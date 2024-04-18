CHP'de 2010 yılından bu yana TBMM Grup Müdürlüğü yapan Levent Bayraktar, 59 yaşında hayatını kaybetti. Bayraktar'ın cenazesi yarın Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. CHP'li yöneticiler ve milletvekilleri baş sağlığı mesajları yayımladı.
Bir süredir rahatsızlığı bulunan CHP TBMM Grup Müdürü Levent Bayraktar, hayatını kaybetti. Levent Bayraktar'ın cenazesi yarın Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.
CHP'li yöneticiler ve milletvekilleri sosyal medya hesaplarından baş sağlığı mesajları yayımladı.
LEVENT BAYRAKTAR
Levent Bayraktar 1965 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlayan Bayraktar, Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde (TODAİE) yüksek lisans eğitimi de aldı. İçişleri Bakanlığı'nda Araştırma ve Planlama Koordinasyon (APK) uzman yardımcısı olarak göreve başlayan Bayraktar, aynı kurumda uzun yıllar APK uzmanı olarak da çalıştı. Levent Bayraktar; 2002 yılında Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grubu'nda Grup Danışmanı olarak görev yapmaya başladı. Bayraktar, 2010 yılından bugüne kadar da Cumhuriyet Halk Partisi Grubu'nda Grup Müdürü olarak görevini sürdürüyordu. Levent Bayraktar evli ve bir çocuk babasıydı.
Son Dakika › Güncel › CHP TBMM Grup Müdürü Levent Bayraktar'ın Vefatı - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki DİSK heyetini CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Kabulde, Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de bulundu.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), son zamanlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık olaylarına dikkat çekti. Vatandaşlar, bedava su arıtma cihazı vaadiyle aranarak dolandırılmaya çalışılıyor.
Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, 31 Mart seçimlerinde Mahalli İdareler seçimlerinde İl Genel Meclis üyesi seçilen üyeleri tebrik ederek, hizmet etmeyi temenni etti.
Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar başkanlığında gerçekleştirilen 'Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda, mahalli idareler seçimleri, bayram tedbirleri, trafik denetimleri ve aranan şahıslar üzerine bilgiler paylaşıldı. Vali Taşolar, Çankırı'da suçluların ve sokak kabadayılarının gezmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Ayrıca, Ramazan Bayramı tatili süresince alınan önlemlerle ölümlü kazaların yaşanmadığı ifade edildi. Telefon dolandırıcılığı ve aile içi şiddet konularında da farkındalığın arttırılması gerektiği vurgulandı.
İngiliz yazar William Shakespeare'in Romeo ve Juliet oyunu, Türk ve Yunan sanatçıların ortak çalışmasıyla iki ülkede izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Devlet Tiyatroları ile Yunanistan Pire Şehir Tiyatrosunun ortak yapımı olan oyun, Ankara Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde sahnelenecek. Oyunun provaları tamamlanırken, yönetmen Lefteris Yovanidis, iki ülke sanatçılarının işbirliği yapmasının önemini vurgulayarak, nefret yerine sevgiyle kazanabileceğimizi belirtti. Oyun, Ankara, İstanbul ve Atina'da sahnelenecek.
Isparta'da bir ilkokul öğretmeni, boğazına şeker kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası yaparak kurtardı. Öğretmen, aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde hızlı ve doğru müdahalede bulunarak öğrencinin hayatını kurtardı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen ilk yardım eğitimi sayesinde Isparta'da binlerce öğretmen bu konuda eğitim almış oldu.
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, personel servisleri, motosiklet sürücüleri ve okul servislerine yönelik yapılan kontrollerde toplamda 144 bin 31 TL idari para cezası kesildi. Denetimler sonucunda 9 personel servisine 102 bin 681 TL, dur ihtarına uymayan 2 araca 4 bin 392 TL, 11 motosiklet sürücüsüne 33 bin 823 TL ve 1 okul servisi sürücüsüne takograf kullanmamaktan 3 bin 135 TL idari para cezası uygulandı.
Adıyaman'ın 3. Çevre Yolu'nda direksiyon eğitimi alan sürücü adayı Gülsüm D'nin kullandığı otomobille, Berkay B. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Berkay B. ağır yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?