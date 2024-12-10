CHP: Yeni Kanunlar Anayasa Mahkemesi'ne Taşınıyor

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(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "28. dönem başladığından bu yana 39 kanunu ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesini Anayasa Mahkemesi'ne taşımışız. Sadece bu yeni yasama döneminde yarın yeni öğretmenler kanunu başta olmak üzere çıkartılan 8 kanunun tamamını Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz. Arkadaşlar eskiden 'bu CHP Anayasa Mahkemesi önünde yatıyor' derlerdi. Siz kanuna, yasaya uygun olmayan düzenlemeleri birbiri ardına yaparsanız biz maalesef mevcut milletvekilliği görevimize bir de Anayasa Mahkemesi dilekçesi hazırlama görevini eklemek zorunda kalıyoruz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda; TBMM, Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri görüşülüyor.

"Meclis'in bu yasama kalitesini düzeltmesi lazım"

CHP grubu adına konuşan Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, iktidarın torba kanun tekliflerine tepki gösterdi. Günaydın şunları söyledi:

"TBMM, torba kanunlar üzerinden bir usul geliştirdi. Profesyonel hukukçuların bile kanun metinlerini işleyemediği, takip edemediği bir düzeni ısrarla sürdürüyoruz. Her eleştirimizde AKP grubu 'bu sefer son' diyor ama karşımıza bir başka torba kanun teklifi çıkıyor. 1 Haziran 2023'ten bu yana yani 28. dönem başladığından bu yana 39 kanunu ve cumhurbaşkanlığı kararnamesini Anayasa Mahkemesi'ne taşımışız. Sadece bu yeni yasama döneminde yarın yeni öğretmenler kanunu başta olmak üzere çıkartılan 8 kanunun tamamını Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz. Arkadaşlar eskiden 'bu CHP Anayasa Mahkemesi önünde yatıyor' derlerdi. Siz kanuna, yasaya uygun olmayan düzenlemeleri birbiri ardına yaparsanız biz maalesef mevcut milletvekilliği görevimize bir de Anayasa Mahkemesi dilekçesi hazırlama görevini eklemek zorunda kalıyoruz. Anayasa Mahkemesi 1 Nolu Cumhurbaşkanı kararnamesini lime lime edip önünüze bıraktı üstelik 'altı yıl evvel çıkmış, bunun bütün hükümleri hukuksuzdur' dedi. Ben soruyorum; bu yakışıyor mu bu memlekete? Meclis'in bu yasama kalitesini düzeltmesi lazım.

"Adalet Bakanlığı ve mahkemelere güven yüzde 1,4"

Anayasa Mahkemesi önüne gelen konularda toplumun hassasiyetini oluşturan kanunlara öncelik vermesi lazım. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar her ne hikmetse altı ay sonra Resmi Gazete'de yayınlanıyor dolayısıyla iş işten geçmiş oluyor. Anayasa Mahkemesi'nin önüne gelen dosyaları önem sırasına göre ele almasını ve değerlendirip karar vermesini diliyoruz.

Adalet Bakanlığı ile ilgili de söyleyecek çok söz var. Kurumlara güvenle ilgili bir liste var buna göre Diyanet'e güven yüzde 2'ye düşmüş, Adalet Bakanlığı ve mahkemelere güven yüzde 1,4. Türkiye'de daha güvenilir olmayan bir kurum sayın derseniz vatandaş sayamıyor. Bu vatandaşın eğer eğitim düzeyi artarsa Adalet Bakanlığı'na güveni düşüyor ve ne kadar gençleşirse bu güven düşüyor."

AK Parti sıralarından kendisine yönelik tepkilere Günaydın, "Burada milletvekilinin garip bir şekilde bağırması mı yoksa buradan bir ders çıkartması mı gerekiyor? Bu memlekette size oy verenler de dahil olmak üzere vatandaşlar mahkemelere güven duymuyor bu adam bunu sorun etmek yerine benim sözümü kesmeye gayret ediyor" dedi.

Gökhan Günaydın, yarın (11 Aralık Çarşamba) Anayasa Mahkemesi'ne "Öğretmenlik Meslek Kanunu" hakkında yürürlüğü durdurma ve iptali istemiyle saat 11.00'da başvuru yapacak.

" Suriye'de sanki şu an bir devlet var, hukuk varmış gibi"

DEM Parti milletvekilleri sıralarına 'hasta tutsaklara özgürlük', 'siyasi yargılamalara son verin' yazılı pankartlar koydu. DEM Parti Grup Başknavekili Sezai Temelli ise şunları söyledi:

"İki önemli bakanlığın aynı günde görüşülüyor olması çok ciddi bir sorun. Birikmiş çok devasa sorunlar var. Geri gönderme merkezlerinde yaşanan sorun çok ciddi bir sorun. Cezaevlerinden tahliye olunup neden geri gönderme merkezlerine getiriliyor? Aileleri burada neden ailelerinin yanına gitmiyorlar ya da bu insanlar başka bir ülkeye gitmek istemlerine rağmen neden ısrarla Suriye'ye teslim ediliyor? Suriye'de hangi mahattaplığınız var da gönderiliyor? Suriye'de sanki şu an bir devlet var, hukuk varmış gibi bu insanları göndererek neden işkence görmelerine mahal veriyorsunuz?"