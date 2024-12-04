CHP: Türkiye'de Eğitim Sorunları Zaten Ciddi Boyutlarda

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Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Ozan URAL

(İSTANBUL) CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Yerel Yönetimler ve Eğitim Çalıştayı'nda, "Okullaşma oranlarının bu halde olmasıyla birlikte öğrencilerimizin önemli bir kısmı okulları terk ediyorlar. Çocuk işçilik oranları artıyor. Türkiye'deki 5 öğrenciden biri okuduğunu anlama, basit matematik işlemleri yapma ve bilimsel süreçleri izleme becerisinde maalesef en alt düzeyde bulunuyor" dedi.

CHP, İstanbul Planlama Ajansı'nda bugün "Yerel Yönetimler ve Eğitim Çalıştayı" düzenledi. Eğitimde yaşanan sorunların tespiti ve bu sorunların çözümünde yerel yönetimlerin rolü ve işlevi, akademi ve yerel yönetim ilişkisi, erken çocukluk eğitimi çalışmaları, temel ve orta eğitime destek çalışmaları, üniversite öğrencilerine destek çalışmaları ve hayat boyu öğrenme üzerine konuşulması için yapılan çalıştaya çok sayıda belediye başkanı katıldı. Çalıştayın açılış konuşmalarını CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ve Suat Özçağdaş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı.

"Kendini Finlandiya Milli Eğitim Bakanı zanneden bir bakanımız var"

Özçağdaş, "İktidarın bize anlattığı bir hikaye var. 'Dünya bizi kıskanıyor. Dünya liderimizin başarılarını bir şekilde çekemiyorlar' diye. Türkiye'de hane halkının ortalama harcaması yüzde 19'lar seviyesinde. OECD ortalaması yüzde 5. Devletin eğitim harcamaları 2015'te yüzde 80 iken şu anda yüzde 77'ye düşmüş durumda. Bu, OECD ortalamasına baktığınızda yüzde 99. Yani 100 liranın 93 lirasını devlet harcıyor. Kendini Finlandiya Milli Eğitim Bakanı zanneden bir bakanımız var. Sürekli Finlandiya'dan örnek veriyor. Diyor ki, 'Akşamları kitap okuyun, televizyon izlemeyin, cep telefonunuzla oynamayın'. Ben çok katılıyorum kendisine. Peki Finlandiya'da durum ne? Hane halkının ilköğretimdeki harcamaları Türkiye'de yüzde 19, OECD'de yüzde 5, Finlandiya'da 0. Ortaöğretimde yine 0. Bizde yüzde 18. Demek ki meseleler sadece bir perspektiften açıklanamıyor. Bunların bir arka planı var. Peki okullaşma oranlarında durum ne? Okullaşma oranına baktığınız zaman Türkiye'nin ilkokulda yüzde 95, ortaokulda 91, ortaöğretimde 87 olduğunu görüyoruz" ifadesini kullandı. Özçağdaş, şunları kaydetti:

"Türkiye'de çocuklar neredeyse bir okul yılı geride"

"Bunların 6 yıl önceye göre daha geri olduğunu bir kenara not etmek isterim ama daha enteresan bir rakam paylaşmak istiyorum size. Türkiye'de yabancı uyrukluların ilkokul okullaşma oranı yüzde 97, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olan çocuklar yüzde 95. Ortaokullarda yabancı uyruklularınki yüzde 95, Türkiye Cumhuriyeti nüfusuna kayıtlı çocuklarımızın yüzde 91. Dolayısıyla iktidarın neyle ve nelerle uğraştığını, enerjisini nerelerde harcadığını görüyoruz. Tabii bunlar eğitimin istatistikleri. Bunların sonuçları var. Türkiye, Pisa araştırmasına göre 2002 ile karşılaştığında fende de okuma alanında da matematikte de daha geride. Okullaşma oranlarının bu halde olmasıyla birlikte öğrencilerimizin önemli bir kısmı okulları terk ediyorlar. Çocuk işçilik oranları artıyor. Türkiye'deki 5 öğrenciden biri okuduğunu anlama, basit matematik işlemleri yapma ve bilimsel süreçleri izleme becerisinde maalesef en alt düzeyde bulunuyor. OECD'ye göre fen bilimlerinde 9, matematikte 19, okumada 20 puanlık bir fark var. Neredeyse bir okul yılı geride Türkiye'de çocuklar. Bunlar eğitimin niteliğiyle, istatistikleriyle ilgili konular."