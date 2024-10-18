CHP, Yenidoğan Çetesi İçin Heyet Görevlendirdi

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Yenidoğan Çetesi' olarak adlandırılan ve bebeklerin ölümlerine neden olan olaylar zincirine ilişkin heyet görevlendirdi. Heyette CHP Genel Başkan Yardımcıları ile milletvekilleri bulunuyor.

CHP Lideri Özel X hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gündemindeki 'Yenidoğan Çetesi' için heyet görevlendirdiğini duyurdu. Heyette CHP Genel Başkan Yardımcıları Zeliha Aksaz Şahbaz ve Gamze Taşcıer ile milletvekilleri Aylin Yaman, Kayıhan Pala, Gamze Akkuş İlgezdi, Turan Taşkın Özer, Murat Çan ve Ali Karaoba yer alıyor.

Özel'in paylaşımı şu şekilde:

"Yenidoğan bebek ölümlerine ilişkin yaşanan vahim olayları incelemek ve araştırmak amacıyla Genel Başkan Yardımcılarımız Zeliha Aksaz Şahbaz ve Gamze Taşcıer ile milletvekillerimiz Aylin Yaman, Kayıhan Pala, Gamze Akkuş İlgezdi, Turan Taşkın Özer, Murat Çan ve Ali Karaoba'dan oluşan bir heyet görevlendirildi. Heyetimiz çalışmalarına derhal başlamıştır."