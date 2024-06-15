CHP ve AK Parti Edirne İl Başkanlarından Kurban Bayramı Mesajları

Güncel

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Yazgan, bayramların birleştirdiğini, küskünlükleri giderdiğini, paylaşma ve dayanışmayı arttırdığını ifade etti.

Ekonomik yönden olumsuzlukların yaşandığı çevrelerde bayramın gerçek manasında kutlanamadığını ileri süren Yazgan, herkesin mutlu bir bayram geçirmesini temenni etti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'dan bayram mesajı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İba, mesajında Kurban Bayramı'nın Türk milletine ve İslam Alemine sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberlik içerisinde, hoşgörü ve sevgiyle kutlanmasının önemine vurgu yapan İba, şunları kaydetti:

"Bayramlarımız, dayanışma ve paylaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği, kardeşlik duygularının pekiştiği özel günlerdir. Bu mübarek günlerde, kırgınlıkları ve dargınlıkları bir kenara bırakarak, birlik ve beraberlik içinde olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kurban Bayramı, fedakarlık ve dayanışma ruhunun en güçlü şekilde yaşandığı bir bayramdır.

Bu özel günlerde, ihtiyaç sahipleriyle yardımlaşarak, komşularımızla ve sevdiklerimizle paylaşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşayalım. Bu vesileyle, tüm Edirne'mizin, ülkemizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Hep birlikte nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle, Kurban Bayramı'nız mübarek olsun."

"Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir bayram dilerim"

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Irmak, mesajında Kurban Bayramı'nın Müslüman toplumunun birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yücelten önemli bir bayram olduğunu belirtti.

Kurban bayramında paylaşmanın önemine vurgu yapan Irmak, mesajında şunları kaydetti:

"Bu mübarek günlerde, bereketin ve sevginin eksik olmadığı bir bayram geçirmemizi temenni ediyorum. Kurban ibadeti, fedakarlık ve paylaşımın önemini bize hatırlatırken, bu özel günler kardeşlik bağlarımızı güçlendirmemize vesile olmalıdır. Kurban kesenlerin paylaşmanın önemini bir kez daha hatırlaması ve ihtiyaç sahiplerini gözetmesi dileğiyle, herkese sağlık ve mutluluk dolu bir bayram dilerim."