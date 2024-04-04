CHP\'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl mazbatasını aldı

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Yerel seçimlerde en yakın rakibi AK Parti adayı Şadi Yazıcı'ya yüzde 12'ye yakın oy farkı atmasına rağmen mazbatasının geciktirilmesi tepkilere yol açan CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl saat 16:45 sıralarında mazbatasını aldı.

"HADDİMİZİ BİLEREK, SADECE İŞİMİZİ YAPARAK ÇOK GÜZEL BİR BEŞ YIL GEÇİRECEĞİZ"

CHP Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl mazbatasını aldıktan sonra "Bu elbette gecikmiş bir mazbata oldu ama mazbatayı almış olmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz. Tuzlalılara yakışan bir belediyecilik anlayışıyla adil, hakkaniyetli, haddimizi bilerek, sadece işimizi yaparak, belediyecilik hizmetini yaparak çok güzel bir beş yıl geçireceğiz. Tuzlalıların verdiği bu yetkiyi, teveccühü çok doğru kullanacağız. Çok sıkı çalışacağız. Onlar da bizimle gurur duyacaklar inşallah." dedi.

Eren Ali Bingöl

TUZLA SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart'taki yerel seçimlerde İstanbul Tuzla'da CHP adayı Eren Ali Bingöl, oyların yüzde 50,92'sini alarak sandıktan zaferle çıkmıştı. AK Parti'nin adayı ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ise yüzde 39,07 oy almıştı.