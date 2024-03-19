Chumbawamba, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı'nın Tubthumping şarkısını kullanmasına karşı çıkıyor

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İngiliz müzik grubu Chumbawamba, Tubthumping" şarkısını Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters'ın etkinliklerinde kullanmasına karşı çıktı.

Chumbawamba'nın eski başgitaristi Boff Whalley BBC'ye konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Whalley, şarkının olumlu duygular içerdiğini, Peters'ın etkinliklerinde "bölücü, dar görüşlü politikalarını dile getirirken Tubthumping şarkısını kullanmasının garip olduğunu" ifade etti.

İngiliz müzik grubu Chumbawamba'nın Peters'a bu şarkıyı kullanması için izin vermediğine dikkati çeken Whalley, "Yanlış siyasi görüşlerini desteklemek için bu şarkıyı kullanmamasını rica ederiz. Kayıt şirketimiz Sony'den ihtarname bildirisi göndermesini istedik." ifadesini kullandı.

Öte yandan Peters, Yeni Zelanda radyo kanalı Newstalk ZB'ye yaptığı açıklamada, şarkının maddi çıkar sağlamak için kullanılmadığını ne kendisine ne partisine henüz ihtarname gelmediğini aktardı.

Peters, düzenlediği çeşitli etkinliklerde Tubthumping şarkısını kullanmış, 2023 seçimlerindeki mitinginde de şarkının sözlerine atıfta bulunmuştu.

Chumbawamba'nın ünlü şarkısı Tubthumping 1997'de yayımlanmasının ardından İngiltere'de single listelerinde iki numaraya kadar yükselmiş, Yeni Zelanda, Avustralya, İtalya ve Kanada'da da ilk 10'a girmişti.