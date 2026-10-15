CICA 7. Zirvesi'nde liderler Bakü'de buluştu, Türkiye'yi Hakan Fidan temsil ediyor - Son Dakika
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CICA 7. Zirvesi'nde liderler Bakü'de buluştu, Türkiye'yi Hakan Fidan temsil ediyor

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Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Kongre Merkezi'nde başladı. Zirve öncesinde liderler aile fotoğrafı için bir araya gelirken Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil ettiği toplantıya çok sayıda devlet başkanı ve üst düzey yönetici katıldı.

Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı.

Bakü Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirve öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, devlet başkanlarını ve diğer üst düzey yöneticileri karşıladı. Liderler daha sonra aile fotoğrafı için bir araya geldi.

Zirveye, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov, Laos Cumhurbaşkanı Thongloun Sisoulith, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog katıldı.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Vietnam Devlet Başkanı Yardımcısı Vo Thi Anh Xuan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyani, Filistin Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Varsen Aghabekian Şahin ve Sri Lanka Dışişleri Bakanı Vijitha Herath de zirvede yer aldı.

Zirvede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti.

Fotoğraf çekiminin ardından liderler, "Güçlü CICA: Asya'da Bağlantısallık, Dijitalleşme ve Sürdürülebilir Büyüme" temalı zirvenin yapılacağı salona geçti.

Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı

Asya'da barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi, ülkeler arasında siyasi diyaloğun geliştirilmesi ve karşılıklı güvenin artırılması amacıyla oluşturulan uluslararası platform olan CICA, 1992'de Kazakistan'ın girişimiyle kuruldu.

Afganistan, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Filistin, Güney Kore, Hindistan, Irak, İran, İsrail, Kamboçya, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Mısır, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Rusya, Sri Lanka, Tacikistan, Tayland, Türkiye, Ürdün, Vietnam ve Laos'tan oluşan 29 üye ülkeye sahip CICA'nın merkezi Astana'da bulunuyor.

Azerbaycan, CICA'nın 2025-2026 dönem başkanlığını yürütüyor.

Kaynak: AA
UluslararasıHakan FidanAzerbaycanDiplomasiPolitikaTürkiyeGüncelDünyaBaküSon Dakika

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