CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı İstanbul'da Başladı - Son Dakika
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CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı İstanbul'da Başladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yurt dışı birliklerinde başlatılan örgütlenme seferberliği, İstanbul'da üç günlük bir çalıştaya dönüştü. CHP yöneticileri, belediye başkanları ve akademisyenlerin de katılacağı çalıştayda, yurt dışı birlik ve temsilciliklerinin yöneticileri bir araya gelecek.

20.06.2024 09:50
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(İSTANBUL) - Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yurt dışı birliklerinde başlatılan örgütlenme seferberliği, İstanbul'da üç günlük bir çalıştaya dönüştü. Onlarca ülkeden gelecek konfederasyon, birlik ve temsilcilik yöneticileri, İstanbul'da Genel Başkan Özgür Özel ile bir araya gelecek. CHP Yurt Dışı Örgütlerden Sorumlu Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tüm'ün öncülüğünde düzenlenen çalıştayı, CHP yöneticileri, CHP'li belediye başkanları ve birçok akademisyen de takip edecek.

31 Mart'taki yerel seçim sonuçlarının ardından CHP yöneticileri, Türkiye'dekine benzer bir örgütlenme seferberliğini yurt dışında da başlattı. Cumhuriyet Halk Partisi, önce CHP İsviçre Birliği'nin kongresini büyük bir etkinlikle gerçekleştirdi ve yeni yönetimini belirledi. İsviçre'nin ardından, Fransa'nın başkenti Paris'te dağılan birliği yeniden ayağa kaldıran CHP, burada yeni yöneticilerini belirleyerek hummalı bir çalışmaya başladı ve partinin lokalini Paris'te açtı. Almanya'da 16 birlik ve 4 temsilciliği bulunan CHP, bu 20 yapının birleşeceği ve birlikte hareket edeceği bir çatı örgütü de oluşturdu. CHP Almanya Birlikleri Federasyonu ismini alan bu çatı örgütünün ilk kongresi coşkulu bir etkinlikle Almanya'nın Köln kentinde düzenlendi. Son olarak, geçen ay CHP, eski Genel Başkan Bülent Ecevit'in Barış Harekatı'nı başlatarak kurulmasına öncülük ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, tarihinde ilk kez bir temsilcilik açarak, partinin tabelasını açarak örgütlenme çalışmalarına başladı.

"Yurt dışındaki seçmen artık seçeneksiz değil"

CHP'den önemli bir hamle daha geldi. CHP yönetimi, yurt dışı birlik ve temsilciliklerinin yöneticilerini İstanbul'a, üç gün sürecek bir çalıştaya çağırdı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılacağı belirtilen çalıştayın amacıyla ilgili konuşan CHP Yurt Dışı Örgütlerden Sorumlu Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tüm ise son seçimlerden birinci parti olarak çıkan ve ilk genel seçimlerde 'iktidar' olmayı hedefine yerleştiren partisinin yurt dışında da birinci parti olması için seferberlik başlattıklarını belirtti. Almanya, Fransa gibi Türk vatandaşlarının yoğun olduğu ülkelerde de seçmenin artık seçeneksiz olmadığını belirten Mehmet Tüm, "1 Nisan sabahına devreden heyecanımız, yurt dışında yaşayan insanlarımıza da yansıdı. Genel başkanımızın öncülüğünde başlattığımız iktidar yürüyüşümüz, sadece Türkiye'deki 86 milyonu değil, aynı zamanda gurbette bulunan milyonlarca yurttaşımızı da kapsayacak hale gelecek. Gelmek zorunda" dedi.

"Takip etmekle kalmayıp üreten yurt dışı birlikleri"

Tüm, çalıştayın hedefi hakkında da "Gerekli hamleleri zamanında yapıp hayata geçirdiğimiz noktada federasyonlaşmış birlikler, birlikte hareket kabiliyeti çok güçlenmiş örgütlü Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri bulacağız yurt dışında" diyen Mehmet Tüm "Federasyonlaşmanın doğal etkisiyle Ankara'ya, Genel Merkezi'mize daha da yakınlaşmış, eş zamanlı hareket eden, partimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit eden, hatta takip ve tespit etmekle kalmayıp üreten bir yurt dışı örgütlenmesi göreceğiz. Yurt dışı örgütlenme çalıştayımızın, çıktığımız iktidara yürüyüşünde adımlarımızı daha sağlam ve daha hızlı atmamızı sağlayacağına inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

"Buz kırılmış, yol açılmıştır"

CHP'nin başarısıyla sonuçlanan yerel seçimlerin önemini, "Buz kırılmış, yol açılmıştır" ifadelerini kullanarak özetleyen CHP'li Mehmet Tüm, "Açılan yol, iktidara yürüyeceğimiz yoldur. Bu yolda, Türkiye'de yapacağımız tüm çabaların yanında bir de 4 milyon yurttaşımıza Cumhuriyet Halk Partisi'ni anlatma, birliklerimizde örgütleme, sandığa götürme ve oylarına sahip çıkma zamanıdır. Türkiye'nin birinci partisi olan baba ocağımız, gururla söylüyorum ki, artık yurt dışında da bunu başarabilecek güçtedir, daha da ötesi kararlılıktadır" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı İstanbul'da Başladı - Son Dakika

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