CHP Üyesine Silahlı Saldırı Davasının İlk Duruşması Gerçekleşti - Son Dakika
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CHP Üyesine Silahlı Saldırı Davasının İlk Duruşması Gerçekleşti

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Kayseri Pınarbaşı'nda CHP üyesi Şerafettin Bahadır'a silahlı saldırıda bulunan eski Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu'nun yakınları hakkında açılan davanın ilk duruşması Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

30.10.2024 14:53  Güncelleme: 15:03
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(ANKARA) - Yerel seçimi CHP'nin kazandığı Kayseri Pınarbaşı'nda, CHP üyesi Şerafettin Bahadır'a silahla saldıran eski Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu'nun yakınları hakkında açılan davanın ilk duruşması, Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü. CHP heyetinin de takip ettiği duruşmada sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma sonrası açıklama yapan CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Kayseri'de, Pınarbaşı'nda mafyacılık oynayan şehir eşkıyalarına pabuç bırakmayacağımızı buradan bir kez daha ifade ediyorum" dedi.

31 Mart seçimlerinde Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçim iptal edilmiş ve 2 Haziran'da yapılan seçimde CHP yine kazanmıştı. Bu olaydan günler sonra CHP Parti Üyesi Şerafettin Bahadır, 21 Haziran günü seçimi kaybeden eski Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlunun kardeşi Ejder Uzunluoğlu ve yeğeni Mehmet Uzunluğu'nun saldırısına uğradı. Kızının gözü önünde darp edilerek silahla vurulan Bahadır, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Saldırganlar Ejder ve Mehmet Uzunluoğlu ise gözaltına alındı.

Bahadır'ın uğradığı saldırıya ilişkin davanın ilk duruşması, Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel,Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Aydın Milletvekili Evrim Karakoz'den oluşan CHP heyeti de duruşmayı takip etti. Duruşma, sanıktlar Ejder ve Mehmet Uzunluoğlu'nun tutukluluk hallerine karar verilerek 16 Ocak 2025 tarihine ertelendi.

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan CHP Sözcüsü Deniz Yücel, şunları söyledi:

"O gün 2 şehir eşkıyası tarafından Pınarbaşı seçim sonuçlarını kaybetmeyi kabullenemeyen, tahammül edemeyen, sandıktan çıkan sonuca kabul gösteremeyen kişiler tarafından Belediye Meclis üyemiz alçakça bir saldırıya uğradı. Bu olayı gerçekleştirenler, belediye başkanlığını kaybeden, seçimi kazanamayan eski belediye başkanının kardeşi ve yeğeniydi. Biz bu alçakça saldırıyı bir kez daha buradan kınıyoruz ve lanetliyoruz. Bu olay basit bir adli olay değil.

Pınarbaşı'nda yapılan 31 Mart seçiminde CHP'nin adayı Sayın Deniz Yağan belediye başkanı seçildi. Ardından görüntülerden hatırlayacağınız üzere bir milletvekilinin seçim kurulunu basması, ilçe seçim kurulu hakimine sinkaflı küfürlerle saldırmaya çalışması sonucunda yaşananlar olaylar sonrasında Pınarbaşı'nda yapılan seçim iptal edildi. 2 Haziran tarihinde tekrarlanan seçimde yine Cumhuriyet Halk Partisi adayı Sayın Deniz Yağan kazanmıştır. Bu ikinci seçimden kısa bir süre sonra Belediye Meclis üyemiz Şerafettin Bey alçakça saldırıya  uğradı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak hukuki sürecin takipçisiyiz. Kayseri'de, Pınarbaşı'nda mafyacılık oynayan şehir eşkıyalarına pabuç bırakmayacağımızı buradan bir kez daha ifade ediyorum.

Bizim sakinliğimizi, nezaketimizi kimse zafiyet olarak algılamasın, zannetmesin. Biz sürecin sonuna kadar takipçisiyiz. Bu olayı gerçekleştirenler ve arkasındaki kişiler, azmettiriciler en ağır şekilde cezalandırılıncaya kadar CHP bu işin peşini bırakmayacaktır."

CHP Üyesine Silahlı Saldırı Davasının İlk Duruşması Gerçekleşti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Üyesine Silahlı Saldırı Davasının İlk Duruşması Gerçekleşti - Son Dakika

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