CHP ve Cumhur İttifakı Edirne\'de Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Lalapaşa ilçesinde seçim bürosu açılışına katıldı.
Yazgan, yaptığı konuşmada CHP Lalapaşa Belediye Başkan Adayı Zafer Sezgin Geldi ve meclis üyesi adaylarına başarı diledi.
İba saha çalışmalarını sürdürdü
Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, ziyaretlerine devam ediyor.
AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, Hamzabeyli Gümrük Kapısı Müdürü Salim Bayram, GTİ Hamzabeyli İşletme Müdürü Borakan Gökalp ve gümrük kapısında görevli memurlar ve gümrük çalışanlarını ziyaret etti.
Edirne Organize Sanayi Bölgesinde fabrika ziyaretlerinde bulunan İba, işçilerle sohbet edip kadın çalışanların Kadınlar Günü'nü kutladı.
İba, mahalle ziyaretleri kapsamında Çavuşbey Mahallesi sakinleriyle de bir araya geldi.
Davul, zurna ve meşaleler eşliğinde karşılanan İba'ya mahalle sakinleri, "Edirne'nin Belgin Ablası Çavuşbey Mahallemize Hoş Geldiniz, Çavuşbey seçimini yaptı Belgin İba Başkan" pankartıyla destek verdi.
Destekleri için mahalle sakinlerine teşekkür eden İba, "Destekleri için, bu coşku ve güven için her bir hemşerime yürekten teşekkür ediyorum. Birlikte çok güzeliz. Edirne'yi birlikte güzelleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
İba, Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde de ev ziyareti gerçekleştirdi.
CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Akın seçim çalışmasına devam ediyor
CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın, seçim çalışmalarını sürdürüyor.
CHP Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akın, sivil toplum kuruluşu ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.
Projelerini anlatan Akın, talep ve görüşleri dinledi.
Akın, Edirnespor antrenmanına da katılarak futbolculara başarı diledi.
İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Sedefçi
İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Sedefçi, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği ve Edirne Otogarı'nda ziyaretlerde bulundu.
Sorun ve talepleri dinleyen Sedefçi, projelerini anlattı.
MHP İpsala seçim bürosu açıldı
MHP İpsala seçim bürosu düzenlenen törenle açıldı.
İlçe meydanında düzenlenen programda Ahmet Şafak konser verdi, ardından belediye meclis üyelerinin tanıtımı yapıldı.
İl Başkanı Emre Tokluoğlu, burada yaptığı konuşmada, MHP'li belediyelerin hizmet üreten belediyeler olduğunu belirterek, "Becerisinden kabiliyetinden endişe etmediğimiz bir belediye başkan adayımız var. Var gücümüzle, canla, başla çalışmaya hazırız. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
MHP İpsala Belediye Başkan Adayı Aybike Şimşek de partisinin üretken belediyecilik anlayışıyla göreve talip olduğunu, milli ve manevi değerleri koruyarak Türkiye'ye rol model olacak bir yönetim şeklini ortaya koyacaklarını ifade etti.
Daha sonra seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi.
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Sinop Valisi Mustafa Özarslan, beraberindeki heyetle birlikte Durağan ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Özarslan, Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere melodika hediye etti ve okul idarecileriyle görüştü. Ayrıca esnaf odaları temsilcileriyle bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Şehit Jandarma Er Niyazi Uğur'un ailesini ziyaret eden Özarslan, ilçede yaşayan bazı vatandaşları da evlerinde ziyaret etti.
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Pervari ilçesinde 4 yıldır öğretmenlik yapan Cennet öğretmen ve öğrencilerini kabul etti. Kızılkaya, öğretmenin dezavantajlı öğrenciler için yaptığı çalışmaları takdir ederek, öğretmen ve öğrencilere kitap hediye etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla bu yılın ilk iki ayında işe yerleştirilenlerin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak, yaklaşık 208 bini bulduğunu bildirdi. Bakan Işıkhan, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaretinde, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne kadar milletin umudu olduğunu ve bundan sonra da olmaya devam edeceğini söyledi.
Trabzon'da görevli 261 polis, Türk Kızılay'ının mobil kan bağışı aracında kan bağışında bulundu. İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi işbirliğiyle başlatılan kampanyaya destek olduklarını belirtti. Kampanyaya destek veren personele teşekkür eden Esertürk, hedeflenen sayıya ulaşıldığını söyledi. Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi ise kan bağışının önemine dikkat çekerek, Emniyet Teşkilatı mensuplarına teşekkür etti.
Şırnak Belediye Başkanı ve AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka, bir otelin konferans salonunda düzenlenen programda, 5 yılda gerçekleşen ve seçildiği takdirde 5 yıl içerisinde yapılacak projeleri anlattı. Yarka, Şırnak'ta 5 yıl içerisinde 121 projeyi hayata geçirerek vatandaşların hizmetine sunduklarını belirtti ve seçmenlerden destek istedi.
Amasya'da, il emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bir ihbar sonucunda bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüsteki yolculardan biri olan B.D'nin üzerinde, 6 parça halinde toplamda 3 kilogram külçe altın bulundu. Şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde belediyenin kadın personeline idari izin verileceğini açıkladı. Gürkan, kadınların kentin güzelleşmesine katkı sağladığını ve kadınlara pozitif ayrımcılık uyguladıklarını belirtti. Ayrıca, diğer siyasi parti temsilcileri de kadınların önemine vurgu yaparak Kadınlar Günü'nü kutladılar.
Sivas'ta 1-7 Mart Deprem Haftası münasebetiyle gerçekleştirilen tatbikatta deprem anında kurtarma çalışmaları, yangın önlemleri ve emniyet tedbirleri ele alındı.
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