı hem de kulüplerimizi yürekten kutluyoruz. Bunun yanında Ay-Yıldızlı Bayrağımıza, Büyük Atatürk'e ve İstiklal Marşımıza tahammül gösteremeyen, sorunlar çıkartan Suudi Arabistan yönetimi ve makamlarını esefle kınıyoruz" denildi.

Türkiye futbol yönetimi ve siyasi iradenin tercihi ile itirazlara rağmen Süper Kupa şampiyonluk maçının Riyad'da oynanması kararı alınmıştı. Ancak Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimi ve takım oyuncularının Atatürk fotoğraflı formalarla maça çıkma kararı Suudi Arabistan yönetimi tarafından reddedilmesi yurtta büyük infial yarattı ve bunun sonucunda takımlar maçtan çekilerek yurda döndü.

CHP TBMM yönetimi de bugün bir bildiri yayınlayarak bu süreçte sorumluluğu bulunan hükümet ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimini kınadı. CHP Genel Başkanı Özel ve Grup Başkanvekilleri Burcu Köksal, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın imzasını taşıyan bildiri şöyle:

"Fenerbahçe ve Galatasaray, Cumhuriyet'in ilanından önce kurulmuş iki güzide kulübümüzdür. Bu kulüplerimizin Cumhuriyetin 100. yılında oynayacağı Süper Kupa finalinin Türkiye'de oynanması gerekirdi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak böylesine önemli bir karşılaşmanın Atatürk'e husumet duyan bir ülkeye götürülmesini doğru bulmadık ve başından beri bu yanlışa itiraz ettik. Bugün de final maçını Suudi Arabistan'a götürenlerle birlikte bir bildiri açıklamayı doğru bulmuyoruz. Atatürk'e ve milli değerlerimize yapılan saygısızlıklara sebep olan pazarlıkların tarafı olanlarla aynı bildirilere imza atmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi sorumluları aklayacak işlerin içinde olmayacak kendi özgün tavrını ve tepkisini göstermeye devam edecektir. Aşağıda paylaştığımız bildirimizi kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

Basına ve Kamuoyuna,

29 Aralık 2023 günü Türk spor ve diplomasi tarihinin en acı olaylarından birini yaşadık.

Cumhuriyetimizin 100. yılında Süper Kupa finali Suudi Arabistan makamlarının saygısız tutumları nedeniyle oynanamadı. Bu saygısızlık İstiklal Marşımızı, Ay-Yıldızlı Bayrağımızı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk'ü hedef alıyordu. Ancak sporcularımız ve kulüplerimiz, Cumhuriyet'in 100. yılında böyle bir saygısızlığa taviz vermediler. Hem sporcularımızı hem de kulüplerimizi yürekten kutluyoruz. Bunun yanında Ay-Yıldızlı Bayrağımıza, Büyük Atatürk'e ve İstiklal Marşımıza tahammül gösteremeyen, sorunlar çıkartan Suudi Arabistan yönetimi ve makamlarını esefle kınıyoruz.

Süper Kupa finalinin Riyad'da oynanması kararının alınmasından itibaren CHP olarak bu kararın yanlış olduğunu defalarca belirttik ve bu karardan dönülmesini talep ettik. Bu talebimiz Cumhuriyetimizin 100. yılının kutlandığı bir ortamda böylesine önemli bir spor müsabakasının Türkiye'de bir şehirde oynanması düşüncesine dayanıyordu. Ancak iktidar tarafından bu tercih edilmedi ve birtakım finansal imkanlar uğruna böyle bir karar alındı.

Suudi Arabistan konusunda iktidarın ilkesiz tutumunun ne yazık ki bu ilk örneği değildi. İstanbul'da vahşi bir şekilde katledilen Cemal Kaşıkçı dosyasının Suudi makamlarına devredilmesi, bu olayların içinde adı geçen Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin Türkiye'de en üst düzeyde ağırlanması, şerefine sazlı-sözlü yemekler tertip edilmesi, uçağın kapısında karşılanıp – kapasına kadar uğurlanması, 90 yaşında Suudi Kral öldüğünde yas ilan edilip 12 Mehmetçiğimiz şehit olduğunda yas ilan edilmemesi iktidarın bu konudaki ilkesiz tutumunu gösteriyordu.

Bilinmesi gerekir ki Büyük Atatürk, İstiklal Marşımız ve Ay-Yıldızlı Bayrağımız Türkiye'de ya da dünyanın hiçbir yerinde bir siyasal simge değildir. Böyle bir değerlendirilme kabul edilemez. Biz nasıl ki başka ülkelerin tarihine ve kültürüne saygı gösteriyorsak ulusumuzu birleştiren büyük kurucumuz Atatürk'ün, Ay-Yıldızlı Bayrağımızın ve İstiklal Marşımızın da aynı saygıyı görmesini bekleriz.

Bütün bunların ötesinde Büyük Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim" özdeyişini de hatırlatarak sporcularımızın ve kulüplerimizin bu ahlaklı tutumunu takdir ettiğimizi belirtmek istiyoruz. Ancak ülkemizin en temel değerlerini bir tartışma ve pazarlık konusu yapan yöneticilerin ve iktidar mensuplarının ise bu ahlak anlayışından nasibini almadığını üzülerek görmüş bulunuyoruz.

Cumhuriyetimizin 100. yılında kirli pazarlıklarla milletimizin tertemiz alnına kara bir leke çalınmaya çalışılmıştır. Ancak milletimiz el birliği ile bu oyunu boşa çıkartmış, Atasına ve Bayrağına sonuna kadar sahip çıktığını göstermiştir.

Milletimizin gerçeklerin farkında olduğunu ve bu olayın sorumlularını çok iyi bildiğini gözlemliyoruz. Erdoğan iktidarı döneminde yapanın yanına kar kalır düşüncesi hakimdir. Ancak emin olunuz ki Türkiye'nin yarınlarında bu saygısızlıkları yapanların, bu kirli pazarlıkta olanların yaptıkları yanlarına kar kalmayacaktır."