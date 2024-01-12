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CHP, Yüksek Yargıdaki Darbe Girişimine Karşı Miting Düzenleyecek - Son Dakika
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CHP, Yüksek Yargıdaki Darbe Girişimine Karşı Miting Düzenleyecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin cezaevindeki TİP Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ikinci hak ihlali kararına uymaması üzerine miting yapılması kararı aldıklarını duyurdu. Binici, mitingin anayasaya, adalet arayan halka ve ülkenin geleceğine sahip çıkmak amacıyla düzenleneceğini belirtti ve tüm yurttaşları Tandoğan Meydanı'na davet etti.

CHP, Yüksek Yargıdaki Darbe Girişimine Karşı Miting Düzenleyecek
12.01.2024 - 12:22,  Güncelleme: 12:22
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, "Yüksek yargıdaki bu darbe girişimi artık sadece Can Atalay'a karşı değil; devletin gücünü aldığı temel alan olan anayasaya karşı, adalet arayan halka karşı yapılmıştır. Ülkemize, anayasamıza, geleceğimize sahip çıkmak, adaletsizliğe dur demek için tüm yurttaşlarımızı 14 Ocak Pazar günü saat 13.00'te Tandoğan Meydanı'na davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP Parti Meclisi, 4 Ocak'taki toplantısında; Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin cezaevindeki TİP Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ikinci hak ihlali kararına da uymaması üzerine miting yapılması kararı almıştı. CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici "Anayasa'ya sahip çıkıyoruz" sloganı ile düzenlenecek miting ile ilgili çağrı yaptı. Çiftci Binici şöyle konuştu:

"İktidarın yargıyı militanlaştırmasının sonucunda Hatay halkının iradesiyle seçilmiş milletvekili Can Atalay hala cezaevinde tutuluyor. Yüksek yargıdaki darbe girişimi artık sadece Atalay'a karşı değil; devletin gücünü aldığı temel olan anayasaya karşı, adalet arayışı içinde olan halka karşı yapılmıştır. Cumhur İttifakı, Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararlarıyla bir anayasasızlaştırma sürecini başlatmak, temel insan haklarını rafa kaldırmak istiyor. Biz bu darbe girişimine karşı adalete susamış milyonlar olarak sesimizi yükseltiyoruz. Ülkemize, anayasamıza, geleceğimize sahip çıkmak, adaletsizliğe dur demek için tüm yurttaşlarımızı 14 Ocak Pazar günü saat 13.00'te Tandoğan Meydanı'na davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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